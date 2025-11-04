Premium|Bank Privatisation : बँकांचे निर्गुंतवणुकीकरण खासगीकरणाकडे वाटचाल?

Government’s Strategic Disinvestment: Goldman Sachs Appointed as Advisorअशोक जोशीashokjoshi9@yahoo.comसेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब अँड सिंध बँक आणि युको बँक या चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारी हिस्सा अल्प प्रमाणात विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला आणि या संदर्भात सल्लागार म्हणून अमेरिकेतील गोल्डमन सॅक्स या कंपनीची नियुक्ती केली. या निमित्ताने या निर्णयामागची पार्श्वभूमी, त्याचे बँकिंग क्षेत्रावर आणि आर्थिक परिस्थितीवर होणारे परिणाम या संबंधीचे विश्लेषण…सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब अँड सिंध बँक आणि युको बँक या चार बँकांमधील सरकारी हिस्सा अल्प प्रमाणात विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला आहे. या चार बँकांमधील निर्गुंतवणुकीबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा विचार करण्यापूर्वी प्रामुख्याने पुढील दोन गोष्टींचा आपल्याला विचार करावा लागेल-१. भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाची (सेबी) किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगची (एमपीएस) तरतूद.२. भारत सरकारचे निर्गुंतवणुकीबाबतचे धोरण..१) किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगची (एमपीएस) ‘सेबी’ची तरतूद : भारतातील सर्व सूचिबद्ध कंपन्यांनी सार्वजनिक भागभांडवलाचे प्रमाण किमान २५ टक्के राखणे आवश्यक आहे, अशी दुरूस्ती केंद्र सरकारने सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन रूल्समध्ये (एससीआरआर) चार जून २०१० रोजी केली. २०१५ मध्ये ‘सेबी’च्या लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्सद्वारे (एलओडीआर) या तरतुदीची अंमलबजावणी सुरू झाली. याला ‘सेबी’चे मिनिमम पब्लिक शेअरहोल्डिंग (एमपीएस) धोरण म्हटले जाते. भांडवली बाजारात पारदर्शकता, तरलता आणि चांगले प्रशासन आणून गुंतवणूकदारांमध्ये आत्मविश्वास वाढावा, यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. या नियमाचे पालन करण्यासाठी सार्वजनिक उपक्रमांना काही मुदत देण्यात आली. नियमाचे पालन न झाल्यास संबंधित कंपनीवर दंडात्मक कारवाई, प्रवर्तकांचे होल्डिंग गोठवणे, संचालकांवर निर्बंध लादणे अशा कारवाईचीही तरतूद करण्यात आली. तथापि, अशी कारवाई झाली, तर गुंतवणूकदारांचा संबंधित कंपनीवरील विश्वास कमी होऊन भांडवली बाजारात काम करणे कंपन्यांना कठीण होते. म्हणून ‘एमपीएस’चे पालन करण्यासाठी ‘सेबी’ने कंपन्यांना त्यांचे भागभांडवल विकण्यासाठी, ‘बोनस इश्यू’ सादर करण्यासाठी, शेअरची खुल्या बाजारातील विक्री वाढविण्यासाठी, ‘ऑफर फॉर सेल’ स्वरुपाची योजना आणण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे..Premium |Environment Pollution : इटलीत बंद पडलेली कंपनी चिपळूणात? कोकण म्हणजे डंपिंग ग्राऊंड आहे का?.२) सरकारचे निर्गुंतवणुकीबाबतचे धोरण : सरकारने आपल्या व्यापक आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (पीएसयू) निर्गुंतवणुकीचे धोरण राबविण्यास १९९१ पासूनच सुरुवात केली आहे. त्याचे टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत-(चौकट क्रमांक १ पाहा).याच सुधारणांच्या पुढच्या टप्प्यात चार फेब्रुवारी २०२१ रोजी केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ या उद्दिष्टासाठी एक नवे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम धोरण अधिसूचित केले. त्यानुसार निर्गुंतवणुकीच्या महत्त्वाच्या व्यवहारांबाबत संपूर्ण मार्गदर्शक प्रणाली निश्चित करून सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी कमी करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. निर्गुंतवणुकीबाबतच्या सरकारच्या या धोरणात निर्गुंतवणूक/खासगीकरण आणि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेसमध्ये (सीपीएसई) अल्प प्रमाणात शेअरविक्री या दोन प्रमुख बाबींचा समावेश आहे. यासाठी गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या (दिपम) माध्यमातून सरकार निर्णय घेत असते..Premium| Bihar Labour Migration: मतदानासाठी परतणाऱ्या स्थलांतरितांना राजकीय पक्ष कसे आकर्षित करणार?.निर्गुंतवणुकीचे समर्थन का केले जाते? वित्तीय एकत्रिकरण : बिगर महत्त्वाच्या मालमत्तांचे मुद्रीकरण करून वित्तीय तूट व सार्वजनिक कर्ज कमी करण्यासाठी; परिचालन कार्यक्षमता : खराब कामगिरी करणाऱ्या वा तोट्यात गेलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये निर्गुंतवणूक करून उत्पादकता वाढविण्यासाठी व स्पर्धात्मक सुधारणा करण्यासाठी; भांडवल एकत्रिकरण : कर न वाढवता अशा निर्गुंतवणुकीमधून पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी भांडवल उभारणीसाठी; सरकारी सुधारणा : राजकीय हस्तक्षेप कमी करणे, पारदर्शकता सुधारणे आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन आकर्षित करणे, या उद्दिष्टांसाठी बाजारपेठेचा विकास : सार्वजनिक फ्लोट आणि संस्थात्मक सहभाग वाढवून भांडवली बाजाराला अधिक सशक्त करण्यासाठी सरकारच्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रित करणे : आवश्यक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता झाल्यानंतर सरकारने उद्योगधंद्यांमध्ये गुंतण्यापेक्षा इतर राष्ट्रीय मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी.