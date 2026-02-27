Home Loan: ८ वर्षे EMI, ३ थकलेले हप्ते आणि ६० दिवस; १.२ कोटींचे घर गमावले: भारतीय स्वीकारण्यास नकार देत असलेले सर्वात कटू वास्तव

Sakal Money

Home Loan : आठ वर्षे नियमित ईएमआय भरूनही केवळ तीन हप्ते थकल्याने ६० दिवसांत १.२ कोटींचे घर गमावण्याची वेळ आली. ही घटना गृहकर्ज, आर्थिक तयारी आणि घराच्या ‘मालकी’बाबतचे कटू वास्तव समोर आणणारी आहे.
Paid EMI for 8 Years, Lost ₹1.2 Crore Home in 60 Days: The Harsh Truth About Home Loans in India

Kirang Gandhi
Home Loan: सलग आठ वर्षे बंगळुरूमधील एका व्यावसायिकाने आपल्या गृहकर्जाचे हप्ते न चुकता भरले. महिन्यामागून महिने, कामाचे वाढीव तास, वाढता खर्च आणि शहरी जीवनाचा ताण असूनही त्याने कधीही हप्ता थकू दिला नाही. त्याचा १.२ कोटी रुपयांचा फ्लॅट हा स्थैर्य, अभिमान आणि प्रगतीचे प्रतीक होता. हा एक असा टप्पा आहे जो प्रत्येक भारतीय कुटुंब साजरा करते.

