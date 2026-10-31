8th Pay Commission: वेतन आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर लगेचच पगार वाढणार का? सरकार काय घेऊ शकते निर्णय?

New Delhi: आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींकडे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांचे लक्ष लागले आहे. नव्या वेतनरचनेमुळे पगार आणि निवृत्तिवेतनात किती वाढ होणार, याची त्यांना उत्सुकता आहे. आयोगाला स्थापना झाल्यापासून १८ महिन्यांत शिफारशी सादर करावयाच्या आहेत. त्यामुळे अहवाल मे २०२७ च्या दरम्यान सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र आयोगाने अहवालानंतर सरकारला सादर केल्यानंतर लगेचच पगार वाढणार असा अनेकांचा समज असतो. अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतर नेमकी काय प्रक्रिया असते ते समजून घेऊ. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Raj Thackeray Karjat speech Modi Shah : "गुजरातचे दोन माणसं महाराजांचा महाराष्ट्र चालवणार का?"; तोडलेली झाडं पाहून राज ठाकरे कडाडले, मोदी-शाहांवर थेट निशाणा!.अहवाल सादरनंतर केल्यानंतर पुढे काय?१. सरकार अहवालाची छाननी करणारवेतन आयोग आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करेल. त्यानंतर सरकार वेतनवाढ, भत्ते, निवृत्तिवेतन आणि सेवाशर्तींबाबतच्या शिफारशींचा अभ्यास करेल. या बदलांचा सरकारी तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडेल, याचाही विचार केला जाईल..8th pay commission : १२ लाख कर्मचाऱ्यांना होणार मोठा फायदा ! १८ हजार रुपये बोनससह महागाई भत्ता अन् बरंच काही....२. शिफारशींचा आर्थिक परिणाम तपासला जाईलकर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात किती वाढ करावी, महागाई भत्ता आणि इतर भत्त्यांबाबत काय बदल करावेत, याचा विचार होईल. निवृत्तिवेतनधारकांनाही नव्या रचनेचा लाभ कसा द्यायचा, हे तपासले जाईल..३. काही शिफारशींमध्ये बदल होऊ शकतातआयोगाच्या सर्व शिफारशी सरकार जशाच्या तशा स्वीकारेलच, असे नाही. गरजेनुसार काही शिफारशी स्वीकारल्या जाऊ शकतात, तर काहींमध्ये बदल होऊ शकतात. अंतिम निर्णय सरकारचा असेल..४. अधिकृत अधिसूचना जारी होईलनिर्णय झाल्यानंतर सरकार वेतनरचनेतील बदल आणि त्यांची अंमलबजावणी कधीपासून होईल, याबाबत अधिकृत आदेश जारी करेल. त्यात मूळ वेतन, लागू नियम आणि संबंधित तरतुदी स्पष्ट केल्या जातील..५. सुधारित पगार आणि थकबाकी मिळेलनव्या वेतनरचनेची लागू तारीख निश्चित झाल्यानंतर संबंधित विभाग कर्मचाऱ्यांचा सुधारित पगार मोजतील. नियमांनुसार थकबाकी देण्याचाही निर्णय होऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष रक्कम आणि पैसे मिळण्याची तारीख सरकारच्या अंतिम आदेशांवर अवलंबून असेल..फिटमेंट फॅक्टर किती असेल?नव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाचा ठरणार आहे. याच्या आधारे सध्याच्या मूळ वेतनाची सुधारित मूळ वेतनाशी सांगड घातली जाते. मात्र, आठव्या वेतन आयोगाचा फिटमेंट फॅक्टर अद्याप निश्चित झालेला नाही. त्यामुळे पगारात नेमकी किती वाढ होईल, याचे अधिकृत चित्र स्पष्ट झालेले नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.