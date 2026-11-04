Festive Inflation: दिवाळीपूर्वी 'अमूल'चा ग्राहकांना दणका, तूप-बटर महागले; काय आहेत नवे दर?

New Delhi: ऐन दिवाळीच्या सणापूर्वी देशातील आघाडीचा ब्रँड असलेल्या अमूलने तूप आणि बटरच्या (लोणी) दरांत वाढ केली आहे. त्यामुळे आधीच महागाईने कंबरडे मोडलेल्या सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार वाढला आहे. एक किलो तुपाच्या दरांत ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, बटरचा ५०० ग्रॅमचा पॅक १५ रुपयांनी महागला आहे..भाजपवाल्यांनी जबरदस्तीने व्यापाऱ्यांची दुकाने बंद केल्याचा राहुल गांधी यांचा आरोप.दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मिठाई आणि फराळासाठी तूप-बटरची खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना यंदा अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. देशातील प्रमुख दुग्धव्यवसाय ब्रँड अमूलने तूप आणि बटरच्या काही उत्पादनांच्या किमती वाढवल्या आहेत. नव्या दरांनुसार एक किलो तुपासाठी आता ६८० रुपये द्यावे लागतील. यापूर्वी हा दर ६३० रुपये होता. म्हणजेच किलोमागे ५० रुपयांची वाढ झाली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Rahul Gandhi: '२४ तास झाले, आता तरी चर्चेला या!' राहुल गांधींचे मोदींना पुन्हा आव्हान; एपस्टीन प्रकरणही उकरून काढले.अमूल शुद्ध तुपाच्या ५०० ग्रॅम पाऊचची किंमत ३२५ रुपयांवरून ३४५ रुपये झाली आहे. या पॅकसाठी ग्राहकांना आता २० रुपये जास्तीचे मोजावे लागतील. बटरच्या दरातही वाढ करण्यात आली आहे. १०० ग्रॅम बटरचा पॅक ६३ रुपयांऐवजी ६६ रुपयांना मिळेल. तर ५०० ग्रॅमच्या पॅकची किंमत ३१० रुपयांवरून ३२५ रुपये करण्यात आली आहे. या पॅकच्या दरात १५ रुपयांची वाढ झाली आहे..अमूलच्या या दरवाढीमुळे दिवाळीच्या खरेदीचे बजेट वाढण्याची शक्यता आहे. सणासुदीच्या काळात घराघरांत मिठाई, लाडू, चकली आणि इतर फराळाचे पदार्थ तयार केले जातात. त्यासाठी तूप आणि बटरचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यामुळे दरवाढीचा परिणाम केवळ ग्राहकांवरच नव्हे, तर मिठाई विक्रेते आणि खाद्यपदार्थ व्यावसायिकांवरही होणार आहे..कंपनीने दूध उत्पादनाचा खर्च वाढल्यामुळे दर वाढविल्याचे म्हटले आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना द्यावा लागणारा मोबदला वाढल्याने उत्पादन खर्चावर परिणाम झाला आहे. अमूल ही सुमारे ३६ लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था आहे..दरम्यान, काही शहरांमध्ये अमूलच्या काही उत्पादनांचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. गुजरातमधील अहमदाबाद आणि वडोदरा भागात अमूलच्या तुपाचा साठा कमी असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणल्यानंतर अमूलने अनेक दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमती कमी केल्या होत्या. मात्र, ताज्या दरवाढीमुळे ग्राहकांना पुन्हा जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.