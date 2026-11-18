कात्रज - शेलारमळ्यातून कात्रज तलावाकडे जाणाऱ्या ओढ्यातील नादुरुस्त मल्लनिस्सारण वाहिनीतून ऐतिहासिक नानासाहेब पेशवे तलावात पाणी जात आहे. या दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. सकाळी फेरीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना आणि ओढा परिसरातील रहिवाशांना दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. २०२२ साली महापालिकेने टाकलेल्या मल्लनिस्सारण वाहिनीचा उपयोग शून्य होत असल्याचेही यानिमीत्ताने समोर आले आहे..कात्रज जलाशयाकडे येणाऱ्या ओढ्यांपैकी शेलारमळा परिसरातून जाणाऱ्या ओढ्यातील नादुरुस्त यंत्रणेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. वाहिन्या व चेंबर तुंबणे, फुटण्यासारखे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. याबाबत नागरिकांच्या तक्रारीसह शिवालय प्रतिष्ठाणचे अध्यक्ष योगेश शेलार यांनी महापालिकेकडे निवेदन दिले आहे..यामध्ये यापुर्वीही ऑक्टोबरमध्ये अशी परिस्थिती उद्भवल्यानंतर आम्ही तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, तात्पुरत्या दुरुस्त्या करून पळवाट काढण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ठोस उपाययोजना न केल्यामुळे मैलापाणी कात्रज तलावात जात असून ओढ्यातून जाणाऱ्या वाहिनीच्या दुरावस्थेमुळे सर्वदूर दुर्गधी पसरून परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे..काही ठिकाणी औद्योगिक संस्थांनी ओढ्यात राडारोडा टाकल्याने चेंबरची दूरवस्था झाली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, यावर ठोस उपाययोजना करण्यात येत नाही किंवा अशाप्रकारे अडचणी निर्माण करणाऱ्यांवर दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई करण्यात येत नाही. त्यामुळे त्यांना अभय देण्यामागे कोणाचे काही अर्थपूर्ण संबंध आहेत का? असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित होत आहे.२०२२ साली महापालिकेकडून सुमारे १० कोटी रुपयांचा खर्च करुन या ठिकाणी मल्लनिस्सारण वाहिनी टाकली होती. मात्र, तिची देखभाल दुरुस्ती आणि इतर कामे व्यवस्थित करण्यात येत नसल्याने ही अडचण निर्माण होत आहे. तसेच, या वाहिनीचे कामही निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्याने अशा प्रकारे सातत्याने अडचणी निर्माण होत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत..प्रतिक्रियासंबंधित ठिकाणी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमार्फत पाहणी करण्यात आली आहे. यावर कार्यवाही करुन दूषित पाणी तलावात जाणार नाही यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील. यापूर्वीही आम्ही उपाययोजना केल्या आहेत. तसेच, क्षेत्रिय कार्यालयाच्या पातळीवर सूचना देऊन या गोष्टीला जबाबदार असणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.- कैलास कारळे, कार्यकारी अभियंता, मलनिस्सारण विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.