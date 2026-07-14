पुणे

Zero FIR in Pune: बीएनएसएसमुळे ‘झिरो एफआयआर’ला बळ: प्रवासात, सायबर गुन्ह्यातही तक्रारदारांना कोणत्याही ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याची हमी

हद्दीचा वाद संपला; बीएनएसएसमधील ‘झिरो एफआयआर’ तरतुदीमुळे कोणत्याही पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवणे बंधनकारक, पीडितांना तातडीने न्यायाचा मार्ग मोकळा
Zero FIR allows citizens to register a police complaint at any police station regardless of where the crime occurred.

Zero FIR allows citizens to register a police complaint at any police station regardless of where the crime occurred.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : गुन्हा घडल्यानंतर ‘आमच्या हद्दीत घटना घडलेली नाही, संबंधित पोलिस ठाण्यात जा’ असा सल्ला देत पीडितांची अडवणूक करण्याचे प्रमाण ताज्या घटनांवरून कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) नवीन तरतुदींनुसार, आता कोणत्याही पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक करणारी ‘झिरो एफआयआर’ ही कायदेशीर तरतूद सध्या तक्रारदारांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे.

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