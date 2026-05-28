Pune Crime : लग्नासाठी तरुणाचे अपहरण; बीडमधून तरुणीसह सात जणांना अटक

पुणे - एका २७ वर्षीय तरुणीने तरुणाशी बळजबरीने लग्न करण्यासाठी साथीदारांच्या मदतीने त्याचे भररस्त्यातून अपहरण केल्याची धक्कादायक घटना पुणे-अहिल्यानगर रस्त्यावरील पेट्रोल पंपाजवळ घडली. लोणीकंद पोलिस आणि गुन्हे शाखेने बीड पोलिसांच्या मदतीने माजलगाव येथून तरुणीसह सात आरोपींना ताब्यात घेतले. पोलिसांनी अपहृत तरुणाची सुखरूप सुटका केली आहे..सुदाम माणिक ताठे (वय २३), शेख सोहेल शेख अफसर (वय २१), देविदास भगवान पांजगे (वय २१), वैभव मिलिंद शेळके (वय २२), प्रसाद बंडू गवळी (वय २७, सर्व रा. परभणी), मोटार चालक सारंग भगवानराव काकडे (वय ३३, रा. नांदेड) आणि एक तरुणी (वय २७, रा. परभणी) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या संदर्भात अजय लक्ष्मण बोद्रे (रा. शिंदेवाडी, ता. हवेली) यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार लोणीकंद पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. न्यायालयाने सर्व आरोपींना पोलिस कोठडी सुनावली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोणीकंद परिसरात २७ मे रोजी रात्री नऊच्या सुमारास फिर्यादीचा भाऊ नीलेश लक्ष्मण बोद्रे (वय २९, रा. शिंदेवाडी) याला काहीजणांनी मारहाण करून मोटारीतून पळवून नेले. याबाबत पोलिस नियंत्रण कक्षास कॉल प्राप्त झाला. लोणीकंदच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनीता रोकडे यांनी ही बाब वरिष्ठांना कळवली. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सहआयुक्त संजय दराडे आणि अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांच्या सूचनेनुसार गुन्हे शाखेसह लोणीकंद पोलिसांची पाच पथके रवाना करण्यात आली..आरोपींना असे घेतले ताब्यात -पोलिसांनी सीसीटीव्ही चित्रीकरणातून त्या टुरिस्ट मोटारीचा क्रमांक मिळवला. आरोपींनी भाडेतत्वावर घेतलेली ती मोटार येवलेवाडी परिसरातील होती. येवलेवाडीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मारुती पाटील यांची मदत घेत मोटारचालकाचा मोबाइल क्रमांक मिळवून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो फोन उचलत नव्हता. पोलिस त्याच्या मोबाइलचे तांत्रिक विश्लेषण करत आरोपींच्या मागावर होते. आरोपी माजलगाव येथे पोहोचले असता, पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेत नीलेश बोद्रे याची सुटका केली..चौकशीदरम्यान, आरोपी तरुणीची नीलेश याच्याशी मैत्री होती. तिची नीलेशसोबत लग्न करण्याची इच्छा होती. परंतु तो लग्नासाठी तयार होत नसल्याने तिने साथीदारांशी संगनमत करून नीलेशचे अपहरण करण्याचा कट रचला.गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त गौहर हसन, पोलिस उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवणकर आणि पोलिस उपायुक्त प्रशांत अमृतकर यांच्यासह वरिष्ठ निरीक्षक सुनीता रोकडे, 'एलसीबी' बीडचे शिवाजी बंटेवाड, पोलिस निरीक्षक स्वाती खेडकर, सहाय्यक निरीक्षक विजया वंजारी, उपनिरीक्षक अर्जुन बेंदगुडे, तुकाराम सुरवसे आणि अंमलदार स्वप्नील जाधव, कैलास साळुंके, सागर जगताप यांनी ही कारवाई केली.