Premium|BSE Sensex prediction: ‘सेन्सेक्स’ चे पुढील उद्दिष्ट किती?

BSE Sensex Forecast 2025 डॉ. किरण जाधवkiran@kiranjadhav.comइलियट वेव्ह सिद्धांतानुसार, शेअर बाजारातील भाव अनियमितपणे वर-खाली होत नाहीत, तर त्या एका विशिष्ट पद्धतीने लहरींच्या (waves) रुपात हलतात. प्रत्येक लहर (वेव्ह) गुंतवणूकदारांच्या सामूहिक मानसिकतेचे प्रतीक असते. त्यामुळे या वेव्हजचा अभ्यास केल्यास बाजाराची पुढील दिशा समजण्यास मदत मिळते. विविध चार्टच्या अभ्यासातून आणि माझ्या आतापर्यंतच्या अनुभवातून असे दिसून येत आहे, की आता पाचव्या वेव्हची सुरुवात आहे, जी ६५ टक्के निश्चित आहे. जर ‘बीएसई सेन्सेक्स’ने सप्टेंबर २०२४ मधील उच्चांकी पातळीच्या (साधारणपणे ८६,००० अंश) वर ब्रेकआउट दिला, तर ही पाचवी वेव्ह ‘कन्फर्म’ होईल. त्यावेळेस वेव्ह थिअरीच्या सिद्धांताप्रमाणे पुढील ५ ते ६ वर्षांत ‘बीएसई सेन्सेक्स’चे पुढील उद्दिष्ट हे साधारणपणे १,५०,००० (दीड लाख) अंश इतके असू शकेल..मी१९९६ मध्ये जेव्हा शेअरचे टेक्निकल ॲनालिसिस करायला सुरुवात केली, तेव्हा भारतात हा विषय अगदी नवा होता आणि फार कमी लोकांना याबद्दल माहिती होती. त्यापुढील काळात ‘सकाळ’ या लोकप्रिय वृत्तपत्रामध्ये माझ्या अनेक लेखांमधून मी वेगवेगळ्या शेअर आणि शेअर बाजाराच्या वाटचालीबद्दल टेक्निकल ॲनालिसिस वापरून अनेक भाकिते केली होती, जी खरी ठरत गेली. जसजसा काळ बदलत गेला, सुधारणा होत गेल्या, कॉम्प्युटर आणि इंटरनेटचे प्रमाण वाढले, तसतशी लोकांना टेक्निकल ॲनालिसिसबद्दल माहिती मिळत गेली आणि आता बरेच लोक शेअर बाजाराचा आढावा घेण्यासाठी टेक्निकल ॲनालिसिसमधील सपोर्ट, रेझिस्टन्स, ब्रेक आउट, इंडिकेटर अशा अनेक थिअरीज वापरताना दिसतात. शेअर बाजारात जर एका माणसाला नफा मिळत असेल, तर कोणाला तरी नुकसान होत असते आणि यालाच ‘ट्रॅपिंग’ असे म्हणतात. एक माणूस ‘ट्रॅप’ झाला तरच दुसऱ्या माणसाला नफा होतो. जितक्या जास्त लोकांना टेक्निकल ॲनालिसिसबद्दल जास्त माहिती होत गेली, तसतसा स्मार्ट मनी आताच्या काळात टेक्निकल ॲनालिसिसमधील सपोर्ट, रेझिस्टन्स, ब्रेक आउट, इंडिकेटर यांचा वापर करून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना ‘ट्रॅप’ करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. म्हणून आता आपण टेक्निकल ॲनालिसिसमधीच एक अतिशय स्ट्राँग आणि समर्पक अशी वेगळी वेव्ह थिअरी समजून घेऊन तिचा वापर केला पाहिजे. या लेखामधून मी ही वेव्ह थिअरी थोडक्यात समजावून सांगणार आहे आणि शेअर बाजाराची यापुढील दिशासुद्धा आपण समजून घेणार आहोत..Premium|Share Investment: एकेक शेअर निवडून त्याचा अभ्यास करा आणि त्याप्रमाणे गुंतवणूक करा.शेअर बाजारात भावाची चढ-उतार होत असते. हे चढ-उतार केवळ मागणी आणि पुरवठा यांवर अवलंबून नसून, गुंतवणूकदारांच्या भावना, मानसशास्त्र आणि सामूहिक वर्तनावरही अवलंबून असतात. याच पार्श्वभूमीवर राल्फ नेल्सन इलियट (Ralph Nelson Elliott) यांनी १९३० च्या दशकात मांडलेला इलियट वेव्ह सिद्धांत आजही अत्यंत उत्तम प्रकारे शेअर बाजाराचे चढ-उतार समजण्यास उपयोगी ठरतो. इलियट वेव्ह सिद्धांतनुसार, शेअर बाजारातील भाव अनियमितपणे वर-खाली होत नाहीत, तर त्या एका विशिष्ट पद्धतीने लहरींच्या (waves) रुपात हलतात. प्रत्येक लहर (वेव्ह) गुंतवणूकदारांच्या सामूहिक मानसिकतेचे प्रतीक असते. त्यामुळे या वेव्हजचा अभ्यास केल्यास बाजाराची पुढील दिशा समजण्यास मदत मिळते..