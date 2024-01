World Richest Person: बर्नार्ड अर्नाल्ट पुन्हा ठरले सर्वात श्रीमंत व्यक्ती; इलॉन मस्क यांची संपत्ती किती घटली?

नवी दिल्ली- फ्रेन्च अब्जाधीश बर्नार्ड अर्नाल्ट यांनी इलॉन मस्क यांना मागे टाकत जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होण्याचा मान पुन्हा मिळवला आहे. फोर्ब्सच्या रियल टाईम बिलिनियर यादीमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. अर्नाल्ट यांची संपत्ती २०७.८ डॉलर अब्ज इतकी झाली आहे. त्यांच्या संपत्तीत २३.६ अब्ज डॉलरची वाढ झाली. त्यामुळे त्यांनी २०४.५ अब्ज डॉलर संपत्ती असलेल्या इलॉन मस्क यांना मागे टाकले.

टेस्लाचे प्रमुख मस्क यांच्या इलेक्ट्रिक कार कंपनीच्या शेअर्सध्ये १३ टक्क्यांची घसरण झाली. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या एकूण संपतीत १८ अब्ज डॉलरचे नुकसान सहन करावे लागले. दुसरीकडे, लक्झरी जायंट LVMH च्या शेअर्समध्ये १३ टक्क्यांची वाढ पाहायला मिळाली. भविष्यातील मोठ्या विक्रीच्या संभाव्यतेने शेअर्संच्या किंमती वाढल्या. (Bernard Arnault CEO of French luxury giant LVMH has surpassed Elon Musk as the world richest person)