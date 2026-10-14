Pune News : खासगी सावकारीच्या त्रासाला कंटाळून तरुणाने संपविले जीवन; पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

पुणे - खासगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड आणि वाढीव व्याजाच्या रकमेसाठी होणाऱ्या सततच्या त्रासाला कंटाळून एका तरुणाने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना वडगावशेरी भागात घडली. याप्रकरणी चंदननगर पोलिसांनी पाच जणांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे..रवींद्र सुभाष असलकर (रा. साईनाथ नगर, वडगावशेरी) असे आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. याबाबत महेश सुभाष असलकर (वय ३८) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार, सुरेश रामकृष्ण जायभाये (रा. बकोरी रस्ता, वाघोली), अमित रघुनाथ सातव (रा. आव्हाळवाडी), शिरीष प्रभाकर गायकवाड (रा. विश्रांतवाडी), मंजिरी अमित कुलकर्णी (रा. प्रभात रस्ता) आणि आव्हाळे नावाच्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी यांचा भाऊ रवींद्र असलकर यांनी आरोपींकडून व्याजाने पैसे घेतले होते. मुद्दल व व्याजाची परतफेड न झाल्याने आरोपींनी रवींद्र यांना वारंवार शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिली. या सततच्या त्रासाला कंटाळून रवींद्र यांनी गळफास घेऊन जीवन संपवले. या घटनेनंतर चंदननगर पोलिसांनी १३ ऑक्टोबर रोजी गुन्हा दाखल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.