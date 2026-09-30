Premium|Email Security : व्यवसायातील ई-मेल सुरक्षितता महत्त्वाची; सायबर गुन्हेगारांकडून गैरवापराचा धोका

शिरीष देशपांडे - deshpande.06@gmail.comव्यवसायांसाठी ई-मेल हा आजच्या डिजिटल युगातील अत्यावश्यक संवादाचा भाग आहे. मात्र, हेच माध्यम सायबर गुन्हेगारांसाठी कंपनीच्या संगणकप्रणालीत प्रवेश करण्याचे प्रभावी साधन ठरू शकते. त्यामुळे ई-मेलच्या वापराबरोबरच त्याची सुरक्षितता आणि अंतर्गत नियंत्रण यांनाही तितकेच महत्त्व देणे आवश्यक आहे.सध्याच्या संगणक युगात व्यवसायासाठी ई-मेलचा वापर अपरिहार्य झाला आहे. ई-मेलमुळे तत्काळ पत्रव्यवहार करता येतो आणि आवश्यक ती माहिती जगाच्या कोणत्याही भागात सहज पाठवता येते. ई-मेल सेवा देणाऱ्या कंपन्या त्यांच्या डोमेनशी जोडलेले ई-मेल पत्ते उपलब्ध करून देतात. उदा. जीमेल, याहू आदी. त्याचप्रमाणे एखादी खासगी कंपनी आपल्या अधिकृत वापरकर्त्यांसाठी स्वतःच्या डोमेनवर ई-मेल पत्ते तयार करू शकते. अशा प्रकारे ई-मेल ही व्यक्ती, संस्था आणि जगभरातील इतर व्यक्ती किंवा संस्थांना संवादाच्या माध्यमातून जोडणारी महत्त्वाची यंत्रणा आहे. ई-मेलमध्ये संलग्न (अटॅचमेंट) करून विविध प्रकारची कागदपत्रे पाठवता येतात. आजच्या काळात ई-मेल हा संपर्क साधण्याचा सहजसोपा मार्ग झाला आहे. याचाच फायदा सायबर गुन्हेगार घेत आहेत. ई-मेलचा वापर करून ते व्यक्ती आणि व्यवसायांना लक्ष्य करत आहेत. त्यासंदर्भातील दोन उदाहरणे पाहू..Premium|AI Smart Glasses : स्मार्ट उपकरणे; सोय की धोका? .एका चुकीच्या क्लिकची मोठी किंमतएका आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगार टोळीने एका राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या कर्मचाऱ्याच्या चुकीचा फायदा घेत बँकेच्या संगणकप्रणालीत प्रवेश केला. संबंधित कर्मचाऱ्याने ई-मेलद्वारे आलेल्या एका बनावट लिंकवर चुकून क्लिक केले. त्या लिंकच्या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारांना बँकेच्या संगणकप्रणालीत प्रवेश मिळाला आणि मोठ्या प्रमाणावर डेटा चोरीला गेला. या प्रकाराची माहिती बँकेच्या सुरक्षा यंत्रणेला काही काळाने मिळाली. त्यानंतर बँकेने तातडीने आवश्यक ती कारवाई करून पुढील नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेत एका कर्मचाऱ्याने केलेल्या निष्काळजी क्लिकमुळे संपूर्ण संस्थेच्या माहिती-सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, हे स्पष्ट होते.ई-मेल हॅक करून लाखांची फसवणूकएका कंपनीला परदेशातून आयात केलेल्या मालाचे उर्वरित पैसे अदा करायचे होते. माल कस्टम विभागाकडे पोहोचला होता. उर्वरित रक्कम मिळाल्यानंतरच परदेशातील पुरवठादार कस्टम क्लिअरन्ससाठी आवश्यक कागदपत्रे देणार होता. ठरावीक मुदतीत माल सोडवणे आवश्यक होते; अन्यथा विलंब शुल्क सुरू होणार होते. याच दरम्यान, परदेशातील पुरवठादाराच्या नावाने कंपनीला एक बनावट ई-मेल आला. त्यामध्ये पुरवठादाराचे बँक खाते बदलले असून, नव्या खात्यावर तातडीने पैसे पाठवावेत, असे सांगण्यात आले होते.