पुणे

Pune Fraud News : महापालिकेत नोकरीच्या आमिषाने तरुणांची फसवणूक; देवस्थानच्या विश्वस्तासह तिघांवर गुन्हा दाखल

पुणे महापालिकेत नोकरीचे आमिष दाखवून काही तरुणांची आर्थिक फसवणूक केल्याचे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे.
Pune Fraud News

Pune Fraud News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - महापालिकेत नोकरीचे आमिष दाखवून काही तरुणांची आर्थिक फसवणूक केल्याचे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. या प्रकरणी महापालिका प्रशासनाने तक्रार दिल्यानंतर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात एका देवस्थानच्या विश्वस्तासह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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