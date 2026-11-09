Sakal Money

Indian Stock Market: भारतात ‘बुल’ परतला!

Indian Stock Market Shows Fresh Signs of a Bull Run in 2026: भारतात ‘बुल’ परतला! शेअर बाजारात तेजीचे संकेत; गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी
Indian Stock Market Shows Bullish Signs as Bull Returns to India and Investor Confidence Begins to Rise Again

Indian Stock Market Shows Bullish Signs as Bull Returns to India and Investor Confidence Begins to Rise Again

sakal

सुधीर भगत
Updated on

गेल्या काही आठवड्यांतील अस्थिरता, बाजारातील घसरण आणि जागतिक अनिश्चिततेनंतर भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा एकदा तेजीचे वारे वाहू लागले आहेत. गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढताना दिसत आहे. यामुळे भारतात ‘बुल’ पुन्हा परतल्याचे जाणवते.

Loading content, please wait...
Stock Market
Bull
Indian
Indian stock market news