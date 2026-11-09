Indian Stock Market: भारतात ‘बुल’ परतला!

गेल्या काही आठवड्यांतील अस्थिरता, बाजारातील घसरण आणि जागतिक अनिश्चिततेनंतर भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा एकदा तेजीचे वारे वाहू लागले आहेत. गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढताना दिसत आहे. यामुळे भारतात ‘बुल’ पुन्हा परतल्याचे जाणवते..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.तेजी परतण्यामागची प्रमुख कारणेlपरदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची (एफआयआय) भारतीय बाजारात पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर खरेदी.l‘एसआयपी’द्वारे सातत्याने येणारा पैसा आणि देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा (डीआयआय) भक्कम पाठिंबा.lकंपन्यांच्या नफ्यात सुधारणा होण्याची अपेक्षा.lजागतिक बाजारातील सकारात्मक वातावरण.lकच्च्या तेलाच्या दरातील घसरणीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिलासा.lरिझर्व्ह बँकेच्या अनुकूल पतधोरणाची अपेक्षा.lबँकिंग आणि आर्थिक क्षेत्रातील शेअरमध्ये वाढती खरेदी.lबाजारातील घसरणीनंतर काही चांगल्या कंपन्यांचे आकर्षक मूल्यांकन.lभारताची आर्थिक विकासाची मजबूत क्षमता.lभारतीय अर्थव्यवस्थेवरील गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास.गेल्या पाच ‘ट्रेडिंग सेशन’मधील शेअर बाजाराची कामगिरी.(२ ते ६ नोव्हेंबर २०२६ - ता. ८ चे ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ सेशन वगळून)निफ्टी ५० २५,०३०.३५ (+८.५८%)सेन्सेक्स ८१,०२८.०२ (+८.८०%)निफ्टी मिड कॅप १०० ६०,६०६.६५ (+५.७७%)निफ्टी स्मॉल कॅप १०० १८,९७५.०५ (+२.७७%)निफ्टी बँक ५९,०८६.०० (+८.०४%).गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा संदेशlशेअर बाजारातील घसरण हा बाजाराच्या प्रवासाचा एक भाग आहे.lबाजारातील अस्थिरता दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी संधी निर्माण करू शकते.lबाजारातील घसरणीच्या भीतीने घाईघाईने गुंतवणूक काढू घेऊ नये.l‘एसआयपी’ पद्धतीने गुंतवणूक शिस्तबद्धपणे सुरू ठेवायला हवी.lआपल्या पोर्टफोलिओचे आणि मालमत्ता-वाटपाचे नियमित पुनरावलोकन करावे.lबाजारातील अचानक तेजी पाहून अविचाराने गुंतवणूक करू नये..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.lबाजारातील चढ-उतारांपेक्षा दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करावे.भारताची विकासगाथा ही दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाची संधी आहे. संपत्तीनिर्मितीसाठी संयम, शिस्त व योग्य मालमत्ता-वाटप हेच खरे मंत्र आहेत.(डिस्क्लेमर : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.