विशेष म्हणजे, चोरट्यांनी आधीच्या पत्रव्यवहाराप्रमाणेच हुबेहूब बिल आणि आवश्यक कागदपत्रेही जोडली होती. माल अडकून पडल्यामुळे होणारे अतिरिक्त शुल्क टाळण्यासाठी कंपनीने घाईघाईत त्या ई-मेलवर विश्वास ठेवला आणि ७९ लाख रुपये नव्या खात्यावर वर्ग केले. नंतर लक्षात आले, की बँक खाते बदलण्यासंदर्भातील ई-मेल बनावट होता. प्रत्यक्षात कंपनीचा ई-मेल हॅक करण्यात आला होता आणि चोरटे कंपनीचा पत्रव्यवहार लक्षपूर्वक पाहत होते.योग्य संधी मिळताच त्यांनी आधीच्या व्यवहारातील तपशील वापरून हुबेहूब बनावट ई-मेल पाठवला आणि कंपनीची फसवणूक केली. अशा प्रकारच्या घटनांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होत, ई-मेलवरील संदेश खरा दिसत असला, तरी त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी केल्याशिवाय आर्थिक व्यवहार करणे धोकादायक ठरू शकते..Premium|Smart City: स्मार्ट शहर नव्हे, आधी स्मार्ट नियोजन हवं!.फसवणूक टाळण्यासाठी काय करावे?१) व्यवसायाचा ई-मेल केवळ व्यवसायासाठीच : व्यवसायासाठी दिलेले ई-मेल खाते केवळ अधिकृत व्यावसायिक कामासाठी वापरण्याचे स्पष्ट धोरण संस्थेने तयार करावे. कर्मचाऱ्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली आहे की नाही, याची वेळोवेळी तपासणी करावी. वैयक्तिक कारणांसाठी कार्यालयीन ई-मेलचा वापर शक्यतो करू देऊ नये.२) स्वतःच्या डोमेनवरील ई-मेलचा विचार करावा : जीमेल, याहू, हॉटमेल आदी ई-मेल सेवा सर्वसामान्य वापरासाठी उपलब्ध आहेत. मात्र, व्यवसायासाठी ई-मेल व्यवस्था उभारताना कंपनीच्या स्वतःच्या डोमेनचा आणि व्यावसायिक ई-मेल सेवांचा वापर करण्याचा विचार करावा. उदा. कंपनीच्या संकेतस्थळाशी संबंधित अधिकृत डोमेनवर ई-मेल पत्ते तयार करता येतात. त्यामध्ये कर्मचारी बदलल्यास ई-मेल खाते बदलणे, बंद करणे किंवा नव्या वापरकर्त्याला देणे शक्य होते. मात्र, केवळ स्वतःच्या डोमेनवरील ई-मेल वापरल्याने सुरक्षा आपोआप सुनिश्चित होत नाही. मजबूत पासवर्ड, बहुपदरी प्रमाणीकरण, नियमित सुरक्षा अद्ययावत करणे, प्रवेश नियंत्रण आणि ई-मेल सुरक्षा प्रणाली यांचाही वापर आवश्यक आहे.३) ई-मेलची देखरेख व नियंत्रण व्यवस्था : कंपनीच्या संगणक व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या अधिकृत व्यक्ती किंवा विभागाकडे आवश्यक त्या सुरक्षा नियंत्रणांची व्यवस्था असावी. येणारे-जाणारे ई-मेल, संशयास्पद संदेश, अनधिकृत फॉरवर्डिंग किंवा संवेदनशील माहिती बाहेर पाठवली जात आहे का, यावर संस्थेच्या धोरणानुसार नियंत्रण ठेवता येते. अतिमहत्त्वाच्या व्यावसायिक कामांसाठी स्वतंत्र ई-मेल सर्व्हर आणि योग्य सुरक्षा प्रणालीचा वापर करण्याचाही विचार करता येतो. यासाठी खर्च अधिक असू शकतो; मात्र संस्थेच्या गरजेनुसार अधिक नियंत्रण आणि सुरक्षा मिळू शकते.४) माहितीच्या अनधिकृत देवाणघेवाणीवर नियंत्रण : कंपनीची महत्त्वाची माहिती वैयक्तिक ई-मेल खात्यांवर फॉरवर्ड केली जाणार नाही, यासाठी स्पष्ट नियम असावेत. आवश्यक ते तांत्रिक नियंत्रण आणि नोंदवही व्यवस्था ठेवता येते. यामुळे संवेदनशील माहिती संस्थेबाहेर अनधिकृतपणे जात असल्याचे निदर्शनास आणणे सोपे होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या अनेक कंपन्यांमध्ये ई-मेल आणि माहिती-सुरक्षेवर कडक नियंत्रण ठेवले जाते. कारण माहितीची गळती झाल्यास आर्थिक नुकसानाबरोबरच कायदेशीर आणि व्यावसायिक परिणामांनाही सामोरे जावे लागू शकते.