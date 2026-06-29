करकायदा : ‘जीएसटी’ने धरले बाळसे!

ॲड. गोविंद पटवर्धन, ज्येष्ठ करसल्लागारदेशात वस्तू आणि सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’ लागू करण्यात आला, त्याला एक जुलै २०२६ रोजी नऊ वर्षे पूर्ण होत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये २२,०८,८६१ कोटी रुपये ‘जीएसटी’ महसूल जमा झाला होता, तर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये २२,२७,०९६ कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे. मागील वर्षात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले अवाजवी आयातशुल्क, इराण युद्धामुळे झालेली इंधन कोंडी या गंभीर समस्या होत्याच, शिवाय सप्टेंबर २०२५ मध्ये अनेक वस्तू आणि सेवांवरील कराचा दर कमी करण्यात आला, अशा कारणांमुळे ‘जीएसटी’ करसंकलनात अगदी अल्प वाढ दिसत असली, तरी देशांतर्गत आर्थिक व्यवहार चांगले आहेत व ‘जीएसटी’ सशक्त झाली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही..सरकारी आकडेवारीनुसार, सुमारे ९५ टक्के व्यापारी ‘जीएसटी’ करकायद्याची पूर्तता करीत आहेत. सरकारने तयार केलेली संगणक प्रणाली प्रभावी आहे, तरीही साखळी पद्धतीने अवैध रीतीने करोडो रुपयाचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट, रिफंड घेण्याची प्रकरणे कमी झालेली दिसत नाहीत. गैरव्यवहार करता येऊ नयेत म्हणून संगणक प्रणालीत व्हॅलिडेशन वाढविण्यात येतात त्याचा सर्वांत जास्त त्रास प्रामाणिक करदात्यांना होतो. करकायद्याची विविध पूर्तता करण्यात दमछाक होते. वैध इनपुट टॅक्स क्रेडिट अथवा रिफंड असला, तरी अर्जातील तपशिलातील किरकोळ चुकांमुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिट किंवा रिफंड नाकारला जातो. व्यवहार वैध असेल, तर किरकोळ चुक, परस्पर ताळमेळ नसणे या कारणांसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाकारणे अयोग्य आहे. असे करणे म्हणजे व्यापारातील अडथळा होईल, अशी टिपणी काही उच्च न्यायालयांनी केली आहे. त्यापासून सरकार बोध घेईल आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटवरील अवाजवी बंधने रद्द करेल, अशा अपेक्षा आहे..अन्याय झालेल्या व्यक्तीला दाद मागण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. जास्तीत जास्त चार महिन्यात अपील करता आले नाही, तर अपील नाकारणे म्हणजे अन्याय कायम करणे होय. बहुतेक सर्व उच्च न्यायालयांनी उशीर होण्यास वैध कारणे आहेत म्हणून उशीर माफ करून अपील दाखल करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, छोट्या, मध्यम व्यापाऱ्यांना उच्च न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. ते अधिकार प्रशासनास दिले, तर उच्च न्यायालयांवरील भारही कमी होईल. पुरवठादाराने कर भरला नाही म्हणून इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाकारणे समजू शकते मात्र, जेव्हा केव्हा पुरवठादाराकडून कर वसूल केला जाईल, तेव्हा इनपुट टॅक्स क्रेडिट देण्याची तरतूद करणे न्याय्य आणि आवश्यक आहे. करप्रणाली अधिक न्याय्य करणे शक्य आहे. यासाठी पुढील सुधारणा करणे अपेक्षित आहे..अपेक्षित सुधारणानोंदणीसाठी एकूण उलाढाल ५० लाख रुपये व करपात्र पुरवठा पाच लाख रुपये तरी असावा, अशी तरतूद करावीनोंदणी व अपिलाला उशीर माफ करण्याची सोय असावी.वेळेवर कर न भरणाऱ्यांकडून वसुलीची त्वरित कारवाई करण्यास प्राधान्य द्यावे आणि वसुली होताच प्रामाणिक व्यापाऱ्यांना त्याचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट द्यावे.इनपुट टॅक्स क्रेडिट हा व्यापाऱ्यांचा अधिकार समजण्यात येऊन ते मिळण्यातील सर्व अडचणी दूर कराव्यात.प्रलंबित अपिले निकाली काढण्यास अनेक वर्ष लागतील. त्यांची संख्या लक्षात घेऊन सुलभ ॲम्नेस्टी योजना घोषित करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.