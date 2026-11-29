प्राप्तिकर भरायचा म्हटले, की अनेकांच्या डोळ्यांसमोर प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख येते. मात्र, प्राप्तिकर भरण्याची जबाबदारी केवळ वर्षअखेरीस किंवा विवरणपत्र भरताना पूर्ण होत नाही. उत्पन्न मिळत असतानाच त्यावर देय असलेला कर टप्प्याटप्प्याने भरण्याची म्हणजेच आगाऊ प्राप्तिकर (ॲडव्हान्स टॅक्स) व्यवस्थाही आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीच्या पगारातून मालक दरमहा करकपात करत असल्याने त्यांना आगाऊ प्राप्तिकर भरण्याची गरज अनेकदा पडत नाही. परंतु, पगाराव्यतिरिक्त घरभाडे, बँकेतील ठेवींवरील व्याज, व्यवसायाचे उत्पन्न, व्यावसायिक उत्पन्न किंवा भांडवली लाभातून उत्पन्न मिळत असेल, तर करदात्याने आपल्या एकूण करदायित्वाचा अंदाज घेणे आवश्यक ठरते..प्राप्तिकर कोणाला भरावा लागतो?आर्थिक वर्षातील अपेक्षित करदायित्वातून उदगम करकपात (टीडीएस), उदगम करसंकलन (टीसीएस) आणि इतर पात्र करजमा वजा केल्यानंतर देय कराची रक्कम १०,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल, तर आगाऊ प्राप्तिकर भरणे आवश्यक आहे. मात्र, व्यावसायिक उत्पन्न नसलेल्या निवासी ज्येष्ठ नागरिकांना या तरतुदीतून सूट आहे.या टक्केवारीचा अर्थ प्रत्येक हप्त्यात तेवढा कर भरायचा असा नसून, त्या तारखेपर्यंत एकूण कराच्या ठरावीक टक्केवारीची जमा झालेली असावी, असा आहे. अंदाजित उत्पन्नावर कर मोजताना आधीच झालेली करकपात आणि भरलेला कर विचारात घ्यावा. त्यामुळे अनावश्यक अधिक कर भरणे टाळता येते..उत्पन्नाचा अंदाज बदलल्यास?आगाऊ प्राप्तिकर भरताना एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. वर्षाच्या सुरुवातीला केलेला उत्पन्नाचा अंदाज वर्षभर तसाच राहील, असे नाही. एखाद्या व्यावसायिकाला वर्षाच्या उत्तरार्धात मोठे काम मिळू शकते, गुंतवणुकीतून भांडवली लाभ होऊ शकतो किंवा ठेवींवरील व्याज अपेक्षेपेक्षा अधिक मिळू शकते. अशा वेळी आपल्या करदायित्वाचा पुन्हा आढावा घेणे गरजेचे आहे.माझ्या मते, प्रत्येक करदात्याने वर्षातून किमान तीन ते चार वेळा आपल्या उत्पन्नाचा आणि कराचा आढावा घ्यावा. केवळ मागील वर्षी भरलेला कर पाहून यंदाचा कर ठरवणे योग्य नाही. चालू वर्षातील प्रत्यक्ष उत्पन्न, अपेक्षित खर्च, उपलब्ध करसवलती आणि आधी झालेली करकपात यांचा विचार करूनच कराची रक्कम निश्चित करावी. आगाऊ प्राप्तिकराचे नियोजन वेळेत केले, तर ‘कर भरणे’ ही वर्षअखेरीची चिंता न राहता आर्थिक शिस्तीचा एक भाग बनू शकते..उशीर झाल्यास...आगाऊ प्राप्तिकर वेळेत न भरल्यास किंवा कमी भरल्यास व्याज आकारले जाऊ शकते. नव्या प्राप्तिकर अधिनियम, २०२५ मधील कलम ४२४ आणि ४२५ अंतर्गत संबंधित व्याजाच्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे केवळ कर भरणे नव्हे, तर तो योग्य वेळी भरणेही महत्त्वाचे आहे.आगाऊ प्राप्तिकर ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून, आर्थिक नियोजनाची एक चांगली सवय आहे. वर्षभरात मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आणि कराचा नियमित आढावा घेतल्यास मार्च महिन्यात किंवा प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करताना अचानक मोठी रक्कम भरण्याची वेळ येत नाही. कराचे नियोजन हे वर्षाच्या शेवटी नव्हे, तर उत्पन्न मिळू लागल्यापासून सुरू झाले पाहिजे. हाच आगाऊ प्राप्तिकराचा खरा उद्देश आहे..महत्त्वाच्या तारखादेय तारीख आगाऊ प्राप्तिकराची किमान जमा१५ जून १५ टक्के१५ सप्टेंबर ४५ टक्के१५ डिसेंबर ७५ टक्के१५ मार्च १०० टक्के.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.