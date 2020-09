कोरोना सर्वेक्षणा बाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद झाले नाराज; कारण वाचा

नारायणगाव - नारायणगाव येथे सुरू असलेल्या कोरोना सर्वेक्षणा बाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नाराजी व्यक्त केली. सर्वेक्षण यंत्रणेत हलगर्जीपणा असेल तर कोरोना नियंत्रणात येणार नाही. कोरोना साखळी तोडण्यासाठी कंटेनमेंट झोन करून पूर्ण गावाचे सर्वेक्षण एकाच दिवशी पूर्ण करा. कोरोना पॉझीटीव्ही रूग्ण आढळल्यास त्याच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घ्या. अशी सूचना या वेळी प्रसाद यांनी केली. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप नारायणगाव, वारूळवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंतर्गत गावात मागील दोन महिन्यांत कोरोनाचा संसर्ग वाढला आहे. सुमारे ४५० कोरोना बाधीत व्यक्ती पैकी १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. रोज दहा ते पंधरा नवीन रुग्ण नारायणगावात आढळुन येत आहे. नारायणगाव शहर कोरोना हॉटस्पॉट झाले आहे. कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी नारायणगाव, वारूळवाडी परिसरातील प्रत्येक व्यक्तीचे तापमान, ऑक्सिजन पातळी आदी तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आरोग्य विभागाने दोनशे कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने घरोघरी जाऊन तपासणी करण्यास आज सुरुवात केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद यांनी भेट देऊन सुरू असलेल्या सर्वेक्षणा बाबत नाराजी व्यक्त केली. प्रसाद यांनी स्वतः काही रूग्णांची ऑक्सिजन, तापमान आदी तपासण्या करून अधिकारी व कर्मचारी यांना सूचना केल्या. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा या वेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवानराव पवार,उपविभागीय अधिकारी सारंग कोडलकर,तहसीलदार हनुमंत कोळेकर,गटविकास अधिकारी हेमंत गरीबे, वैद्यकीय अधिकारी वर्षा गुंजाळ,जिल्हा परिषद सदस्य आशा बुचके आदी मान्यवर व ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते. डॉ. वर्षा गुंजाळ म्हणाल्या आज नारायणगाव परिसरातील १४ हजार ८९० व्यक्तींची तपासणी केली. तपासणीत १४ कोरोना पॉझीटीव्ही रूग्ण तर चाळीस संशयित रूग्ण आढळून आले. उर्वरित ६ हजार ७१८ व्यक्तींची तपासणी उद्या करण्यात यईल. त्यानंतर वारुळवाडी सह इतर गावांची तपासणी करण्यात येईल. Edited By - Prashant Patil

Web Title: Zilla Parishad Chief Executive Officer Ayush Prasad was upset over the Corona survey