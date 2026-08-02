Police Station Chaos: मित्राला सोडवण्यासाठी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात गोंधळ, तोडफोड व पोलिसांना गोळ्या घालण्याची धमकी; तरुण अटकेत

पुणे : सहकारनगर पोलिसांनी अटक केलेल्या मित्राला सोडविण्यासाठी आलेल्या एका तरुणाने पोलिस ठाण्यात गोंधळ घालून पोलिस कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ केली. तरुणाने पोलिस ठाणे पेटवून देण्याची धमकी देऊन त्याने तोडफोड केली. ३० जुलैला दुपारी एकच्या सुमारास हा प्रकार घडला..या प्रकरणी विनायक दत्तात्रेय भोंडवे (वय २४) याच्यावर सरकारी कामात अडथळा, तसेच तोडफोड केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत पोलिस नाईक मारुती नलावडे यांनी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका गुन्ह्यात आरोपी शुभम भास्कर लोखंडे याला अटक करण्यात आली होती. त्याच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी पोलिस नाईक नलावडे तैनात होते. ३० जुलैला दुपारी एकच्या सुमारास आरोपी भाेंडवे थेट पोलिस ठाण्यातील तपास पथकाच्या खोलीत शिरला. त्याने खोलीचा दरवाजा ओढून घेतला. ‘माझा मित्र शुभम लोखंडे याला का पकडले आहे? त्याला सोडा; अन्यथा पोलिस ठाणे पेटवून देईन’, अशी धमकी त्याने पोलिस नाईक नलावडे यांना दिली. भोंडवे याने तपास पथकातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करून तपास पथकाच्या दरवाज्यावर लाथा मारल्या. पोलिस ठाण्याच्या आवारातील फरशी उचलून फोडली. तसेच पोलीस ठाण्याच्या आवारातील महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांशी त्याने अरेरावी केली. आज मी पोलिसांना गाेळ्या घालणार आहे, अशी धमकी देखील त्याने दिली. पोलिस निरीक्षक संदीप खंडागळे तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.