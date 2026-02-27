Home Loan: ८ वर्षे EMI, ३ थकलेले हप्ते आणि ६० दिवस; १.२ कोटींचे घर गमावले: भारतीय स्वीकारण्यास नकार देत असलेले सर्वात कटू वास्तव

Home Loan: सलग आठ वर्षे बंगळुरूमधील एका व्यावसायिकाने आपल्या गृहकर्जाचे हप्ते न चुकता भरले. महिन्यामागून महिने, कामाचे वाढीव तास, वाढता खर्च आणि शहरी जीवनाचा ताण असूनही त्याने कधीही हप्ता थकू दिला नाही. त्याचा १.२ कोटी रुपयांचा फ्लॅट हा स्थैर्य, अभिमान आणि प्रगतीचे प्रतीक होता. हा एक असा टप्पा आहे जो प्रत्येक भारतीय कुटुंब साजरा करते..पण ऑक्टोबरमध्ये आयुष्य बदलले. त्याची नोकरी गेली आणि जानेवारीपर्यंत केवळ तीन हप्ते थकल्यानंतर 'सरफेसी' (SARFAESI) कायद्यांतर्गत बँकेने त्याला नोटीस बजावली, मालमत्तेचा ताबा घेतला आणि ६० दिवसांच्या आत त्याचा ९५ लाख रुपयांना लिलाव केला, जो बाजारभावापेक्षा खूपच कमी होता. थकीत ८० लाख रुपयांचे कर्ज आणि इतर खर्च वसूल केल्यानंतर, कर्जदाराच्या हातात केवळ १५ लाख रुपये उरले..आठ वर्षांचे हप्ते आणि आठ वर्षांची कष्टाची कमाई दोन महिन्यांत नष्ट झालीचार्टर्ड अकाउंटंट मीनल गोयल यांनी ऑनलाइन शेअर केलेली ही गोष्ट कोट्यवधी लोकांना हादरवून गेली आहे, कारण ती आपल्याला अशा एका सत्याचा सामना करण्यास भाग पाडते जे आपण टाळतो:गृहकर्जावर घेतलेले घर शेवटचा हप्ता भरेपर्यंत खरोखर तुमचे नसते.बंगळुरूची ही घटना ही केवळ एक शोकांतिका नाही, तर हा संपूर्ण देशासाठी एक इशारा आहे.मालकीचा भ्रम: भारताचा सर्वात धोकादायक आर्थिक विश्वासभारतीयांना घराच्या मालकीचा खूप अभिमान असतो. पालक मुलांना "लवकर घर घेण्यास" प्रवृत्त करतात. बँका हप्त्यांच्या जाहिराती "स्वातंत्र्य" म्हणून करतात. समाज भाड्याने राहण्याला "पैसे वाया घालवणे" मानतो.पण ही गोष्ट या भ्रमाला छेद देते. आठ वर्षे हप्ते भरूनही, कायदेशीररित्या कर्जदाराच्या मालकीचे काहीही नव्हते. बँक अजूनही मालमत्तेची मालकी हक्क ठेवून होती कारण कर्ज अद्याप सुरू होते. कर्जदारासाठी घर हे सुरक्षेचे प्रतीक होते, तर बँकेसाठी ते केवळ एक तारण होते. जेव्हा उत्पन्न थांबले, तेव्हा मालकीचा भ्रम कोलमडला. हा भावनिक धक्का आर्थिक नुकसानीपेक्षा खूप खोल आहे..तीन थकलेल्या हप्त्यांनी कसा आणला आर्थिक भूकंप?बहुतेक भारतीयांना असे वाटते की नोकरी गेल्यावर बँका "परिस्थिती समजून घेतील". हे खरे नाही. 'सरफेसी' कायद्यांतर्गत, कर्ज देणाऱ्या संस्थांना खालील कायदेशीर अधिकार आहेत:खाते 'एनपीए' (NPA - अनुत्पादित मालमत्ता) म्हणून घोषित करणे.६० दिवसांची ताबा नोटीस जारी करणे.न्यायालयात न जाता मालमत्तेचा लिलाव करणे.