फिनटेक : ‘ओपन एआय’चा आयटी बॉम्ब

अतुल कहाते, तंत्रज्ञान विषयाचे अभ्यासक-विश्लेषकजागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात चॅट जीपीटीवाल्या 'ओपन एआय' कंपनीने केलेल्या नव्या घोषणांमुळे भारतीय शेअर बाजारात, विशेषतः आयटी क्षेत्रात, मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. 'ओपन एआय'ने केवळ भाषिक मॉडेलवर न थांबता व्यावसायिक स्वरूपांच्या सेवा देण्यास सुरुवात केली आहे. याचा थेट आणि तात्काळ परिणाम भारतीय आयटी कंपन्यांच्या शेअरवर दिसून येतो. 'निफ्टी आयटी' इंडेक्स दणादण आपटताना दिसतो. बाजारातील ही घसरण केवळ तात्पुरती प्रतिक्रिया नसून, एका मोठ्या बदलाची नांदी मानली जात आहे..आता 'एआय' कंपन्या फक्त साध्या चॅटबॉट किंवा प्राथमिक ऑटोमेशनपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. नवे 'एजंटिक एआय' मॉडेल स्वतःहून क्लिष्ट निर्णय घेऊ शकतात. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, अचूक कोडिंग, सॉफ्टवेअर टेस्टिंग, गुंतागुंतीचे डेटा विश्लेषण यांसारखी कामे आता अत्यंत वेगाने आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय कमी खर्चात केली जात आहेत. पूर्वी हीच कामे मोठ्या प्रमाणावर अमेरिका आणि युरोपमधून भारतीय आयटी कंपन्यांकडे आउटसोर्स केली जात होती. त्यामुळे भारतीय आयटी क्षेत्राच्या दशकानुदशके चालत आलेल्या पारंपरिक 'कमी खर्चातील कुशल मनुष्यबळ' या व्यावसायिक मॉडेलपुढे एक अत्यंत गंभीर आणि मोठे आव्हान उभे राहिले आहे..पाश्चिमात्य देशांतील अनेक मोठ्या कंपन्या आपला खर्च कमी करण्यासाठी आणि कामाचा वेग वाढवण्यासाठी पारंपरिक आयटी कंत्राटे देण्याऐवजी थेट 'एआय' साधनांचा वापर वेगाने वाढवत आहेत. त्यामुळे भविष्यात भारतीय कंपन्यांना मिळणाऱ्या नव्या प्रकल्पांची संख्या आणि आकारमान लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या तीव्र स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भारतीय आयटी कंपन्यांना स्वतःचे 'एआय' प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणात प्रचंड मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. साहजिकच, या वाढीव खर्चामुळे अल्पकालीन काळात या कंपन्यांच्या नफ्याच्या प्रमाणावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो..तज्ज्ञांच्या मते, 'एआय'च्या या झंजावातामुळे पारंपरिक प्रकारची कामे करत असलेल्यांच्या नोकऱ्यांवर नक्कीच गदा येऊ शकते; मात्र त्याच वेळी तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात अनेक नव्या संधीही दडलेल्या आहेत. 'एआय'शी संबंधित असलेली सुरक्षा, डेटा इंजिनिअरिंग, प्रगत 'एआय' मॉडेल ट्रेनिंग, 'एआय'चा इतर सॉफ्टवेअरमधील समावेश यांसारख्या अत्यंत उच्च-कौशल्याच्या नव्या क्षेत्रांत रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. त्यामुळे ही निर्माण झालेली परिस्थिती केवळ एक आर्थिक संकट नसून, भारतीय आयटी क्षेत्रासाठी एका ऐतिहासिक परिवर्तनाची मोठी संधीदेखील मानली जात आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाशी वेगाने जुळवून घेणाऱ्या, नवी कौशल्ये आत्मसात करणाऱ्या कंपन्या आणि सजग कर्मचारीच या 'एआय'चलित भविष्यात खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरतील.