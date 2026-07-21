Pune Fraud News : महापालिकेत नोकरीच्या आमिषाने तरुणांची फसवणूक; देवस्थानच्या विश्वस्तासह तिघांवर गुन्हा दाखल

पुणे - महापालिकेत नोकरीचे आमिष दाखवून काही तरुणांची आर्थिक फसवणूक केल्याचे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. या प्रकरणी महापालिका प्रशासनाने तक्रार दिल्यानंतर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात एका देवस्थानच्या विश्वस्तासह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या प्रकरणी महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागातील अधीक्षक शलाका घोगे यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील शिपाई शिवानंद बाळासाहेब पाटील (रा. कर्वेनगर) आणि एका देवस्थानचे विश्वस्त असलेल्या राजेंद्र बबन खेडेकर (रा. एरंडवणे) यांच्यासह तिघांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२२ ते जुलै २०२६ या कालावधीत हा प्रकार घडला. आरोपींनी महापालिकेत नोकरीचे आमिष दाखवून बेरोजगार युवक-युवतींकडून मोठी रक्कम उकळली. पाटण येथील एका तरुणाला कनिष्ठ अभियंता पदावर नोकरीचे प्रलोभन दाखवून, आरोपींनी रक्कम उकळली. आरोपींनी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या, शिक्का, बोधचिन्ह असलेला बनावट नियुक्ती आदेश तरुणाला दिला. नियुक्तीपत्र मिळूनही सेवेत रुजू करून न घेतल्याने फसवणूक झाल्याचे तरुणाच्या लक्षात आले..भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यातही गुन्हा दाखल -लिपिक पदाच्या नोकरीसाठी आरोपींनी इतर दोघा तरुणांकडून ३० लाख ५० हजार रुपये उकळले. या प्रकरणी एका ३९ वर्षीय व्यक्तीने भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार शिवानंद पाटील, राजेंद्र खेडेकर, संजय अनंता भालेराव (वय-६३, रा. कर्वेनगर), अमित दारवटकर (वय-४५, रा. धायरी), आनंद लोंढणवार (वय-३२, रा. वारजे माळवाडी), अमित सुहास देशपांडे (वय-४५, रा. शुक्रवार पेठ) या सहा संशयितांविरुद्ध १८ जुलै रोजी गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात काही वरिष्ठ अधिकारी किंवा मध्यस्थांचा सहभाग असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.