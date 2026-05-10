पुणे

एमसीए निमंत्रित क्रिकेट

एमसीए निमंत्रित क्रिकेट
Published on

फोटो ः विराज बेलदरे

झोरास्ट्रियन क्लबचा हिंगोली संघावर डावाने विजय एमसीए निमंत्रित क्रिकेट

पुणे, ता. १० ः महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना (एमसीए) आयोजित सोळा वर्षांखालील गटाच्या एमसीए निमंत्रित साखळी क्रिकेट स्पर्धेत झोरास्ट्रियन क्लबने हिंगोली संघाचा एक डाव १९४ धावांनी दणदणीत पराभव केला. त्यात महत्त्वाचा वाटा विराज बेलदरेची शतकी खेळी आणी क्षितिज मोरगांवकरने केलेल्या अचूक गोलंदाजीचा होता.
नाशिक येथे झालेल्या दोन दिवसीय सामन्यात झोरास्ट्रियन क्लबने प्रथम फलंदाजी करताना पाच बाद ३४९ धावांवर डाव घोषित केला. यावेळी विराज बेलदरेने ११८ चेंंडूत २३ चौकारांच्या साहाय्याने १२८ धावांची तर क्षितिज मोरगावकरने ४९ चेंडूत आठ चौकार व दोन षटकारासह नाबाद ६७ धावांची खेळी केली. शिवतेज तावरेने दोन गडी बाद केले. प्रत्यूत्तर देताना हिंगोली संघाचा पहिला डाव ६४ धावांत आटोपला. रोशन शिरभातेने चार तर क्षितिज मोरगांवकर व उत्कर्ष भोसलेने प्रत्येकी दोन गडी बाद केले. झोरास्ट्रियन संघाने पहिल्या डावात २८५ धावांची मोठी आघाडी मिळवली. फॉलोऑॅनच्या नामूष्कीनंतर हिंगोली संघाचा दुसरा डावही ९१ धावांत गुंडाळला गेला. यावेळी क्षितिज मोरगांवकरने चार तर रोहन शिरभातेने दोन गडी बाद केले.
संक्षिप्त धावफलक ः
झोरास्ट्रियन क्लब - पहिला डाव - (५५ षटकांत) ५ बाद ३४९ घोषित (विराज बेलदरे १२८, क्षितिज मोरगांंवकर नाबाद ६७, महेश चौधरी ३३, रोहन शिरभाते नाबाद २६, ओम भगत २१, ध्रुव कोंढरे २१, शिवतेज तावरे २-६७, वेद पुरोहित १-३३, शशिकांत चव्हाण १-३९, भाविक रणखांबे १-४८) विजयी विरुद्ध हिंगोली संघ - पहिला डाव - (३२.४ षटकांत) सर्वबाद ६४ (रोशन शिरभाते ४-२०, क्षितिज मोरगांवकर २-४, उत्कर्ष भोसले २-७, विराज बेलदरे १-१०) आणी दुसरा डाव - (३०.५ षटकांत) सर्वबाद ९१ (श्‍लोक जाधव २१, क्षितिज मोरगांवकर ४-,२८, रोहन शिरभाते २-१८, विराज बेलदरे १-७, उत्कर्ष भोसले १-२५)
---------------

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

MCA Invitational cricket 2023
Zoroastrian Club cricket match
Hingoli team performance
Pune cricket tournaments
under 16 cricket Maharashtra
Viraj Beldare cricket achievements
Kshitij Morgavkar bowling stats
cricket match highlights India
local cricket tournaments in Maharashtra
youth cricket leagues in Pune
Hingoli cricket team history
cricket match results Pune
Zoroastrian cricket wins
cricket scorecard details
Maharashtra cricket competitions
झोरास्ट्रियन क्लब क्रिकेट सामना
हिंगोली संघ कामगिरी
पुणे क्रिकेट स्पर्धा
१६ व्या वर्षांखालील क्रिकेट महाराष्ट्र
विराज बेलदरे क्रिकेट यश
क्षितिज मोरगांवकर गोलंदाजी
क्रिकेट सामन्याची ठळक मुद्दे
स्थानिक क्रिकेट स्पर्धा महाराष्ट्रात
हिंगोली क्रिकेट संघ इतिहास
क्रिकेट सामन्यातील निकाल पुण्यात
झोरास्ट्रियन क्लब क्रिकेट विजय
क्रिकेट स्कोरकार्ड माहिती
महाराष्ट्र क्रिकेट स्पर्धा
झोरास्ट्रियन क्लब सामन्यांची माहिती
युवा क्रिकेट लीग पुण्यात