पुणे

Pune ZP Election : पुणे ‘झेडपी’साठी खुला प्रवर्ग, राज्यामध्ये ३४ ठिकाणी अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर; सतरा ठिकाणी महिलांसाठी आरक्षण

ZP Reservation : महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा परिषदांसाठी अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले असून, पुण्यासाठी हे पद सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित करण्यात आले आहे.
Pune ZP Election

Pune ZP Election

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी आज आरक्षण जाहीर करण्यात आले. विविध प्रवर्गांनुसार ठरविण्यात आलेल्या या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासमीकरणावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी असेल. आठ वर्षांनंतर हा बदल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Maharashtra Vidhansabha Elections
Pune Municipal Election
zp election
Pune District Collector
pune municipal corporation election
zp election akola
nagpur zp election
Maharashtra Gram Panchayat Elections
political alliances in Maharashtra
Reservation for Women in Local Governance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com