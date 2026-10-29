Money Tips: शॉपिंग अन् खर्चाची घाई नको! पहिल्या पगारातून नेमकं काय करायचं?

New Delhi: नोकरी लागली आणि पहिला पगार हातात आला की नवीन फोन घ्यावा... मित्रांसोबत पार्टी करावी की एखादी महागडी वस्तू खरेदी करावी... असे ना ना तऱ्हेचे विचार मनात येत असतात. पण पहिल्या पगारापासूनच थोडे पैसे बाजूला काढून भविष्याची तयारी केली तर आर्थिक अडचणींच्या वेळी धावपळ करण्याची वेळ येणार नाही, असा कानमंत्र प्रसिद्ध उद्योजक, लेखक अंकुर वारिकू यांनी तरुणांना दिला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Your Money: ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये पैसे अडकले? ‘Refund will be processed shortly’ म्हणत कंपनी टाळाटाळ करतेय? मग असा मिळवा रिफंड!.नोकरीच्या पहिल्या दिवसापासून तरुणांनी पैशाचे योग्य नियोजन केल्यास भविष्यातील अनेक गोष्टी सूकर होतात, असा सल्ला वारिकू यांनी एका माध्यम संस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत नुकताच दिला आहे. सातत्याने आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे..Gas Saving Tips for Diwali: दिवाळीच्या फराळाची तयारी करताना गॅसची बचत कशी कराल? सिलिंडरचा वापर कमी करण्यासाठी जाणून घ्या ५ सोपे उपाय!.आधी आपत्कालीन निधी तयार करामहिन्याचा पगार आला की आधी खर्च आणि नंतर बचत, असे तुम्ही करत असाल तर पहिल्यांदा त्यात बदल करण्याची सूचना वारिकू यांनी केली आहे. नोकरी जाणे, अचानक आजारपण किंवा घरातील एखादा मोठा खर्च यासारख्या अडचणी कधीही येऊ शकतात. त्यामुळे किमान सहा ते नऊ महिन्यांचा खर्च भागेल इतकी रक्कम बाजुला काढून ठेवा. तुम्हाला शक्य असेल तर १२ महिन्यांच्या खर्चाइतका निधी राखीव ठेवल्यास उत्तमच. आरोग्य विमा आणि जीवन विमा घेण्यास विसरू नका, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..गुंतवणुकीत हवे सातत्यशेअर बाजारात एखादा शेअर झपाट्याने वाढतोय म्हणून लगेच पैसे गुंतवण्याची घाई करू नका. प्रत्येकाला शेअर बाजाराचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ किंवा आवश्यक ज्ञान असेलच असे नाही. त्यामुळे स्वतःची आर्थिक परिस्थिती आणि जोखीम लक्षात घेऊन म्युच्युअल फंडासारख्या पर्यायात नियमित गुंतवणुकीची सवय लावण्याचा सल्ला वारिकू यांनी दिला आहे..घर खरेदीची घाई नको!स्व-मालकीच्या घराचे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मात्र, नोकरी अन् पगार सुरू झाला की लगेच घर घेण्याच्या मागे लागणे योग्य नाही, असे वारिकू म्हणतात. तुमच्या मित्रांनी घर घेतले म्हणून कर्जाचा मोठा डोंगर करून घर खरेदी करू नका. शक्य असेल तर काही काळ भाड्याने राहून किंवा कुटुंबासोबत राहून बचत आणि गुंतवणूक वाढवा. त्यानंतर वयाच्या ३५ ते ४० वर्षांच्या दरम्यान घर खरेदीचा विचार करू शकता. अर्थात, योग्य वेळ प्रत्येकाच्या उत्पन्नावर, गरजांवर आणि आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असते, हे सांगायला कुठल्याही तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही, याची आठवण वारिकू यांनी करून दिली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.