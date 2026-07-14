Zero FIR in Pune: बीएनएसएसमुळे ‘झिरो एफआयआर’ला बळ: प्रवासात, सायबर गुन्ह्यातही तक्रारदारांना कोणत्याही ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याची हमी

पुणे : गुन्हा घडल्यानंतर ‘आमच्या हद्दीत घटना घडलेली नाही, संबंधित पोलिस ठाण्यात जा’ असा सल्ला देत पीडितांची अडवणूक करण्याचे प्रमाण ताज्या घटनांवरून कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) नवीन तरतुदींनुसार, आता कोणत्याही पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक करणारी ‘झिरो एफआयआर’ ही कायदेशीर तरतूद सध्या तक्रारदारांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे..काय आहे ‘झिरो एफआयआर’?गुन्ह्याचे ठिकाण कोणत्याही पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येत असले, तरीही देशातील किंवा शहरातील कोणत्याही पोलिस ठाण्यात ही तक्रार नोंदवली जाऊ शकते. हद्दीबाहेरील गुन्ह्याची तक्रार स्वीकारताना त्याला नियमित अनुक्रमांक न देता ‘शून्य’ क्रमांक दिला जातो; म्हणूनच याला ‘झिरो एफआयआर’ म्हणतात.गुन्हा आपल्या हद्दीत घडला नाही, हे कारण सांगून पोलिस तक्रारदाराला नाकारू शकत नाहीत. पोलिसांना गुन्हा नोंदवून घेऊन प्राथमिक तपास सुरू करावा लागतो. तसेच वैद्यकीय मदत पुरवणे किंवा पुरावे गोळा करणे अशी कारवाई करावी लागते. प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, हा एफआयआर मूळ घटना घडलेल्या पोलिस ठाण्याकडे हस्तांतरित केला जातो..पुण्यातील प्रातिनिधिक उदाहरणे :पर्यटन क्षेत्रातील घटना : लोणावळ्यात घडलेल्या फसवणूक किंवा चोरीच्या घटनांमध्ये, पुणेकरांनी शहरात परतल्यानंतर नजीकच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिसांनी ‘झिरो एफआयआर’ नोंदवून तो ग्रामीण पोलिसांकडे वर्ग केला.महिला कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा : आयटी पार्क परिसरातील महिला कर्मचाऱ्यांनी प्रवासादरम्यान घडलेल्या छेडछाडीच्या घटनेत घराजवळील पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिसांनी तातडीने गुन्हा दाखल करून नंतर तो संबंधित ठाण्याकडे सोपवला.मॅट्रिमोनिअल फसवणूक : वैवाहिक संकेतस्थळावरील फसवणूक प्रकरणात तक्रारदाराच्या सोयीसाठी नजीकच्या पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवून तो सायबर सेलकडे पाठवण्यात आला..पोलिसांनी ‘झिरो एफआयआर’ नाकारल्यास नागरिकांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागता येईल. प्रवासात गुन्हा घडल्यास तक्रारदाराला पुन्हा त्याच ठिकाणी जावे लागू नये, यासाठी ‘झिरो एफआयआर’ उपयुक्त ठरत आहे. तसेच, सायबर गुन्ह्यात पाच लाखांहून अधिक फसवणूक झाल्यास ‘सायबर क्राईम पोर्टल’द्वारे (इ-एफआयआर) ऑनलाइन तक्रार करता येईल. मात्र, तीन दिवसांत संबंधित पोलिस ठाण्यात जाऊन स्वाक्षरी करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.- मनोज पाटील, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, पुणे शहर (पूर्व विभाग)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.