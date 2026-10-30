Nimgaon Ketaki Crime : निमगाव केतकी येथे अनैतिक संबंधाच्या संशयातून सणसरच्या युवकाचा खून; लाकडी दांडके व दगडाने मारहाण, दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

इंदापूर - अनैतिक संबंधाच्या संशयातून निमगाव केतकी (ता. इंदापूर) येथे सणसर येथील 29 वर्षीय युवकाला लाकडी दांडके व दगडाने बेदम मारहाण करून खून केल्याची घटना घडली. पुष्पराज मुरलीधर गायकवाड असे मृत युवकाचे नाव आहे. याप्रकरणी स्वप्नील भिमराव बारवकर आणि अशुतोष संजय भोंग (दोघेही रा. निमगाव केतकी, ता. इंदापूर) यांच्याविरोधात इंदापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत मृत युवकाची आई सुलोचना मुरलीधर गायकवाड (वय-47, रा. सणसर, ता. इंदापूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, पुष्पराज हा बदली वाहनचालक म्हणून काम करीत होता.पुष्पराज याचे प्रेमसंबंध असल्याची माहिती त्याने काही दिवसांपूर्वी आईला दिली होती. या संबंधांवरून निमगाव केतकी येथील स्वप्नील बारवकर आणि अशुतोष भोंग यांच्यापासून आपल्या जीवाला धोका असल्याचेही त्याने आईला सांगितले होते..याबाबत आईने पुष्पराजला समजावून सांगित होती.दरम्यान गुरुवार (ता. 29) रोजी सायंकाळी पावणे सहाच्या सुमारास पुष्पराज याला निमगाव केतकी येथील केतकेश्वर विद्यालयाजवळ पालखी महामार्गावर मारहाण झाली. त्यानंतर त्याला उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, त्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला..यावरून देण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार स्वप्नील भिमराव बारवकर आणि अशुतोष संजय भोंग या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक विलास नाळे करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.