या गोष्टी लक्षात घेतल्यानंतर आपण सरकारचा चार बँकांमधील निर्गुंतवणुकीचा निर्णय समजून घेऊ. (चौकट क्रमांक २ पाहा).सोबतच्या तक्त्यावरून हे लक्षात येईल, की क्र. १ ते ७ यांमधील बँकांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी ही ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असून, 'सेबी'च्या किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगच्या तरतुदीचे पालन करणारी आहे. क्र. ८ ते १२ या पाच बँकांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे या पाच बँकांमध्ये आपली हिस्सेदारी कमी करण्यासाठी सरकारला या बँकांमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. 'सेबी'च्या किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागधारकता (एमपीएस) या मापदंडाचे पालन ऑगस्ट २०२६ पर्यंत करणे सरकारला भाग आहे. म्हणूनच बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील हिस्सेदारी टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची योजना सरकार 'दिपम'च्या माध्यमातून अमलात आणत आहे. उर्वरित चार बँकांमध्ये, म्हणजे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, युको बॅंक आणि पंजाब अँड सिंध बँक यांत सरकारची हिस्सेदारी 'सेबी'च्या अनिवार्य किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागभांडवलापेक्षा लक्षणीय जास्त आहे. त्यामुळे यात सरकारने निर्गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला, हे साहजिक आहे. निर्गुंतवणुकीच्या जागतिक बाजारपेठेचा अनुभव : ‘डील स्ट्रक्चरिंग’मध्ये तज्ज्ञ असणाऱ्या गोल्डमन सॅक्स कंपनीस गुंतागुंतीच्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याचा जागतिक अनुभव आहे. गुंतवणूकदारांना लक्ष्य करणे : ही कंपनी केवळ रिटेल ट्रेडरनाच नव्हे, तर सार्वभौम संपत्ती फंड, पेन्शन फंड, उच्च गुणवत्ता असलेले संस्थात्मक गुंतवणूकदार यांनाही आकर्षून घेऊ शकेल. बाजाराची स्थिरता : व्यवस्थापित विक्रीमुळे बाजारातील मागणी व पुरवठ्याचे धक्के टाळून शेअरचे भाव योग्य पातळीवर ठेवण्यास मदत होते. ‘गोल्डमन सॅक्स’ किंमतीत स्थिरता ठेवून २-३ वर्षांत निर्गुंतवणुकीकरण योग्य पातळीवर आणण्यात मदत करेल, अशी अपेक्षा. सुशासन आणि सुधारणा ही उद्दिष्टे : सुशासन, स्पर्धात्मकता आणि ‘सेबी’च्या ‘एमपीएस’च्या निकषाचे पालन अशा सुधारणा आणण्याच्या उद्देशांशी ही योजना सुसंगत..जागतिक संकेत : उच्चस्तरीय जागतिक सल्लागार आणून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये गांभीर्याचे व व्यावसायिकतेचे संदेश देण्याचा सरकारचा उद्देश. यातून भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढू शकतो.यापूर्वीही गोल्डमन सॅक्स अॅसेट मॅनेजमेंट या कंपनीने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्रायझेस एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (सीपीएसई ईटीएफ) ही संकल्पना राबविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. त्यावेळी ओएनजीसी, कोल इंडिया, गेल आणि इंडियन ऑईल यांच्यासह १० प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये निर्गुंतवणूक साध्य करून सरकारला या कंपनीने निधी उभारण्यात मदत केली आहे..खासगीकरणाचा प्रयत्न नाही!या विवेचनावरून लक्षात येईल, की सरकारच्या निर्णयात बँकिंग क्षेत्राला आधुनिक बनविण्याचा आणि जागतिक मानकांशी अधिक जवळीक साधण्याचा प्रयत्न दिसतो. यातून संस्थात्मक आणि छोट्या गुंतवणूकदारांना सरकारी बँकांच्या भागभांडवलात सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते. हा निर्णय खासगीकरणाकडे नेणारा आहे, असे निश्चितच वाटत नाही; याचे कारण अल्पशा निर्गुंतवणुकीनंतर बॅंकांमधील प्रमुख हिस्सा व व्यवस्थापन सरकारचेच राहणार आहे. तसेच, सरकारला आपल्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांची वेळोवेळी गरज लागत असल्यामुळे कोणतेही सरकार राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करेल, असे वाटत नाही. ‘गोल्डमन सॅक्स’ ही या क्षेत्रातील एक जुनी अनुभवी संस्था असली, तरी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती, निर्देशित बँकांची आर्थिक कामगिरी, आवश्यक कायदेशीर तरतुदींची विनाविलंब पूर्तता आणि सरकारचा सक्रिय सहभाग मिळणे या गोष्टीवर पुढील यश अवलंबून आहे. तरीदेखील एक अनिवार्य म्हणून उचललेले हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह व नवी दिशा देणारे ठरावे, अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही.(लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत. ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 