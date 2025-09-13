Pune ZP Election : पुणे ‘झेडपी’साठी खुला प्रवर्ग, राज्यामध्ये ३४ ठिकाणी अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर; सतरा ठिकाणी महिलांसाठी आरक्षण

पुणे : राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी आज आरक्षण जाहीर करण्यात आले. विविध प्रवर्गांनुसार ठरविण्यात आलेल्या या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासमीकरणावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी असेल. आठ वर्षांनंतर हा बदल झाला आहे..राज्यातील आठ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद हे खुल्या गटासाठी असणार आहे. याशिवाय राज्यातील १७ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद हे विविध प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित झाले आहे.आरक्षण सोडतीबाबतच्या तरतुदी आज सांगण्यात आल्या. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम- १९६१ मधील तरतुदीनुसार विविध प्रवर्गासाठीच्या आरक्षणासाठी सोडत काढण्यात आली. आरक्षण काढताना २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण काढताना संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने प्रवर्गनिहाय आरक्षण काढण्यात आले. प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित केल्यानंतर त्यातून महिलांचे आरक्षण चिठ्ठी टाकून काढण्यात आले. आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे आता आणखी पूरक प्रक्रिया मार्गी लागू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..पुणे जिल्हा परिषदेचा २०२२ मध्ये कार्यकाल संपल्यानंतर राज्य शासनाने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्या वेळी पुणे जिल्हा परिषदेला सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गाचा अध्यक्ष मिळणार असल्याचे जाहीर केले होते. आताच्या नव्याने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेतही पुण्यासाठी अध्यक्षपद सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी कायमठेवण्यात आले. हे आरक्षण अडीच वर्षे कालावधीसाठी असणार आहे. माजी अध्यक्ष प्रदीप कंद यांचा २०१७ मध्ये कार्यकाळ संपल्यानंतर यंदा पहिल्यांदाच हे पद सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. यापूर्वी सर्वसाधारण महिला राखीव आरक्षण होते..पंचायत समित्यांचेही आरक्षण जाहीरजिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांमधील सभापतिपदांसाठीही आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यात एक जागा अनुसूचित जमातीसाठी, एक जागा अनुसूचित जमातीसाठी (महिला), नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी दोन, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (महिला) दोन, सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी तीन, तर चार पंचायत समितींचे सभापती हे महिला राखीव असणार आहेत.आता सदस्यांना आरक्षणाची प्रतीक्षाजिल्हा परिषद निवडणुकीचे २०२२ मध्ये आरक्षण जाहीर होऊन तयारी सुरू असतानाचआरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुका लांबणीवर पडल्या. तेव्हापासून प्रशासक कालावधी सुरू आहे. एका पंचवार्षिकाच्याकालावधीनंतर अध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गाचे पडले असले, तरी प्रत्यक्षात आठ वर्षांनंतर पुणेजिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले.आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यपदांसाठी इच्छुकांना गट आणि गण आरक्षणाची प्रतीक्षा आहे..सर्वसाधारणखुलाप्रवर्गपुणेरायगडसिंधुदुर्गनाशिकजळगावछत्रपती संभाजीनगर बुलडाणायवतमाळ.महिला आरक्षणठाणे, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, गोंदिया आणि गडचिरोलीअनुसूचित जातीबीड (महिला), हिंगोली, परभणी, वर्धा आणि चंद्रपूर (महिला)अनुसूचित जमातीपालघर, नंदुरबार, अहिल्यानगर (महिला), अकोला (महिला) आणि वाशीम (महिला)इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी)रत्नागिरी (महिला), धुळे (महिला), सातारा (महिला), सोलापूर, जालना (महिला), नांदेड, धाराशिव (महिला), नागपूर आणि भंडारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.