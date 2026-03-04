पुणे

Pune Accident: एसटी- दुचाकीच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू; मुळशी तालुक्यातील घटना, ताम्हिणी घाटाकडे जाताना काय घडलं!

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माले: मुळशी धरणभागातील ढोकळवाडी (ता.मुळशी) गावच्या हद्दीत पुणे-कोलाड मार्गावर सोमवारी (ता. २) दुपारी दीडच्या सुमारास एसटी बस आणि मोटारसायकल यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात तेवीसवर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला.

