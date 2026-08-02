पुणे

Police Station Chaos: मित्राला सोडवण्यासाठी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात गोंधळ, तोडफोड व पोलिसांना गोळ्या घालण्याची धमकी; तरुण अटकेत

सहकारनगर पोलिस ठाण्यात मित्राला सोडवण्यासाठी तरुणाचा धुमाकूळ; शिवीगाळ, तोडफोड आणि ठाणे पेटवण्याची धमकी प्रकरणी गुन्हा दाखल
A youth was arrested after creating a ruckus, vandalising property and threatening police officers at Sahakarnagar Police Station while demanding his friend's release.

A youth was arrested after creating a ruckus, vandalising property and threatening police officers at Sahakarnagar Police Station while demanding his friend's release.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : सहकारनगर पोलिसांनी अटक केलेल्या मित्राला सोडविण्यासाठी आलेल्या एका तरुणाने पोलिस ठाण्यात गोंधळ घालून पोलिस कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ केली. तरुणाने पोलिस ठाणे पेटवून देण्याची धमकी देऊन त्याने तोडफोड केली. ३० जुलैला दुपारी एकच्या सुमारास हा प्रकार घडला.

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