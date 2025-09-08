पुणे

Talegaon Dhamdhere News : तळेगाव ढमढेरे येथे भीमा नदीत बुडालेल्या युवकाचा मृतदेह तिसऱ्या दिवशी सापडला

गणपती विसर्जनवेळी भीमा नदीच्या पाण्यात बुडालेल्या युवकाचा अखेर अथक परिश्रमाने तिसऱ्या दिवशी मृतदेह बाहेर काढण्यात शोध पथकाच्या जवानांना आले यश.
तळेगाव ढमढेरे - तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरुर) भीमाशेत येथील बोरा फार्म जवळ गणपती विसर्जनवेळी भीमा नदीच्या पाण्यात बुडालेल्या युवकाचा अखेर अथक परिश्रमाने तिसऱ्या दिवशी मृतदेह बाहेर काढण्यात शोध पथकाच्या जवानांना यश आले आहे.

