पुणे

युवा शक्ती जागर यात्रेचा पुण्यातून प्रारंभ

पुणे, ता. १५ : पश्‍चिम महाराष्ट्रातील ‘युवा शक्ती जागर’ यात्रेचा प्राभारंभ शुक्रवारी पुण्यातून झाला. राज्यातील युवाशक्तीला संघटित करणे, त्यांच्या समस्या जाणून घेणे आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची माहिती तळागाळातील तरुणांपर्यंत पोहोचवणे, हा यात्रेचा मुख्य उद्देश असल्याचे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्रने यात्रेचे आयोजन केले आहे. यावेळी युवा मोर्चाचे पुणे शहराध्यक्ष दुष्यंत मोहोळ उपस्थित होते. महाडिक म्हणाले, ‘‘ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली यात्रा राज्यभर राबविण्यात येत आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत मेळावे, संवाद सत्रे आणि रॅलींच्या माध्यमातून युवकांशी थेट संवाद साधला जाणार आहे.’’ तसेच रोजगार मेळावे, डिजिटल साक्षरता आणि सामाजिक उपक्रमांवरही भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी नीट पेपरफुटी प्रकरणावर बोलताना महाडिक यांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली. विद्यार्थ्यांच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी युवा मोर्चा कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आगामी काळात युवा मोर्चा राज्यातील गणेश मंडळांच्या सहकार्याने सामाजिक उपक्रमांत सहभागी होईल व प्रत्येक जिल्ह्यात रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करेल, असेही महाडिक यांनी सांगितले.

