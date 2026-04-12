Pune Youth Initiative : 'युवा संवाद'मधून उलगडले प्राण्यांचं वेगळं विश्व; चैत्राली फाउंडेशनचा उपक्रम

पुणे: कठोर परिश्रम आणि जिद्दीच्या जोरावर यशाला गवसणी घालणाऱ्या व्यक्तींचा प्रवास तरुणांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी चैत्राली फाउंडेशनच्या युवा सदस्यांनी 'युवा संवाद' हा स्तुत्य उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत कात्रज येथील राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालयाच्या उपसंचालिका डॉ. सुचित्रा सूर्यवंशी यांच्याशी संवाद आणि प्राणिसंग्रहालयाचा अभ्यास दौरा नुकताच संपन्न झाला..यशाचा खडतर प्रवास आणि प्राण्यांचे जगवडिलांचे छत्र हरपल्यानंतरही खचून न जाता डॉ. सुचित्रा सूर्यवंशी यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण पूर्ण करून हे पद मिळवले. रविवारी सकाळी १० वाजता प्राणिसंग्रहालयातील निसर्गरम्य वातावरणात या संवादाला सुरुवात झाली. चाफ्याच्या फुलांच्या सुगंधात डॉ. सूर्यवंशी यांनी उपस्थितांना प्राण्यांच्या विश्वाची सफर घडवली आणि त्यांच्या विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली..यावेळी फाउंडेशनच्या अध्यक्षा सुवर्णा इंदोरे यांच्या हस्ते डॉ. सूर्यवंशी यांचा शाल, सन्मानपत्र आणि 'शी इज' पुस्तक देऊन सत्कार करण्यात आला. विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले कर्नल मच्छिंद्र शिरसाठ यांनीही आपला लष्करी प्रवासातील अनुभव उलगडला. प्राणिसंग्रहालयाच्या वतीनेही फाउंडेशनचा गौरव करण्यात आला..उत्साही अभ्यास दौरासंवादानंतर सर्व सदस्यांनी प्राणिसंग्रहालयाचा अभ्यास दौरा केला. कडक ऊन असूनही लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांचा उत्साह कायम होता. सर्पोद्यान, सिंह आणि हत्ती पाहण्यासाठी सर्वांनी गर्दी केली होती. या दौऱ्याचे नियोजन युवा संवाद समितीने केले होते, ज्यामध्ये वृषाली ढेरे (सूत्रसंचालन), संतोष लाटे (प्रास्ताविक) आणि सेजल वाकोडे (आभार) या विद्यार्थ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली..आशा भोसले यांना श्रद्धांजलीअभ्यास दौरा सुरू असतानाच ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्या निधनाची वार्ता समजताच वातावरणात काही काळ शांतता पसरली. पत्रकारितेचा विद्यार्थी विनयन वाघमारे याच्या संकल्पनेतून सर्व सदस्यांनी दोन मिनिटे मौन पाळून या 'स्वर्गीय स्वराला' भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली..कोणतीही गोष्ट पूर्ण माहिती घेऊनच करावी, या धोरणातून आयोजित केलेला हा दौरा प्रत्येकाच्या मनाला उभारी देणारा आणि माहितीपूर्ण ठरला.