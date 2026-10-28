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DA Hike: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारची दिवाळी भेट! किती टक्क्यांनी वाढला महागाई भत्ता?

Modi Government’s Diwali Gift to Central Employees! Dearness Allowance Increased By 3 Percent: केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढीला मंजुरी; १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार निर्णय, सरकारी तिजोरीवर वर्षाला १०,०१६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार
DA Hike

Modi Government’s Diwali Gift to Central Employees!

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: केंद्र सरकारने १.१६ कोटी कर्मचारी-पेन्शनधारकांना दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केल्याने त्यांची दिवाळी आता गोड होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सलवत (DR) यात ३ टक्के वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या ६० टक्क्यांवरून ६३ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. हा निर्णय १ जुलै २०२६ पासून लागू होईल.

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