पुणे

Baramati Accident : बारामतीनजिक हायवाच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू; मित्र गंभीर जखमी...

बारामती तालुक्यातील कन्हेरी नजिक पुलाजवळ महामार्गावर हायवा चालकाने अचानक लेन बदलल्याने झालेल्या अपघातात अर्जुन विटकर या तरुणाचा मृत्यू झाला.
Accident

Accident

ESakal

मिलिंद संगई
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बारामती - तालुक्यातील कन्हेरी नजिक पुलाजवळ महामार्गावर हायवा चालकाने अचानक लेन बदलल्याने झालेल्या अपघातात अर्जुन अनिल विटकर (वय-२६, रा. लिमटेक, ता. बारामती) या तरुणाचा मृत्यू झाला, तर त्याचा मित्र इंद्रजित विठ्ठल खंडाळे (रा. लिमटेक, ता. बारामती) गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर जखमींना कोणतीही मदत न करता हायवा चालक घटनास्थळावरून पसार झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.

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