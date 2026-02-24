Pune Crime : खंडणीसाठी युवकाचा स्वतःच्या अपहरणाचा बनाव; घरातूनच मागितली दोन लाख रुपयांची खंडणी

पुणे - स्वतःचे अपहरण झाल्याचा बनाव रचून वडील आणि भावाकडून दोन लाख रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या २१ वर्षीय युवकाचे अपहरणनाट्य बाणेर पोलिसांनी उघडकीस आणले. नातेवाइकांना धमकीचे संदेश पाठवून खंडणी मागणाऱ्या या युवकाला पोलिसांनी अटक केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथील एका व्यक्तीने ११ फेब्रुवारी रोजी बाणेर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल दिली. त्यांचा भाऊ मनिषकुमार द्विवेदी (वय २१) हा बाणेर परिसरात सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करत होता. तो ९ फेब्रुवारीला गावी येणार असल्याचे सांगून फोन केला; मात्र त्यानंतर त्याचा मोबाईल बंद लागत होता..दुसऱ्या दिवशी त्याच्या मोबाईलवरून वडील व भावाला व्हॉट्सॲपवर धमकीचा संदेश आला. ‘तुम्हाला तुमचा मुलगा जिवंत पाहायचा असेल तर सहा तासांत दोन लाख रुपयांची व्यवस्था करा. पोलिसांना कळवले तर त्याला मारून टाकू,’ असा संदेश पाठविण्यात आला होता. त्यामुळे घाबरलेल्या नातेवाइकांनी तातडीने पुण्यात येऊन पोलिसांत तक्रार दिली..याबाबत तक्रार मिळताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर सावंत आणि पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) अलका सरग यांनी तपास पथक नेमले. तपासादरम्यान तांत्रिक माहितीच्या आधारे मनिषकुमार शहरात रिक्षाने फिरत असल्याचे आढळले. तो म्हाळुंगे येथील एका सोसायटीमध्ये मित्राकडे वारंवार ये-जा करत असल्याचेही समोर आले.पुढील तपासात तो पुण्याहून अहमदाबाद येथे गेला आणि त्यानंतर प्रयागराज येथे पोहोचल्याचे समजले. त्यानुसार पोलिसांचे पथक प्रयागराजला रवाना झाले. नातेवाईकांच्या मदतीने त्याला पुण्यात आणण्यात आले..पोलिसांनी चौकशी केली असता मनिषकुमारने स्वतःच अपहरणाचा बनाव रचल्याची कबुली दिली. वडील आणि भावाकडून पैसे मिळावेत या उद्देशाने त्याने खोटी माहिती देऊन खंडणीची मागणी केल्याचे समोर आले. त्याने नातेवाईकांकडून ऑनलाईन पद्धतीने दहा हजार रुपयेही घेतल्याचे पोलिसांनी सांगितले..ही कारवाई अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त रजनीकांत चुलूमुला आणि साहाय्यक आयुक्त विठ्ठल दबडे यांच्या सूचनेनुसार करण्यात आली. तपास पथकात साहाय्यक निरीक्षक कैलास डाबेराव, गणेश रायकर यांच्यासह पोलिस कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.