५) सुरक्षा नियंत्रण महत्त्वाचे : ई-मेलच्या माध्यमातून फसवणूक किंवा सायबर गुन्हा झाल्यास संबंधित कायद्यांतर्गत तक्रार किंवा कायदेशीर कारवाई करताना संस्थेने माहिती-सुरक्षेसाठी कोणती प्रतिबंधात्मक पावले उचलली होती, याचे दस्तऐवजीकरण महत्त्वाचे ठरू शकते. त्यामुळे ई-मेल प्रणाली सुरक्षितपणे उभारणे आणि त्यासंबंधीची सुरक्षा धोरणे व नोंदी व्यवस्थित ठेवणे आवश्यक आहे.६) अधिकृत ई-मेल पत्ता सर्व पत्रव्यवहारांवर द्यावा : कंपनीच्या लेटरहेडवर तसेच सर्व अधिकृत पत्रव्यवहारांवर कंपनीचा अधिकृत ई-मेल पत्ता आवर्जून नमूद करावा. शक्यतो ई-मेल पत्ता एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर अवलंबून न राहता पद किंवा विभागाशी संबंधित असणे अधिक उपयुक्त ठरते. उदा. विक्री विभागासाठी स्वतंत्र अधिकृत ई-मेल पत्ता ठेवता येतो.७) कर्मचारी ई-मेलचे नियंत्रण : विक्री, खरेदी, वित्त किंवा अन्य महत्त्वाच्या पदांवरील कर्मचारी नोकरी सोडून गेल्यास त्यांच्या अधिकृत ई-मेल खात्याचे नियंत्रण संस्थेने तातडीने घ्यावे. आवश्यकतेनुसार पासवर्ड व प्रवेश-अधिकार बदलावे किंवा खाते बंद करावे. त्या कर्मचाऱ्याचा बाहेरील ग्राहक, पुरवठादार किंवा संबंधित संस्थांशी नियमित व्यवहार असल्यास, पुढील पत्रव्यवहार कोणत्या नवीन अधिकृत ई-मेल पत्त्यावर करायचा आहे, याची संबंधितांना स्पष्ट सूचना द्यावी.८) आर्थिक व्यवहारांसाठी ‘मेकर-चेकर’ नियंत्रण : ई-मेल हे अतिशय वेगवान संवादाचे माध्यम आहे. मात्र, ई-मेलवर आलेल्या सूचनेच्या आधारे थेट आर्थिक व्यवहार करण्याऐवजी संस्थेने अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था तयार करणे आवश्यक आहे. विशेषतः खरेदी, विक्री, बँक खाते बदल, मोठ्या रकमेचे हस्तांतर यांसारख्या व्यवहारांसाठी ‘मेकर-चेकर’ पद्धत वापरावी. म्हणजे एका व्यक्तीने व्यवहार तयार करणे आणि दुसऱ्या अधिकृत व्यक्तीने त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून मंजुरी देणे. बँक खाते बदलण्याची सूचना ई-मेलवरून आल्यास संबंधित पुरवठादाराशी त्याच्या आधीपासून उपलब्ध असलेल्या अधिकृत दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क करून खात्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी. ई-मेलमध्ये दिलेल्या नव्या क्रमांकावरच फोन करून पडताळणी करणे टाळावे, कारण तो क्रमांकही चोरट्यांनी दिलेला असू शकतो.ई-मेल हे व्यवसायासाठी अत्यंत उपयुक्त, वेगवान आणि सोयीचे माध्यम आहे. मात्र, ‘ई-मेल आला म्हणजे तो खरा’ असे गृहीत न धरता प्रत्येक महत्त्वाच्या सूचना आणि विशेषतः आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र पडताळणी करणे, हीच सायबर फसवणूक टाळण्याची सर्वांत महत्त्वाची सवय आहे.ई-मेलच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणूक झाली असल्यास वेळ अजिबात दवडू नये. पैसे गेल्याचेफसवणूक झाल्यास काय कराल?लक्षात येताच तातडीने १९३० या राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा. त्याचबरोबर भारत सरकारच्या राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार पोर्टलवर, cybercrime.gov.in ऑनलाइन तक्रार नोंदवावी. फसवणुकीशी संबंधित ई-मेल, संलग्नक, व्यवहाराची माहिती, बँक स्टेटमेंट, संदेश, स्क्रीनशॉट आणि इतर डिजिटल पुरावे जतन करून ठेवावेत. ई-मेल किंवा इतर डिजिटल पुरावे हटवू नयेत.(लेखक सीए आणि संगणक नियंत्रण व सायबर गुन्हेविषयक अभ्यासक आहेत. ८४८४९३६१२२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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