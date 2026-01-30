ZP Election : निवडणुकीसाठी ३० टक्के अतिरिक्त मनुष्यबळ; २३ हजार जणांची नियुक्ती

पुणे - जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतदानासाठी जिल्हा प्रशासनाने २३ हजार ७४३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. प्रत्यक्षात १८ हजार १७९ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गरज असून, राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार ३० टक्के अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. .जिल्ह्यात एकूण ३ हजार ६०५ मतदान केंद्रे आहेत. त्यामध्ये इंदापूर तालुक्यात सर्वाधिक ४०० मतदान केंद्रे असून, तेथे २ हजार ६३२ अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राजगड तालुक्यात १०५ मतदान केंद्रे असून, तेथे ४५० अधिकारी व कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत.जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील मतदान केंद्रांची संख्या मतदारांच्या संख्येनुसार निश्चित करण्यात आली आहे. या सर्व मतदान केंद्रांसाठी १८ हजार १७९ मतदान अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे..आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ३० टक्के अतिरिक्त अधिकारी व कर्मचारी म्हणून ५ हजार ५६४ जणांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात एकूण २३ हजार ७४३ अधिकारी व कर्मचारी प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मतदान केंद्रावरील कामासाठी नियुक्तीचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने जारी केले आहेत.प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी तसेच एक शिपाई यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. १३ तालुक्यांपैकी ८ तालुक्यांमध्ये सूक्ष्म निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..मात्र बारामती, मावळ, शिरूर, हवेली व पुरंदर या तालुक्यांमध्ये सूक्ष्म निरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही.तर बाराशेहून अधिक मतदार असलेल्या मतदान केंद्रांसाठी अतिरिक्त मतदान केंद्राध्यक्ष नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे तीन टप्प्यांत प्रशिक्षण घेण्यात येणार असून, पहिली दोन प्रशिक्षणे दोन दिवसांची असतील, तर तिसरे व अंतिम प्रशिक्षण प्रत्यक्ष मतदानाच्या आदल्या दिवशी घेतले जाणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.