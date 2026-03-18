Pune ZP Election : वीरधवल जगदाळे यांची उपाध्यक्षपदाची हुलकावणी, थेट अध्यक्षपदाला गवसणी

दौंड - पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ सदस्य वीरधवल कृष्णराव जगदाळे यांची बिनविरोध निवड झाल्याने पक्षनिष्ठ व संयमी कार्यकर्त्याचा बहुमान झाला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा अजित पवार यांनी पक्षाच्या वाढीसाठी पुणे जिल्हा परिषद सभागृहातील अनुभवी सदस्य तथा दिवंगत अजित पवार यांचे विश्वासू सहकारी असलेले वीरधवल जगदाळे यांना अध्यक्षपदावर काम करण्याची संधी दिली आहे. दौंड तालुक्याला १९ वर्षानंतर पुन्हा अध्यक्षपद मिळाले आहे..पुणे येथे पार पडलेल्या निवडणूक प्रक्रियेनंतर वीरधवल जगदाळे यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. ७३ सदस्यीय पुणे जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ५१ सदस्य असून बहुमतासाठी ३७ हे संख्याबळ आवश्यक आहे.दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विश्वासू सहकारी अशी राज्यभरात ओळख असलेले वीरधवल जगदाळे यांना दोन वेळा पुणे जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षपदाची संधी होती. परंतु पक्षाने थांबण्याची सूचना केल्यानंतर त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता त्यावेळी माघार घेतली..पक्षनिष्ठ असलेल्या वीरधवल जगदाळे यांना थेट जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावर संधी देत पक्षाने त्यांच्या निष्ठेचा सन्मान केला आहे. वीरधवल जगदाळे हे २००७ ते २०१२ आणि २०१७ ते २०२२ या कालावधीत पुणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य होते.फेब्रुवारी २०२६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत दौंड तालुक्यातील खडकी - देऊळगाव राजे गटातून भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराचा ४१५६ मतांच्या विक्रमी फरकाने पराभव करीत ते तिसर्यांदा विजयी झाले आहेत. २०११ मध्ये पुणे जिल्हा परिषदेचा 'आदर्श जिल्हा परिषद सदस्य' या पुरसकाराने त्यांचा गौरव करण्यात आला होता..राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत दौंड मतदारसंघातून वीरधवल जगदाळे यांना एबी फॅार्म दिल्यानंतर त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. परंतु तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सुचनेनंतर त्यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला होता.आमदारकीची संधी हुकली असली तरी आज त्याच पक्षाने वीरधवल जगदाळे यांना पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या रूपाने राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा असलेल्या महत्वाच्या पदावर जनसेवा करण्याची संधी दिली आहे. दौंड तालुक्याला २००७ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वैशाली आबणे यांच्या रूपाने जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले होते. त्यानंतर तब्बल १९ वर्षानंतर दौंड तालुक्याला पुन्हा अध्यक्षपदाची संधी मिळाली आहे..वीरधवल जगदाळे यांनी १९९५ मध्ये दौंड नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष म्हणून काम पाहिलेले आहे. पुणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशनचे ते उपाध्यक्ष असून एका सहकारी वाहतूक संस्था आणि पतसंस्थेचे ते पदाधिकारी आहेत. प्रगतशील शेतकरी आणि दौंड गावाचे पाटील असलेले वीरधवल जगदाळे हे २००८ मध्ये स्थापन झालेल्या आलेगाव ( ता. दौंड) येथील दौंड शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी साखर कारखान्याचे ते संस्थापक संचालक आहेत..राजकीय वारसावीरधवल जगदाळे यांच्या मातोश्री तथा माजी आमदार श्रीमती उषादेवी कृष्णराव जगदाळे या खानवटे ( ता. दौंड ) येथील राजेभोसले या राजघराण्यातील कन्या. त्यांनी १९७२ ते १९७७ आणि १९८५ ते १९९० दहा वर्षे दौंड मतदारसंघाचे विधानसभेत प्रतिनिधीत्व केलेले आहे. तर वडील दिवंगत माजी आमदार कृष्णराव बाजीराव जगदाळे यांनी १९८० ते १९८५ अशी पाच वर्षे दौंड मतदारसंघाचे विधानसभेत प्रतिनिधित्व केलेले आहे. पाटस येथील भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे दिवंगत कृष्णराव जगदाळे हे संस्थापक उपाध्यक्ष होते..पक्षनिष्ठा- पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या निवडणुकीत वीरधवल जगदाळे यांनी बॅंकेच्या दोन निवडणुकांमध्ये ` अ ` आणि ` ड` वर्गातून उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. परंतु तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सुचनेनंतर त्यांनी अर्ज मागे घेतले होते.- राष्ट्रवादी पक्षाच्या विभाजनानंतर त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता अजित पवार यांचे नेतृत्व मान्य केले. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत पक्षासमोर मोठे आव्हान असतानाही त्यांनी पक्ष बांधणी केली. पक्षनिष्ठ कार्यकर्ता अशी त्यांची राज्यभरात ओळख आहे.