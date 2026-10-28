DA Hike: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारची दिवाळी भेट! किती टक्क्यांनी वाढला महागाई भत्ता?

New Delhi: केंद्र सरकारने १.१६ कोटी कर्मचारी-पेन्शनधारकांना दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केल्याने त्यांची दिवाळी आता गोड होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सलवत (DR) यात ३ टक्के वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या ६० टक्क्यांवरून ६३ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. हा निर्णय १ जुलै २०२६ पासून लागू होईल. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Narendra Modi: इस्रायलच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे मोदी खास पाहुणे! नेतान्याहूंनी आणखी कोणाला दिले निमंत्रण?.या निर्णयाचा लाभ सुमारे ४८ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारकांना मिळणार आहे. या वाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला सुमारे १०,०१६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार स्वीकारलेल्या सूत्राच्या आधारे ही वाढ मंजूर करण्यात आली आहे..Mumbai News: वर्सोवा-वांद्रे सेतूला २०२८चा मुहूर्त! कोविड, कंत्राटदारातील बदल, कामाच्या व्याप्तीमुळे कामाला विलंब.पगारात किती वाढ होणार?महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या ठरावीक टक्केवारीनुसार मोजला जातो. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पगारातील वाढ त्याच्या मूळ वेतनावर अवलंबून असेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन १८ हजार रुपये असेल, तर ३ टक्के वाढीमुळे त्याला दरमहा ५४० रुपये अतिरिक्त महागाई भत्ता मिळेल. मूळ वेतन ३५ हजार ४०० रुपये असल्यास ही वाढ १,०६२ रुपये असेल. ही गणना केवळ महागाई भत्त्यातील वाढ दर्शवते; प्रत्यक्ष वेतनातील बदल लागू नियमांनुसार होईल..पेन्शनधारकांनाही लाभकेंद्र सरकारच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या महागाई सवलत रकमेतही ३ टक्के वाढ होणार आहे. त्यामुळे पात्र पेन्शनधारकांच्या मूळ पेन्शननुसार त्यांना मिळणाऱ्या रकमेत वाढ होईल. हा निर्णय १ जुलैपासून लागू होत असल्याने पात्र कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना जुलैपासूनची थकबाकी मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.