पोलिस भरती तीन वर्षांपासून रखडल्याने तरुणाई निराश

पुणे - जवळपास तीन वर्षे न झालेली भरती, (Police Recruitment) कोरोना साथीमुळे (Corona Infection) भरती कधी होणार याची नसलेली शाश्‍वती, कित्येक वर्षे तयारी करूनही भरती होत नसल्याने पोलिस (Police) होण्याचे स्वप्न पाहणारे तरुण (Youth) हतबल झाले आहेत. घोषणा करूनही सरकार भरती प्रक्रिया राबवीत नसल्याने या तरुणांमध्ये असंतोषाची भावना खदखदत आहे. (Youth Frustrated as Police Recruitment Stalled for Three Years)

काही दिवसांपूर्वीच राज्याच्या गृहमंत्रीपदावरुन पायउतार व्हावे लागलेले अनिल देशमुख यांनी लवकरात लवकर १२,५३८ जागांसाठी पोलिस भरती प्रक्रिया राबविणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र घोषणा हवेतच विरली. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये भरतीची जाहिरात काढून विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून घेतले; परंतु पुढे प्रक्रिया राबविली नाही. दरम्यान, गेल्या वर्षापासून कोरोना साथीमुळे भरती रखडली. आता ही साथ केव्हा संपेल आणि भरती केव्हा होईल, याची आतुरता भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणांना लागली आहे.

पोलिस होण्यासाठी आर्थिक परिस्थिती नसतानाही मी ॲकॅडमीत प्रवेश घेऊन गेली तीन वर्षे तयारी करत आहे. सरकार वारंवार तोंडाला पानं पुसत आहे. अद्यापही भरती निघत नसल्याने शेवटी निराश होऊन मिळेल ते काम करण्याचा निर्णय घेतला.

- पराग साळवे, विद्यार्थी (साकोरी, जुन्नर)

दररोज शारीरिक व्यायाम करून पुरता थकून गेलो आहे. वय वाढत आहे. परिणामी शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या खचत चाललो आहे. सरकारने भरतीबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा.

- प्रसाद चोरे, विद्यार्थी (साकोरी, जुन्नर)

कोरोना संकटामध्ये सरकारची आर्थिक परिस्थिती खराब आहे, हे आम्हालाही माहीत आहे. तडजोड करून सरकारने शक्य तितक्या लवकर भरती घ्यावी. सरकारकडून खूप अपेक्षा आहे.

- बालाजी गव्हाणे, विद्यार्थी (नांदेड)

आधी मुले ॲकॅडमीत मोठ्या संख्येने प्रवेश घ्यायचे. कोरोनामुळे भरती होत नसल्याने मुलांचा ॲकॅडमीकडील ओढा कमी झाला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जात आहे. त्यांचे वयही वाढत असल्याने पोलिस होण्याचे त्यांचे स्वप्न अपूर्ण राहण्याची चिंता सतावत आहे.

- निखिल पिंगट, प्रशिक्षक (बेल्हे, जुन्नर)