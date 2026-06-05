Ghodegaon Crime : जुन्या वादातून आयटीआय वसतिगृहात तरुणाला संपविले; पोलिसांकडून काही तासांतच आरोपीला बेड्या

घोडेगाव - गोनवडी (ता. आंबेगाव) येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या (ITI) मुलांच्या वसतिगृहात जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून एका २३ वर्षीय तरुणाचा सिमेंटचा गट्टू आणि लोखंडी पाईपने डोके ठेचून निर्घृण खून करण्यात आला. सौरव संतोष साखरे (वय-२३, सध्या रा. गोनवडी, आयटीआय वसतिगृह, मूळ रा. चिंचपूरगाव, ता. किल्लेधारूर, जि. बीड, सध्या रा. भीमा कोरेगाव, ता. शिरूर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी घोडेगाव पोलिसांनी अत्यंत तत्परता दाखवत अवघ्या काही तासांतच आरोपीला जेरबंद केले आहे..अमय भिका कोकरे (वय-१९, सध्या रा. गोनवडी, आयटीआय वसतिगृह, मूळ रा. पारवा, ता. पुसद, जि. यवतमाळ, सध्या रा. शिक्रापूर, ता. शिरूर) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी मृत सौरवचा मित्र ऋषिकेश लक्ष्मण बढेकर याने घोडेगाव पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोनवडी येथील शासकीय आयटीआय वसतिगृहाच्या टेरेसवर सौरव साखरे आणि ऋषिकेश बढेकर हे झोपलेले होते. ४ जून रोजी रात्री ९:३० ते ५ जून रोजी पहाटे १ च्या दरम्यान ही घटना घडली. आरोपी अमय कोकरे याचा वसतिगृहात यापूर्वी झालेला वाद आणि सौरवचा रूम पार्टनर अनिरुद्ध साखरे याच्यासोबत झालेल्या भांडणाचा राग मनात होता. याच वैमनस्यातून रात्री १ वाजण्याच्या सुमारास आरोपी अमय याने टेरेसवर जाऊन सौरवला अश्लील शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिली..रागाच्या भरात आरोपीने जवळच असलेला सिमेंटचा गट्टू आणि लोखंडी पाईपने सौरवच्या डोक्यावर जबर प्रहार केले. हा हल्ला इतका भीषण होता की, गंभीर दुखापत झाल्याने सौरवचा जागीच मृत्यू झाला.घटनेची माहिती मिळताच खेड विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल मांडवे आणि घोडेगाव पोलीस ठाण्याचे प्रभारी सहायक पोलीस निरीक्षक सागर पवार यांनी तातडीने पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांकडे कसून चौकशी सुरू केली. तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत संशयित आरोपी अमय कोकरे याला काही तासांतच ताब्यात घेऊन अटक केली. आरोपीविरुद्ध घोडेगाव पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..ही कामगिरी पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. शुभम कुमार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल मांडवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घोडेगावचे प्रभारी अधिकारी सागर पवार, महेश पवार, पोलीस हवालदार मनिषा तुरे, पोलीस हवालदार धोंडू मुठे, विठ्ठल वाघ, बाळासाहेब सांगत, भरत केदार, जीवन गवारी, पोलीस नाईक नामदेव ढेंगळे, गणेश केदारी, रामदास तनपुरे, वैभव आंधळे, आशुतोष पानसरे, निलेश पोखरकर, गणेश असवले आणि होमगार्ड स्वप्नील कानडे, अशोक काळे, अक्षय पवार यांच्या पथकाने केली. घटनेचा पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक सागर पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.