बँका वेगाने हालचाली करतात कारण त्या ठेवीदारांच्या पैशांचे संरक्षण करत असतात. हा कायदा कार्यक्षमतेसाठी बनवला आहे, सहानुभूतीसाठी नाही. कर्जदाराने तीन हप्ते चुकवल्यानंतर खालील गोष्टी घडल्या:१. कर्ज एनपीए म्हणून चिन्हांकित झाले.२. औपचारिक नोटीस बजावण्यात आली.३. बँकेने जप्तीची प्रक्रिया सुरू केली.४. घराचा लिलाव बाजारभावापेक्षा खूपच कमी किमतीत झाला.कर्जदाराचा आठ वर्षांचा उत्कृष्ट परतफेडीचा इतिहास विचारात घेतला गेला नाही. नोकरी गेल्यामुळे कोणताही सवलतीचा काळ मिळाला नाही. कर्जदाराने खूप उशिरा संपर्क साधल्यामुळे कोणतीही वाटाघाटी झाली नाही. ही व्यवस्था बँकेचे संरक्षण करण्यासाठी बनवण्यात आली आहे, कर्जदाराचे नाही..मालमत्ता फक्त ९५ लाखांत का विकली गेली?१.२ कोटी रुपयांचे घर लिलावात ९५ लाखांना विकले जाणे ही काही असामान्य गोष्ट नाही. बँकांचे उद्दिष्ट थकबाकी लवकर वसूल करणे असते, नफा मिळवणे नाही. संकटात मालमत्ता घेणारे ग्राहक मोठ्या सवलतीची अपेक्षा करतात. एकदा वसुलीची प्रक्रिया सुरू झाली की, कर्जदाराचे आपल्या मालमत्तेवर कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. बाजारभाव आणि लिलाव किंमत यातील ही २५ लाखांची तफावत म्हणजे संपत्तीचा झालेला छुप्या मार्गाचा विनाश आहे. खर्च कापल्यानंतर कर्जदाराला फक्त १५ लाख रुपये मिळाले.त्या मानसिक धक्क्याची कल्पना करा: आठ वर्षांचा त्याग, आठ वर्षांचा विश्वास की "हे माझे घर आहे," केवळ तीन महिन्यांच्या उत्पन्नातील अंतरामुळे मातीमोल झाला..हा अनर्थ टाळता आला असता का? होय, पण केवळ वेळेवर कृती करूनमीनल गोयल यांनी एका बँकर मित्राचा सल्ला घेतला, ज्याने दोन महत्त्वपूर्ण गोष्टी सांगितल्या ज्या प्रत्येक भारतीय कर्जदाराने समजून घेतल्या पाहिजेत.१. संवादाची सुरुवात लवकर करणे अत्यावश्यक आहे:हप्ते थकण्यापूर्वी बँका अधिक सहकार्य करतात. जर कर्जदाराने नोकरी गेल्यानंतर लगेच बँकेशी संपर्क साधला असता, तर बँक कर्जाची पुनर्रचना करू शकली असती.कर्जाचा कालावधी वाढवून देऊ शकली असती.तात्पुरता हप्ता कमी करू शकली असता.'मोरेटोरियम' (हप्ता स्थगिती) देऊ शकली असती.सुधारित परतफेडीची योजना तयार करू शकली असती.ज्यांचा परतफेडीचा इतिहास या माणसासारखा स्वच्छ असतो, त्यांना वेळेवर कळवल्यास मदत मिळते. शांत राहणे ही सर्वात महागडी चूक ठरते.२. स्वतंत्रपणे मालमत्ता विक्री केल्यास मालकी हक्क वाचवता येतो:जर कर्जदाराने घर स्वतः विकले असते, तर त्याला संकटातील लिलावाच्या किमतीपासून वाचता आले असते. स्वतंत्र विक्रीतून १.१ ते १.२ कोटी रुपये मिळू शकले असते, ज्यामुळे कर्जदार:कर्जाची परतफेड करू शकला असता.हातात ३०-४० लाख रुपये घेऊन बाहेर पडू शकला असता.'