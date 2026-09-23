ZP School : झेडपी शाळांमध्ये आता पाच परकीय भाषांचे धडे; २१८ शिक्षकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार उपक्रम

- नरेंद्र साठेपुणे - ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आता जर्मन, फ्रेंच, स्पॅनिश, रशियन आणि जपानी या पाच परकीय भाषांची ओळख होणार आहे. गेल्या वर्षी दोन भाषांपासून सुरू झालेल्या या उपक्रमाचा यंदा विस्तार करण्यात आला आहे. १०२ वरून २१८ शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. प्रशिक्षित शिक्षक आपल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या भाषांची प्राथमिक ओळख करून देणार आहेत. त्यामुळे विद्यापीठातील परकीय भाषा विभागाकडून सुरू झालेले प्रशिक्षण थेट ग्रामीण शाळांमधील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे..पुणे जिल्हा परिषद आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परकीय भाषा विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने उपक्रमाचे दुसरे वर्ष सुरू झाले आहे. २१ सप्टेंबरपासून २१८ शिक्षकांचे ऑनलाइन प्रशिक्षण सुरू झाले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना परकीय भाषा आणि त्या माध्यमातून विविध संस्कृतींची प्राथमिक ओळख करून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. शिक्षकांसाठी १८० तासांचा संरचित भाषा अभ्यासक्रम राबविला जात आहे..भाषेचे केवळ सैद्धांतिक ज्ञान देण्याऐवजी प्रत्यक्ष वापरावर भर आहे. ऐकणे, वाचन, लेखन आणि बोलणे या चार कौशल्यांचा अभ्यासक्रमात समावेश आहे. परकीय भाषेबरोबरच त्या भाषेशी संबंधित संस्कृती, जीवनशैली आणि संवादपद्धतीची ओळख विद्यार्थ्यांना करून दिली जाणार आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसराच्या पलीकडील भाषा आणि संस्कृतींशी परिचित करून देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे..पॉइंटर्स- प्रशिक्षणानंतर दैनंदिन स्वरूपाचे संभाषण समजणार- प्राथमिक पातळीवर परकीय भाषेत संवाद- साधा मजकूर वाचता येणार; मूलभूत लेखन करता येणार- शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन ज्ञान विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणार- शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना परकीय भाषेची प्राथमिक ओळख- गेल्या वर्षी १०२ शिक्षकांच्या माध्यमातून सुमारे ५,१०० विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला उपक्रम.दृष्टिक्षेपातप्रशिक्षणात शिक्षकांचा सहभाग - २१८परकीय भाषांचा समावेश - ५अभ्यासक्रमाचे तास - १८०पहिल्या वर्षी प्रशिक्षित शिक्षक - १०२भाषानिहाय शिक्षकजर्मन - १२६फ्रेंच - २२स्पॅनिश - २२रशियन - २३जपानी - २५ .२०२५-२६ मधील अव्वल ठरलेले शिक्षकजर्मन भाषाप्रथम - शारदा गिते (जि.प. शाळा निघोजे, ता. खेड)द्वितीय - रत्नमाला सरगुले (जि.प. शाळा दराडेवस्ती, कळस, ता. इंदापूर)फ्रेंच भाषाप्रथम - अल्पना देशपांडे (जि.प. शाळा रहाटवडे, ता. हवेली)द्वितीय - सुनंदा खेडेकर (जि.प. शाळा माळीमळा, ता. दौंड).जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासोबत व्यापक जागतिक दृष्टिकोन देणे काळाची गरज आहे. परकीय भाषा शिकण्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना विविध भाषा, संस्कृती आणि जागतिक संदर्भांची ओळख करून देता येते. पहिल्या वर्षानंतर यावर्षी पाच भाषांपर्यंत झालेला विस्तार केला आहे. शिक्षकांच्या माध्यमातून त्याचा लाभ अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे.- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.