वेव्हजचे दोन प्रमुख प्रकार असे- १) इम्पल्स वेव्हज (Impulse Waves): या वेव्हज बाजाराच्या मुख्य दिशेने (main trend) हालचाल करतात. साधारणपणे पाच वेव्हजचा पॅटर्न असतो (१, २, ३, ४, ५). यात १, ३, ५ या वेव्हज वर जाणाऱ्या (बुलिश) असतात, तर २ व ४ या वेव्हज खाली येणाऱ्या (करेक्टिव्ह) असतात.२) करेक्टिव्ह वेव्हज (Corrective Waves): बाजारातील भावांमध्ये झालेल्या तीव्र हालचालीनंतर ‘करेक्शन’ करण्यासाठी या वेव्हज निर्माण होतात. साधारणतः ३ वेव्हजचा पॅटर्न असतो (A, B, C). हा पॅटर्न मुख्य ट्रेंडच्या विरुद्ध दिशेने हलतो..Premium| Stock Market Basics: या गोष्टी माहीत नसतात म्हणून लोक शेअर मार्केटमध्ये फसतात....आता आपण मागच्या २०-२५ वर्षांतील या थिअरीचा मागोवा घेऊन आज शेअर बाजार नक्की कोणत्या वेव्हमध्ये आहे आणि यापुढील वाटचाल कशी राहील, हे समजून घेऊ या.BSE SENSEX - २००३ ते २००९सोबतच्या चार्टमधे (चार्ट १) BSE SENSEX ची २००३ ते २००९ पर्यंतची वाटचाल दाखवली आहे. त्यात स्पष्ट दिसत आहे, की वेव्ह थिअरीच्या सिद्धांताप्रमाणे पाच इम्पल्स आणि तीन करेक्टिव्ह वेव्हज संरचना बाजाराने फॉलो केली आहे..BSE SENSEX - २००९ ते २०२०सोबतच्या चार्टमधे (चार्ट २ आणि चार्ट ३) BSE SENSEX ची २००९ ते २०२० पर्यंतची वाटचाल दाखवली आहे. त्यात सुद्धा पाच इम्पल्स आणि तीन करेक्टिव्ह वेव्हज संरचना दिसून येत आहेत.२०२० मध्ये कोविड-१९ महासाथीच्या दरम्यान बाजारामध्ये जी मंदी आली होती, त्यातही या थिअरीप्रमाणे तीन करेक्टिव्ह वेव्हज दिसल्या. सोबतच्या सर्व चार्टच्या अभ्यासावरून हे लक्षात येते, की इलियट वेव्ह थिअरी ही एक उत्तम थिअरी आहे; ज्या आधारे आपण शेअर बाजाराच्या हालचालींचा अंदाज योग्य पद्धतीने लावू शकतो. कोविड-१९ महासाथीच्या नंतर काय झाले ते पाहू..BSE SENSEX - २०२० ते ऑक्टो. २०२५ आता आपण (चार्ट ४ मध्ये) २०२० ते आतापर्यंत म्हणजेच एक ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतची शेअर बाजाराची हालचाल आणि आता आपला शेअर बाजार कोणत्या वेव्हमध्ये आहे ते पाहू या. ‘सेन्सेक्स’ची झेप कुठवर?सोबतच्या चार्टच्या अभ्यासातून आणि माझ्या आतापर्यंतच्या अनुभवातून असे दिसून येत आहे, की ही पाचव्या वेव्हची सुरुवात आहे, जी ६५ टक्के निश्चित आहे. जर ‘बीएसई सेन्सेक्स’ने सप्टेंबर २०२४ मधील उच्चांकी पातळी जी साधारणपणे ८६,००० आहे, त्याच्या वर ब्रेकआउट दिला, तर ही ५ वी वेव्ह १०० टक्के ‘कन्फर्म’ होईल. जेव्हा ही पाचवी वेव्ह ‘कन्फर्म’ होईल, त्यावेळेस वेव्ह थिअरीच्या सिद्धांताप्रमाणे पुढील पाच ते सहा वर्षांत ‘बीएसई सेन्सेक्स’चे पुढील उद्दिष्ट हे साधारणपणे १,५०,००० (दीड लाख) अंश इतके असू शकेल..मानसशास्त्राचेही प्रतिरूपवाचकांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे, की येथे समजावून सांगितलेली वेव्ह थिअरी ही अतिशय संक्षिप्त स्वरूपाची असून, ही थिअरी अतिशय मोठी आहे; ज्यात वेव्हजचे वेगवेगळे प्रकार, उपप्रकार असतात. प्रत्येक वेव्हजचे मानदंड, त्यांचे कॅल्क्युलेशन हे सुद्धा समजून घेणे महत्त्वाचे असते. इलियट वेव्ह सिद्धांत हा केवळ तांत्रिक विश्लेषणाचे साधन नसून, तो गुंतवणूकदारांच्या मानसशास्त्राचेही प्रतिरूप आहे. योग्य सराव, अनुभव आणि इतर विश्लेषण साधनांसोबत याचा वापर केल्यास गुंतवणुकीत निर्णयक्षमता वाढते. हा सिद्धांत समजायला व प्रत्यक्ष चार्टवर लागू करायला सरावाची आवश्यकता असते. जर आपण ही थिअरी शिकून, समजून घेतली तर शेअर बाजारात योग्य निर्णय घेणे खूपच सोपे जाते.(लेखक ‘सेबी’ रजिस्टर्ड रिसर्च ॲनालिस्ट आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 