Premium|Thinking in Bets book lessons : "चांगला निर्णय अन् थोडे नशीब..." 'थिंकिंग इन बेट्स'च्या आधारे धनंजयराव-छोटूचा रंजक संवाद

विक्रम अवसरीकर - vikram.awsarikar@gmail.com‘‘चांगला परिणाम हा चांगली निर्णयप्रक्रिया आणि थोडे नशीब यांची बेरीज असते. शक्यतो निर्णय घेण्याची सुरुवात करताना अतिशय स्पष्टपणे विचार केला पाहिजे. खुलेपणाने सगळ्या शक्यतांचा विचार करून मगच कृती केली पाहिजे...’’ हा संदेश देणारा धनंजयराव आणि छोटू यांचा हा दिलखुलास संवाद. हा संवाद व्यावसायिक पोकर खेळाडू आणि व्यवस्थापन रणनीतिकार असलेल्या अॅनी ड्यूक या लेखिकेच्या ‘थिंकिंग इन बेट्स’ या पुस्तकावर आधारित आहे. धनंजयराव आणि छोटू नुकतेच एका अवघड प्रकरणाचा तपास संपवून परत आले होते. जिवावर खेळून त्यांनी भारताच्या विरुद्ध असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय टोळीला पकडून दिले होते. त्या विजयामुळे वातावरण आनंदी होते. दोघेही थंड कॉकटेल आणि गरमगरम कोळंबी खात पत्ते खेळत होते. सात-आठ या खेळात धनंजयराव स्वयंघोषित जगज्जेते होते. त्यांना कोणीही हरवू शकत नाही, असा त्यांचा दावा होता. छोटूला अर्थात तो खोडून काढायचा होता. धनंजयरावांच्या स्लेजिंगला न घाबरता तो इरेला पेटून खेळत होता. ‘‘ही घे हुकमाची दश्शी...’’ बदाम दश्शी टाकत धनंजयराव म्हणाले. छोटू विचारात पडला. त्याने मनातल्या मनात गणित केले. धनंजयरावांकडे न उलटलेली दोन पाने होती. त्यातल्या एका पानातच राहिलेला बदाम गोटू होता. छोटूच्या हातात बदाम राजा आणि बदामचीच अठ्ठी होती. बदाम एक्काही न उलटलेल्या पानात कुठेतरी असेल अशी त्याला आशा होती. निदान राजाचा एक हात तरी आपला आहे अशी त्याची खात्री होती. बदाम दश्शी धनंजयरावांनी टाकल्यामुळे बदाम गोटू त्यांच्या हातात नाही, असे गृहीत धरून त्याने राजाचा हात घेतला; पण धनंजयरावांच्याच हातात बदाम गोटू आणि बदाम एक्का निघाला आणि छोटू वाईट रीतीने हरला. ‘‘हे काय? तुमच्या हातात गोटू असताना तुम्ही दश्शी का टाकली? त्यामुळे मी गंडलो आणि मला वाटले, की गोटू तुमच्याकडे नाही आणि मी त्याप्रमाणे खेळलो...’’ छोटूने हरल्यावर नेहमीप्रमाणे कारणे देणे चालू केले. .Premium|History of Artificial Intelligence : स्वामी तिन्ही जगाचा ‘एआय’मुळे भिकारी? .‘‘माझ्याच हातात दश्शी आणि गोटू होते. त्यामुळे माझ्या दृष्टीने त्यांची किंमत एकसारखीच होती. तुला मात्र दश्शी छोटी आणि गोटू मोठा असे वाटत होते. म्हणूनच तुला गंडवायला मी छोट्या पानाची उतारी केली...’’ धनंजयरावांना लांबलचक स्पष्टीकरणामुळे जरा सुटका झाल्यासारखे वाटले.काय निष्कर्ष निघतात सांगू का?’’ धनंजयराव नेहमीच्या मूडमध्ये यायला लागले होते, याची ती चाहूल होती.‘‘सांगा सांगा. मी नाही म्हणालो तरी तुम्ही बोलल्याशिवाय थोडेच राहणार आहात?’’ छोटू तयारीतच होता.‘‘यातून असे दिसते, की जी माहिती होती ती अर्धवट होती हे तुला माहिती होते, तरी तू तुझ्या गृहीतकांमध्ये बदल केला नाहीस आणि दर वेळी असेच असते हा निष्कर्ष काढून चुकीची खेळी खेळलीस,’’ धनंजयराव छोटूच्या खेळाचे विश्लेषण करता करता रंगात आले.‘‘म्हणजे मी ज्या प्रक्रियेतून हा पत्ता टाकला, त्यामुळेच मी हरलो म्हणायचे...’’ छोटूने निष्कर्ष काढला.‘‘परत एक चूक. तू खुल्या मनाने सगळ्या शक्यतांचा विचार केला असतास, कोणाकडे कोणते पान होते, कोणते यायची शक्यता आहे याचा तुझ्या पूर्वानुभवांवर अवलंबून न राहता नीट विचार केला असतास तर शक्यतो निर्दोष निर्णय तू घेऊ शकला असतास...’’ धनंजयराव आता शक्यतांच्या जगात घुसले होते.‘‘म्हणजे तुम्हाला असे म्हणायचे आहे, की निर्णय नीट घेतला तर त्याचा परिणाम आपल्या बाजूने लागण्याची शक्यता वाढते?’’ छोटूने विचारले.‘‘हे बघ निर्णय आपल्या हातात नाही; पण शक्यतो निर्णय घेण्याची सुरुवात करताना अतिशय स्पष्टपणे विचार केला पाहिजे. जे आधी घडले आहे आणि आपला समज आहे की असेच होते, हे पण नीट तपासले पाहिजे. खुलेपणाने सगळ्या शक्यतांचा विचार करून मगच कृती केली पाहिजे.’’ धनंजयराव आपला मुद्दा अधिक स्पष्ट करत म्हणाले.‘‘म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला असे म्हणायचे आहे, की निर्णय काही का होईना आपण निर्णय घेण्याची प्रक्रिया नीट राबवली पाहिजे आणि मग सगळे देवावर सोडले पाहिजे...’’ छोटू उपहासाने म्हणाला.‘‘आपल्याला मिळालेला रिझल्ट हा आपल्या निर्णयप्रक्रियेचा आरसा नाही. उलट आपण घेतलेला निर्णय आणि झालेला परिणाम या दोन अतिशय वेगळ्या गोष्टी आहेत. तू कधीकधी अतिशय विचारपूर्वक निर्णय घेतोस; पण तुझ्या मनासारख्या गोष्टी घडत नाहीत... किंवा सहज जाता जाता तू काहीतरी करतोस आणि अचानक तुला घबाड मिळते...’’ धनंजयराव आता चांगलेच घुसले होते.‘‘बरोबर आहे. म्हणजे कधी कधी एखाद्या कंपनीची पूर्ण माहिती घेऊन आपण एखादा शेअर घेतो तर तो खाली जातो आणि अचानक एखादा मटका अनपेक्षित लागतो, आपण काही न करताच...’’ छोटूने त्याचा अनुभव सांगितला.‘‘चांगला परिणाम हा चांगली निर्णयप्रक्रिया आणि थोडे नशीब याची बेरीज असते; पण यात एक महत्त्वाची गोष्ट कायम लक्षात ठेवली पाहिजे...’’ धनंजयराव आणखी एक घोट घेत म्हणाले.‘‘ती कोणती?’’ छोटूने उत्सुकतेने विचारले.‘‘जसजशी नवीन माहिती येईल, तसतसे आपण आपल्या विचार बदलत राहिले पाहिजे. तो बदल आपण केला नाही, तर जग पुढे गेलेले असेल आणि आपण मात्र मागेच एका जुन्या गोष्टीत अडकलेलो राहू...’’ धनंजयरावांनी इतके बोलून एक कोळंबी मटकावली.‘‘ते तर आहेच हो. आपण एखाद्या कंपनीचा शेअर काही विचार करून घेतला असेल, तर ते मुख्य कारण, तो मुख्य व्यवसाय अजून चांगला आहे का, की बदलला आहे, हे सतत तपासले पाहिजे... असेच ना?’’ छोटूने त्याला सुचले तसे उदाहरण दिले.‘‘यात आणखी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. एक म्हणजे काम झाले असेल, तर ते कसे दिसेल आणि त्यासाठी काय काय घडले पाहिजे किंवा घडले याचा विचार केला पाहिजे...’’ धनंजयरावांनी पहिली गोष्ट सांगितली..Premium|Generational Gap in Career Choices : संवादाची ओहोटी आणि मनाची घुसमट कशी थांबवावी? .‘‘मला कळले तुम्हाला काय म्हणायचे आहे ते...’’ छोटू उत्साहाने म्हणाला.‘‘माझ्यासोबत राहून तुला तेवढे कळायलाच पाहिजे की...’’ असे छद्मीपणे म्हणून धनंजयरावांनी एक घोट घेतला. त्या दोघांमधली चर्चा आता चांगलीच रंगात आली होती.‘‘म्हणजे आपण एखादी कंपनीचे शेअर घेतले, तर आणखी २-३-५ वर्षांनी त्या कंपनीच्या शेअरची किंमत दुप्पट झाली असे गृहीत धरून त्यासाठी काय काय घडले पाहिजे याची कल्पना करणे. म्हणजे त्यांचा धंदा इतका वाढला पाहिजे, रोख पैसे जे परत धंद्याच्या वाढीसाठी वापरता येतील ते इतके इतके पाहिजेत, कंपनीच्या दालनांची संख्या निदान इतकी वाढली पाहिजे अशा शक्यतांचा अभ्यास केला पाहिजे आणि त्याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे...’’ छोटूने आपला मुद्दा संपवला.‘‘भले शाब्बास! मला काय म्हणायचे आहे ते तुला कळले म्हणायचे. आता दुसरा मुद्दा कोणता असेल तेही सांग.’’ धनंजयराव नव्याने ग्लास भरत म्हणाले.‘‘दुसरा मुद्दा याच्या एकदम उलट असणार. म्हणजे पहिल्यांदा आपण सगळे चांगले झाले आहे आणि त्याची लक्षणे याचा विचार केला आता उलट करायची वेळ आली आहे...’’ छोटूने बऱ्याच वेळाने एक घोट घेतला. अशा चर्चेतूनच त्याला जास्त किक बसायची.‘‘बरोबर! म्हणजे एखादी गोष्ट झाली नाही, तर कोणत्या कारणांमुळे होऊ शकणार नाही याचा विचार करून ती करणे टाळायचे. म्हणजे तुझ्या भाषेत उदाहरण सांगायचे झाले, तर एखाद्या कंपनीचा शेअर वाढणार नाही असे गृहीत धरून कोणकोणत्या कारणांमुळे ते होऊ शकेल याचा विचार करून ती लक्षणे दिसायला लागली, की त्या गुंतवणुकीतून बाहेर पडायचे...’’ धनंजयरावांनी उलट आणि सुलट असे दोन्ही विचारांचे प्रकार सांगितले.‘‘हे तर आपण कोणत्याही प्रसंगात वापरू शकतो. एखाद्याला ट्रेकिंगला जायचे असेल, तर पहिल्या प्रकारात तो जाऊन आला आहे असे गृहीत धरून त्याने पायऱ्यापायऱ्यांनी त्याच्यासाठी काय केले असेल, त्याची शारीरिक क्षमता कशी वाढवली असेल असा विचार करायचा. दुसरी गोष्ट म्हणजे जर तो जाऊच शकला नाही, तर त्याने कशी ऐष केली, व्यायाम केला नसेल असा विचार करायचा...’’ छोटूने सारांश सांगितला.‘‘म्हणजे पहिल्या मॉडेलमध्ये चांगले घडण्यासाठी काय झाले पाहिजे हे बघायचे आणि दुसऱ्या प्रकारात काय झाले नाही पाहिजे याचा विचार करून ते टाळायचे...’’ धनंजयरावांनी आणखी सुटसुटीतपणे सांगितले.‘‘पण एक गोष्ट मला सांगा की, हे असे घडण्यासाठी आपल्याकडे पूर्ण माहिती असावी लागेल. मगच आपण हे निर्णय घेऊ शकू, असे नाही वाटत?’’ छोटूने आपली शंका विचारली.‘‘अर्थात, जगात पूर्ण माहिती कधीच उपलब्ध नसते. सगळ्या गोष्टी शंभर टक्के बरोबर किंवा चूकपण नसतात. त्या कायम पांढऱ्याकडून काळ्याकडे हेलकावे खात असतात. अशा परिस्थितीत मघाशी आपण जे बोललो त्याचा संदर्भ तुझ्या लक्षात येईल. निर्णयप्रक्रिया तुम्ही कशी राबवता त्यावर आणि थोड्याशा नशिबावर सगळ्या गोष्टी अवलंबून आहेत. त्यासाठी आपण कायम खुलेपणाने आपल्या गृहीतकांवर विचार केला पाहिजे आणि सतत त्यांना आव्हान दिले पाहिजे. तरच आपण वर्तमानात राहून आपले निर्णय बरोबर येण्याची शक्यता वाढते...’’ धनंजयरावांनी सगळा कार्यकारण भाव उलगडून दाखवला. धनंजयराव आणि छोटू यांच्या मैत्रीत गुरू-शिष्याचे नाते तर होतेच; पण छोटूला जे शिकायला मिळायचे त्यावर तो जास्त फिदा होता.‘‘म्हणजे बुद्धिबळाच्या खेळात जिथे प्रत्येक प्याद्याची माहिती सगळ्यांना ज्ञात असते, तसे प्रत्यक्ष जगात कधीच नसते म्हणायचे. तिथे केवळ शक्यतांचा वापर करूनच निर्णय घ्यावयाला लागतो हेच खरे...’’ छोटू समारोपाचे बोलला. कारण त्याला चांगलीच भूक लागली होती.‘‘यावर जगातल्या सगळ्यात हुशार बँकरनी म्हणजे स्विस बँकांनी काय उपाय काढला ते तुला अद्याप माहितीच नाही...’’ धनंजयरावांनी त्याला खिजवले.‘‘आता नको. कारण मी आता खाल्ले नाही, तर मला त्रास होईल असे मला दिसत आहे...’’ छोटूने विनोद करण्याचा प्रयत्न केला.‘‘आणि दुसऱ्या मॉडेलप्रमाणे ते तुला टाळायचे आहे असेच ना?’’ नेहमीप्रमाणे धनंजयरावांचाच शब्द शेवटचा होता.(लेखक फायनान्शिअल प्लॅनर आहेत. ९८५०००१५८९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.