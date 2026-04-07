पुणे : अमेझॉनवर एक हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या उत्पादनांवर आता कोणतेही रेफरल शुल्क आकारण्यात येणार नाही. यामुळे विक्रेत्यांना एकूण शुल्कात ७० टक्क्यांपर्यंत बचत करण्यास मदत होत आहे. तसेच ते ही बचत नवीन उत्पादने, स्पर्धात्मक किमती आणि नवीन ग्राहक मिळवण्यासाठी पुन्हा गुंतवू शकणार आहेत. दोन लाखांहून अधिक विक्रेते असलेल्या राज्यातील नवीन विक्रेत्यांच्या नोंदणीत वार्षिक ७५ टक्के वाढ पाहायला मिळत आहे. ज्यामधून सेवेचा अधिक प्रमाणात अवलंब केला जात असल्याचे दिसून येते. आता अमेझॉनने आपल्या झिरो-रेफरल शुल्क योजनेची व्याप्ती १० पटीने वाढवून २०२५ मधील १.२ कोटी उत्पादनांवरून आता १२.५ कोटींहून अधिक उत्पादनांपर्यंत नेली आहे. याबाबत अमेझॉन इंडियाच्या प्रॉडक्ट व्यवस्थापन विभागाचे संचालक विक्रम देशपांडे यांनी माहिती दिली..राज्यनिहाय पाहता महाराष्ट्र विक्रेत्यांच्या सहभागात अग्रस्थानी असून, या वाढीत राज्याचा मोठा वाटा आहे. वाढती उद्योजकता आणि डिजिटल सुविधा यामुळे महाराष्ट्र ई-कॉमर्स वाढीचा प्रमुख चालक ठरत आहे. फॅशन, ब्युटी तसेच होम अँड किचन या श्रेणींमध्ये सर्वाधिक मागणी असून, लघु व मध्यम विक्रेत्यांसाठी या विभागांनी वाढीचा कणा निर्माण केला आहे. या माध्यमातून विक्रेत्यांना जलदगतीने व्यवसाय विस्ताराची संधी मिळत आहे..लघुउद्योजकांना ऑनलाइन विक्री सुलभ व्हावी यासाठी अॅमेझॉनने आपली सेवा आणि शुल्क रचना सुलभ केली आहे. लॉजिस्टिक्स, डिलिव्हरी, ऑनबोर्डिंग आणि प्रशिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देत विक्रेत्यांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचण्याची संधी मिळत आहे. यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि उद्योजकतेला चालना मिळत आहे. .विक्रेत्यांना बळ देणाऱ्या योजनाविक्रेता इकोसिस्टम मजबूत करण्यासाठी अॅमेझॉनने काही विशेष उपक्रम राबवले आहेत. 'अॅमेझॉन करिगर' योजनेद्वारे कारागीर आणि हस्तकला व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले जाते, तर 'अॅमेझॉन सहेली' उपक्रम महिलांना आणि स्वयं-साहाय्य गटांना सक्षम बनवतो. या दोन्ही योजनांमुळे सुमारे १८ लाख लोकांना फायदा झाला आहे.पुण्यात 'अॅमेझॉन लोकल शॉप्स' अंतर्गत अनेक हजारांहून अधिक स्थानिक दुकाने प्लॅटफॉर्मवर जोडली गेली आहेत. तसेच 'अॅमेझॉन स्टार्टअप्स' उपक्रमातून सुमारे ७०० स्टार्टअप्सना व्यवसाय विस्ताराची संधी मिळाली आहे..बदलत्या बाजारपेठेला प्रतिसादजागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि वाढत्या इंधन व गॅस दरांमुळे ग्राहक अधिक किफायतशीर खरेदीकडे वळत आहेत. सवलती, ऑनलाइन ऑफर्स आणि आवश्यक वस्तूंना प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर अॅमेझॉनने इंस्टंट डिलिव्हरीसारख्या सेवांचा विस्तार करून ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे.रोजगारनिर्मितीला चालनाया वाढीमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झाली असून, सुमारे २८ लाख लोक विविध भूमिकांमध्ये कार्यरत आहेत. यामध्ये डिलिव्हरी पार्टनर्स, वेअरहाऊस कर्मचारी, पॅकेजिंग, ग्राहक सेवा, लॉजिस्टिक्स आणि आयटी व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे..इंस्टंट डिलिव्हरी कशी काम करते?वेगवान डिलिव्हरीसाठी 'मायक्रो फुलफिलमेंट सेंटर्स' (MFCs) महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. शहरांमध्ये रणनीतीपूर्वक उभारलेली ही लहान गोदामे आधीच जास्त मागणी असलेली उत्पादने साठवून ठेवतात. ग्राहक ऑर्डर दिल्यानंतर ती जवळच्या केंद्राकडे पाठवली जाते, जिथे उत्पादन तत्काळ पॅक करून डिलिव्हरीसाठी रवाना केले जाते. त्यामुळे काही तासांतच डिलिव्हरी शक्य होते.देशभरात विक्रेत्यांची संख्या वाढत असताना महाराष्ट्र या वाढीचे नेतृत्व करत आहे. कमी शुल्क, मजबूत पायाभूत सुविधा आणि विविध सक्षमीकरण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून अॅमेझॉन दीर्घकालीन आणि शाश्वत व्यवसायवाढीस चालना देत आहे.