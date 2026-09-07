अर्थवेध : धावती गाडी पकडण्याची घाई नको!

प्रियांका कुलकर्णी, चार्टर्ड अकाउंटंट-सीएगेल्या काही दिवसांत बिटकॉइनसह संपूर्ण क्रिप्टो करन्सी बाजारात पुन्हा तेजी दिसून आली आहे. ऑगस्टमध्ये बिटकॉइनच्या किमतीत सुमारे २५ टक्क्यांची वाढ झाली. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला अमेरिकेतील बिटकॉइनवर आधारित निधींमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा आल्यानेही बाजाराला आधार मिळाला. मात्र, भाव वाढत आहेत म्हणून लगेच गुंतवणुकीसाठी धाव घेणे योग्य आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे..बिटकॉइनमधील अस्थिरताक्रिप्टो करन्सी विशेषतः बिटकॉइनमधील सध्याच्या तेजीमागे अमेरिकेच्या व्याजदर धोरणाबाबत बदललेल्या अपेक्षा हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर ख्रिस्तोफर वॉलर यांनी महागाईत सुधारणा कायम राहिल्यास सप्टेंबरमधील बैठकीत व्याजदर सध्याच्या पातळीवर ठेवण्याच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले. मात्र, महागाई पुन्हा वाढल्यास व्याजदर वाढवण्याची शक्यताही त्यांनी नाकारलेली नाही. अमेरिकेतील बिटकॉइनवर आधारित निधींमध्ये तीन सप्टेंबर रोजी सुमारे ७३.१ कोटी डॉलरची गुंतवणूक आली. जानेवारीनंतरची एका दिवसातील ही सर्वाधिक गुंतवणूक आहे. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना बिटकॉइनमध्ये थेट गुंतवणूक न करता या निधीमार्फत सहभागी होता येत असल्याने त्याचा बाजारावर सकारात्मक परिणाम झाला. याशिवाय अमेरिकेतील रोखे बाजारातील घडामोडी, बाजारातील पैशाची उपलब्धता आणि बिटकॉइनच्या किमतीत घसरण होईल या अपेक्षेने विक्रीचे व्यवहार केलेल्या गुंतवणूकदारांकडून होणारी शॉर्ट कव्हरिंग म्हणजेच आधी घेतलेल्या विक्रीच्या पोझिशन्स पूर्ण करण्यासाठी होणारी खरेदी, यामुळेही तेजीला वेग मिळाला. या तेजीमध्ये क्रिप्टो बाजारातील शॉर्ट पोझिशन्स मोठ्या प्रमाणावर लिक्विडेट झाल्या. मात्र, चार सप्टेंबरला चित्र काहीसे बदलले. अमेरिकेच्या ऑगस्ट महिन्यातील रोजगार आकडेवारीत बिगर-कृषी क्षेत्रातील रोजगारात १.६२ लाखांची वाढ झाली. अपेक्षेपेक्षा मजबूत असलेल्या या आकडेवारीमुळे अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक व्याजदर कपातीऐवजी अधिक कठोर भूमिका घेऊ शकते, अशी बाजारातील शक्यता वाढली. परिणामी बिटकॉइनची किंमत पुन्हा ८० हजार डॉलरच्या खाली गेली. यावरून सध्याची तेजी अजूनही अस्थिर असल्याचे दिसते..पूर्वानुभवातून घ्या धडा !ऑक्टोबर २०२५ मध्ये बिटकॉइनने सुमारे १.२६ लाख डॉलरचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता. त्यानंतर १० ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेने चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याची घोषणा केली. त्याचा जागतिक बाजारपेठांवर परिणाम झाला आणि क्रिप्टो बाजारात मोठ्या प्रमाणावर कर्ज काढून केलेल्या व्यवहारांची सक्तीने विक्री झाली. या प्रक्रियेत सुमारे १९ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक क्रिप्टो व्यवहार संपुष्टात आले, असे विविध अहवालांत नमूद करण्यात आले. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्येही विक्रीचा दबाव कायम राहिला आणि बिटकॉइनच्या विक्रमी उच्चांकापासून नीचांकी पातळीपर्यंत सुमारे ३५ टक्क्यांची घसरण झाली..धावती गाडी पकडू नका...बिटकॉइनच्या किमतीमागे संस्थात्मक गुंतवणूक, ईटीएफमधील पैसा, आर्थिक परिस्थिती आणि व्याजदरांसारखे अनेक घटक असतात. मात्र, बिटकॉइनच्या तुलनेत मिम कॉइनच्या किमती समाजमाध्यमांवरील चर्चा, अफवा, प्रसिद्ध व्यक्तींची वक्तव्ये आणि बाजारातील भावनेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. त्यामुळे एखादे मिम कॉइन आज ५० किंवा १०० टक्के वाढले म्हणून उद्याही त्याची किंमत वाढेलच असे नाही. त्यामुळे केवळ किंमत वाढत आहे म्हणून क्रिप्टो करन्सीत गुंतवणूक करणे योग्य नाही. कधीही धावती गाडी पकडण्यापेक्षा, चुकीच्या गाडीत न बसणे अधिक महत्त्वाचे ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.