एनपीए'चा शिक्का टाळू शकला असता.स्वतःचा 'क्रेडिट स्कोअर' वाचवू शकला असता.सन्मान आणि प्रक्रियेवर नियंत्रण राखू शकला असता.बहुतेक लोक आशा किंवा तणावामुळे विक्री करण्यास उशीर करतात, पण हा विलंबच संपत्ती नष्ट करतो.वास्तविक इशारा: आपत्कालीन निधी नसेल तर सुरक्षा नाहीया प्रकरणाने भारतीय मध्यमवर्गातील एक मोठी त्रुटी उघड केली, ती म्हणजे आर्थिक बफरचा अभाव. बहुतेक कुटुंबांमध्ये:एकच प्राथमिक उत्पन्न असते.मोठे हप्ते असतात.वाढता खर्च असतो.आपत्कालीन निधी नसतो.नोकरी जाण्यापासून कोणतेही संरक्षण नसते.कोणतीही बॅकअप प्लॅन नसतो.जेव्हा उत्पन्न थांबते, तेव्हा हप्ते थांबत नाहीत.अनुभवी आर्थिक मार्गदर्शक एक साधा प्रश्न विचारतात:"तुम्ही उत्पन्नाशिवाय सहा महिने जगू शकता आणि तरीही तुमचे हप्ते भरू शकता का?" जर याचे उत्तर 'नाही' असेल, तर पगार कितीही मोठा असला किंवा घर कितीही महाग असले तरी ते कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे.सज्जतेशिवाय घर घेणे ही सुरक्षा नसून एक धोका आहेबंगळुरूच्या घटनेचा संदेश भारताने आत्मसात करणे आवश्यक आहे:गृहकर्ज ही सुरक्षा नाही, ती एक दीर्घकालीन जबाबदारी आहे.मालकी हक्क भावनिक असतो; नियंत्रण करारावर आधारित असते.बँका तुमच्या आर्थिक सावरण्याची वाट पाहत नाहीत.आजच्या अर्थव्यवस्थेत नोकरीची सुरक्षा निश्चित नाही.मोठ्या घरापेक्षा आपत्कालीन निधी अधिक महत्त्वाचा आहे.शोकांतिका ही नव्हती की त्याने घर विकत घेतले. शोकांतिका ही होती की त्याने त्या घराभोवती कोणतेही संरक्षण कवच तयार केले नाही..निष्कर्ष: घर शांतता देणारे असावे, दडपण नाहीही गोष्ट एक वेदनादायक आधुनिक सत्य दर्शवते:उत्पन्न एका रात्रीत नाहीसे होऊ शकते, पण हप्ते नाही.आपत्कालीन निधी नसल्यामुळे आठ वर्षांचे हप्ते हवेत विरून गेले.धडा स्पष्ट आहे: सज्जतेशिवाय घराची मालकी म्हणजे टिक-टिक करणारा बॉम्ब आहे.जर या गोष्टीमुळे एका कुटुंबाने जरी आपत्कालीन निधी तयार केला, हप्ते अति ताणणे टाळले, बँकांशी लवकर संवाद साधला किंवा आर्थिक प्राधान्यांचा फेरविचार केला तर हे नुकसान भविष्यातील अनेक घरे वाचवू शकेल.घर आराम देते, पण आर्थिक लवचिकता खरी सुरक्षा निर्माण करते.आजच्या जगात मालकीपेक्षा सुरक्षितता जास्त महत्त्वाची आहे. - किरांग गांधी हे वैयक्तिक आर्थिक मार्गदर्शक (पर्सनल फायनान्स मेंटॉर) आणि वैयक्तिक आर्थिक क्षेत्रातील एक सुप्रसिद्ध लेखक आहेत. २८ वर्षांहून अधिक अनुभवाच्या जोरावर ते म्युच्युअल फंड, संपत्ती निर्मिती, मालमत्ता वाटप (असेट अलोकेशन) आणि निवृत्ती नियोजनावर स्पष्ट आणि व्यावहारिक मते मांडतात. kirang.gandhi@gmail.com 9028142155.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.