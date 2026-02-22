‘एआय’: तारकही, मारकही!

सायबर सुरक्षा, अतुल कहाते तंत्रज्ञान विषयाचे अभ्यासक -विश्लेषकमराठीत ‘काट्याने काटा काढणे’ अशी एक म्हण आहे. आज जगभर गाजत असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान अर्थात ‘एआय’बाबत ही म्हण अगदी लागू होते. कारण ‘एआय’चा उपयोग जितका चांगल्या कामासाठी होऊ शकतो, तितकाच तो गैरवापरासाठीही होत आहे. काही लोक ‘एआय’च्या मदतीने खोटा बायोडेटा तयार करतात. कोणत्याही कामाचा अनुभव नसताना अनुभव असल्याचे दाखवतात. काही जण अपघाती विम्याचा परतावा मिळवण्यासाठी अपघात किंवा नुकसान झाल्याची बनावट छायाचित्रे तयार करतात. काही जण बँकेत खाते उघडण्यासाठी बनावट पॅन कार्ड, आधार कार्ड तयार करतात. पासपोर्टसाठीही खोटी कागदपत्रे बनवली जात आहेत..ऑनलाइन वस्तू किंवा खाद्यपदार्थ मागवून ‘तो खराब आहे’ असे बनावट फोटो दाखवून परतावा मागितला जातो. इतकेच नाही, तर बनावट पावत्या, बनावट बिले, पैसे भरल्याचे खोटे पुरावे, शैक्षणिक पदव्यांचे खोटे दाखले, वाहनांशी संबंधित बनावट कागदपत्रे असे अनेक प्रकार आता दिसू लागले आहेत. त्यामुळे कंपन्या, सरकारी कार्यालये आणि अनेक संस्था अडचणीत आल्या आहेत. कोणते कागदपत्र खरे आणि कोणते खोटे, हे ओळखणे कठीण झाले आहे. अशा वेळी ‘एआय’च्या समस्येवर उपाय कोण देणार?’ असा प्रश्न पडतो; पण उत्तरही स्पष्ट आहे. या समस्येवर उपाय देण्यासाठी ‘एआय’च वापरावे लागणार! म्हणूनच ‘काट्याने काटा काढणे’ ही म्हण आठवते..गुगलची ‘नॅनो बनाना’ सुविधागेल्या नोव्हेंबरमध्ये गुगलने ‘नॅनो बनाना’ नावाची सुविधा उपलब्ध करून दिली. त्यात आपण सांगतो त्या मजकुरानुसार चित्रे तयार करता येतात. याचा वापर करून काही लोकांनी आधार आणि पॅन कार्डसारखी बनावट कागदपत्रे तयार केली. चॅटजीपीटी, क्लॉड यांसारख्या मॉडेलमध्येही अशी क्षमता आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना आर्थिक आणि इतर गुन्हे करण्यासाठी मोठे आणि स्वस्त साधन मिळाले आहे. याचबरोबर असे प्रकार ओळखण्यासाठी काम करणाऱ्या कंपन्याही आता पुढे येत आहेत. उदा. ‘आयडीफाय’ नावाची एक कंपनी हेच काम करते..गुन्हेगार आणि तपास यंत्रणा यांच्यातील ‘चोर-पोलिस’ खेळ जुना आहे; पण आता साधन बदलले आहे. दोन्हीकडे ‘एआय’चा वापर केला जात आहे. गुन्हेगार जे ‘एआय’ वापरतात, त्याला ‘एआय जनरेशन मॉडेल’ म्हणतात, कारण ते बनावट कागदपत्रे, फोटो, पुरावे तयार करतात. तर हे बनावट प्रकार ओळखण्यासाठी वापरले जाते त्याला ‘एआय डिटेक्शन मॉडेल’ म्हणतात. दुर्दैवाने बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या ‘एआय’ला जास्त मागणी असल्यामुळे कंपन्यांचा भर त्यावरच जास्त असतो. गैरवापर रोखणाऱ्या तंत्रज्ञानावर तुलनेने कमी काम होते. त्यामुळे गैरवापर करणाऱ्यांचेच अधिक फावते..या पार्श्वभूमीवर, आपल्याला आता खूपच सावध राहणे गरजेचे झाले आहे. कोणता फोटो, व्हिडिओ खरा? कोणता पुरावा खरा? कोणता खोटा? हे ओळखणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. त्यामुळे सावधगिरी बाळगणे हाच मोठा उपाय आपल्याकडे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.