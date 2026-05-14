पुणे

क्रिप्टोकरन्सी देण्याच्या बहाण्याने तरुणांना लुटले

पुणे, ता. १४ ः विमानतळ परिसरातील झिरकॉन सोसायटी भागात मंगळवारी मध्यरात्री दोन तरुणांना शस्त्राचा धाक दाखवून लुटल्याची धक्कादायक घटना घडली. यूएसडीसी कॉईन्स ही क्रिप्टोकरन्सी देण्याच्या बहाण्याने आरोपींनी दोन तरुणांना बोलावून घेतले आणि त्यांना मारहाण करून अडीच लाखांहून अधिक ऐवज लंपास केला. याप्रकरणी विमानतळ पोलिसांनी प्रणय अमर बुवा (वय १९, रा. धानोरी, विश्रांतवाडी) याला अटक केली असून, त्याच्या तीन साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. हडपसर येथील १८ वर्षीय तक्रारदार मुलगा आणि त्याचा नातेवाईक दीड लाखाची रोकड घेऊन झिरकॉन सोसायटी परिसरात गेले होते. तिथे आरोपींनी कॉईन्स देण्याऐवजी दोघांना बेदम मारहाण केली. आरोपींनी एक लाख ४० हजारांची रोकड, दोन मोबाईल आणि दुचाकी असा एकूण २ लाख ५८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल लुटून पोबारा केला. पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत.

