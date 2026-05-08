भारजवाडीतील युवकांचा प्रेरणादायी उपक्रम

भारजवाडी (ता. पाथर्डी) ः येथील युवकांच्या वतीने गावातील गुणवंतांचा सत्कार करण्यात आला.
भारजवाडीत गुणवंतांचा सत्कार
पाथर्डी, ता. ८ ः तालुक्यातील भारजवाडी येथील येथील युवकांच्या पुढाकारातून एमपीएससीमार्फत पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड झालेले बाबासाहेब अर्जुन बटुळे व पुणे शहर पोलिस दलात निवड झालेले विक्रांत बबन बटुळे यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला.
या कार्यक्रमास गावातील मान्यवर, पालकवर्ग, युवक व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. समारंभाच्या प्रारंभी प्रास्ताविक करताना चंद्रकांत बटुळे यांनी दोन्ही यशस्वी उमेदवारांचे अभिनंदन करत त्यांच्या खडतर आणि प्रेरणादायी प्रवासाची माहिती दिली. अशोक बांगर यांच्या हस्ते गुणवंतांचा सत्कार करण्यात आला. मान्यवरांनी आपल्या भाषणातून या यशाचे कौतुक करताना युवकांना शिक्षण, मेहनत आणि सातत्य यांचे महत्त्व पटवून दिले. पीएसआय बाबासाहेब बटुळे यांनी आपल्या संघर्षमय प्रवासाचे अनुभव सांगितले. कार्यक्रमाचे सुयोग्य नियोजन युवकांनी केले होते. शिस्तबद्ध आयोजन, उत्साहपूर्ण वातावरण आणि गावकऱ्यांचा मोठा सहभाग यामुळे हा सत्कार सोहळा प्रेरणादायी ठरला.
