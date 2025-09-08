Talegaon Dhamdhere News : तळेगाव ढमढेरे येथे भीमा नदीत बुडालेल्या युवकाचा मृतदेह तिसऱ्या दिवशी सापडला

तळेगाव ढमढेरे - तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरुर) भीमाशेत येथील बोरा फार्म जवळ गणपती विसर्जनवेळी भीमा नदीच्या पाण्यात बुडालेल्या युवकाचा अखेर अथक परिश्रमाने तिसऱ्या दिवशी मृतदेह बाहेर काढण्यात शोध पथकाच्या जवानांना यश आले आहे. .अग्नीशमन दल, पोलीस यंत्रणा, आपदा मित्र व स्थानिक नागरिकांनी पाण्यात बुडालेला मृतदेह शोधून काढण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले.तळेगाव ढमढेरे (भीमाशेत) येथील बोरा फार्म जवळ भीमा नदी पात्रात गणपती विसर्जनासाठी गेलेला भीमराव चेरले (वय-३०, मूळ राहणार शिरशी, ता. कंधार, जिल्हा नांदेड, सध्या भीमाशेत) हा विवाहित युवक ६ सप्टेंबर रोजी नदीच्या पाण्याचा अंदाज न आल्याने पाण्यात बुडाला होता. शोध पथकाने दोन दिवस नदीपात्रात शोध घेतला..अखेर आज ८ सप्टेंबर रोजी तिसऱ्या दिवशी काही नागरिकांना विठ्ठलवाडी बंधाऱ्यातून सदर युवकाचा मृतदेह वाहत असल्याचे दिसल्याने पोलीस हवालदार किशोर तेलंग, संदीप इधाते, आपदा मित्र गणेश टिळेकर, शेरखान शेख, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण अग्निशमन दलाचे उमेश फाळके, शुभम चौधरी, शुभम बढे, दिग्विजय नलावडे, सागर जानकर, साईनाथ मोरे, रोहित भिसे, अभिषेक पवार आदींनी विठ्ठलवाडी (मिरगव्हाण) येथे धाव घेतली..मंडलाधिकारी गणपत मरबळ, तलाठी आबासाहेब रुके, पोलीस पाटील शरद लोखंडे, दशरथ रोडे आदींच्या उपस्थितीत विठ्ठलवाडी पाणीपुरवठा विहिरी शेजारी भीमराव लक्ष्मण चेरले यांचा मृतदेह आढळला. त्यानंतर अथक परिश्रमाने मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्यात यश आले..दरम्यान, या घटनेबाबत प्रभाकर एकनाथ चेरले (रा. शिरशी, ता. कंधार, जि. नांदेड) यांनी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात खबर दिली असून, पोलिसांनी भीमराव लक्ष्मण चेरले यांचा आकस्मित मृत्यू म्हणून नोंद केली आहे. पुढील तपास पोलीस हवालदार किशोर तेलंग व संदीप इधाते हे करत आहे. शिक्रापूर येथील शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदन करून नातेवाईकांच्या ताब्यात पोलिसांनी भीमराव चेरले यांचा मृतदेह दिला.दरम्यान, मृत भिमराव चेरले यांच्या मागे आई-वडील, पत्नी, एक लहान मुलगा व मुलगी असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.