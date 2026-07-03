Children and parents: बालक आणि पालक!

डॉ. स्मिता प्रकाश जोशी, समुपदेशकप्रश्न : माझा मुलगा दहा वर्षांचा आहे. अलीकडे तो टीव्हीवरील कंडोम, सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या जाहिराती, तसेच चित्रपट किंवा मालिकांमधील चुंबन किंवा जवळिकीची दृश्ये पाहून प्रश्न विचारतो. काही वेळा ‘हे काय आहे?’, ‘हे का वापरतात?’, ‘हे लोक असे का करतात?’ असे निरागसपणे विचारतो. मला खूप अवघडल्यासारखे वाटते. त्याला गप्प बसवावे, विषय बदलावा की त्याच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत तेच समजत नाही. चुकीची माहिती मिळण्यापेक्षा योग्य माहिती घरातूनच मिळावी असे वाटते. पण नेमके कसे बोलावे हे कळत नाही. उत्तर : अनेक पालकांचा हा प्रश्न असतो. पूर्वी अशा विषयांवर फारशी चर्चा होत नसे. परंतु आजची मुले टीव्ही, मोबाईल, इंटरनेट आणि सोशल मीडियामुळे लहान वयातच अनेक गोष्टी पाहतात. त्यामुळे त्यांना प्रश्न पडणे अत्यंत नैसर्गिक आहे. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...सर्वप्रथम, मुलाने असे प्रश्न विचारले म्हणून घाबरू नका किंवा त्याला रागावू नका. ‘गप्प बस’, ‘हे विचारायचं नसतं’ किंवा ‘मोठा झाल्यावर कळेल’ अशी उत्तरे दिल्यास मुलाची उत्सुकता कमी होत नाही, उलट तो उत्तरे इतरांकडून किंवा इंटरनेटवर शोधू लागतो. तिथे त्याला चुकीची किंवा वयाला अयोग्य माहिती मिळण्याची शक्यता असते.दहा वर्षांच्या मुलाला त्याच्या वयानुसार, साध्या आणि सत्य भाषेत उत्तर द्या. उदा. कंडोमबद्दल विचारल्यास, ‘मोठी माणसं कुटुंब नियोजनासाठी आणि काही आजारांपासून संरक्षणासाठी त्याचा वापर करतात,’ एवढे उत्तर पुरेसे असते. सॅनिटरी नॅपकिन्सबद्दल विचारल्यास, ‘मुली मोठ्या झाल्यावर त्यांच्या शरीरात नैसर्गिक बदल होतात. त्या काळात स्वच्छता राखण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो,’ असे सांगता येते. चुंबन किंवा प्रेमाच्या दृश्यांबद्दल विचारल्यास, ‘एकमेकांवर प्रेम करणारी मोठी माणसं काही वेळा अशा प्रकारे आपुलकी व्यक्त करतात,’ इतके सांगणे पुरेसे आहे. मुलाने जितका प्रश्न विचारला आहे, तितकेच उत्तर द्यावे. अनावश्यक किंवा त्याच्या वयाला न समजणारी माहिती देण्याची गरज नसते..या वयात मुलांशी शरीर, गोपनीय अवयव, चांगला स्पर्श-वाईट स्पर्श, वैयक्तिक मर्यादा आणि सुरक्षितता यांबाबतही योग्य संवाद सुरू करणे आवश्यक आहे. अशा संवादामुळे मुलांमध्ये योग्य लैंगिक शिक्षणाची पायाभरणी होते आणि ते स्वतःचे संरक्षण करायलाही शिकतात. लक्षात ठेवा, की लैंगिक शिक्षण म्हणजे मुलांना लैंगिक संबंधांविषयी माहिती देणे नव्हे, तर शरीर, सुरक्षितता, आदर, मर्यादा आणि वयानुसार योग्य वैज्ञानिक माहिती देणे होय.आजच्या काळात पालकांनी मुलांच्या प्रश्नांपासून पळ काढण्यापेक्षा त्यांच्या विश्वासातील पहिली व्यक्ती बनणे अधिक महत्त्वाचे आहे. मुलाला असे वाटले पाहिजे, की ‘मला काहीही प्रश्न पडला, तर त्याचे योग्य उत्तर माझे आई-वडील मला न घाबरता देतील.’ हाच विश्वास भविष्यात मुलाला चुकीच्या माहितीपासून आणि अनेक धोक्यांपासून वाचवू शकतो..प्रश्न : आम्ही पती-पत्नी नोकरदार असून लग्नाला ७ वर्षे झाली आहेत. आम्हाला ५ वर्षांची मुलगी आहे. दोघांच्या आई-वडिलांच्या घरांपासून जवळच एका स्वतंत्र फ्लॅटमध्ये आम्ही राहतो. मुलगी दिवसभर पत्नीच्या आई-वडिलांकडे असते. मला अनेकदा वाटते, की तिला अधूनमधून माझ्या आई-वडिलांकडेही ठेवावे- जेणेकरून त्यांनाही नातीचा सहवास मिळेल. पण पत्नी ठाम नकार देते. तिचा माझ्या आई-वडिलांवर अजिबात विश्वास नाही. तिला प्रत्येक गोष्टीत माहेरचेच मत महत्त्वाचे वाटते. संसारातील अनेक निर्णयांमध्ये तिचे आई-वडील सहभागी असतात. किरकोळ गोष्टींसाठीही पत्नी त्यांचा सल्ला घेते; पण माझ्या आई-वडिलांना जवळ येऊ देत नाही. मला सतत वाटते, की आमच्या संसारात माझ्या आई-वडिलांना कोणतेच स्थान नाही. माझे आई-वडील नातीला भेटण्यासाठी आसुसलेले असतात. त्यांचे दुःख पाहून मला अपराधी वाटते. मी पत्नीला समजावण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला, पण तिच्या भूमिकेत काहीच बदल होत नाही. पत्नीच्या माहेरचा अतिरेकी हस्तक्षेप कधी थांबणार? माझ्या आई-वडिलांना योग्य स्थान मिळावे यासाठी मी काय करू?उत्तर : अनेक पुरुषांच्या मनातील ही एक न बोलली जाणारी वेदना आहे. विवाहानंतर पत्नीने माहेरशी नाते जपणे चुकीचे नाही; परंतु जर संसारातील प्रत्येक निर्णयावर माहेरचाच प्रभाव राहिला आणि पतीच्या आई-वडिलांना सतत दुय्यम स्थान मिळाले, तर पतीच्या मनात अस्वस्थता, राग आणि उपेक्षेची भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे..लग्नानंतर मुलगी तिच्या माहेरची असतेच, पण त्याबरोबर एका नव्या कुटुंबाचीही जबाबदारी ती स्वीकारते. त्याचप्रमाणे मुलानेही केवळ त्याच्या आई-वडिलांचाच विचार न करता पत्नीच्या भावनांचाही आदर करणे आवश्यक असते. दोन्ही बाजूंच्या नात्यांना समान सन्मान दिला जातो, तेव्हाच संसार सुखी होतो.तुमच्या पत्नीला तुमच्या आई-वडिलांबद्दल अविश्वास का आहे, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. जर त्यामागे कोणते ठोस कारण नसेल आणि केवळ माहेरालाच प्राधान्य देण्याची सवय असेल, तर त्याचा परिणाम वैवाहिक नात्यावर होणारच. तुम्ही पत्नीशी बोलताना ‘तुझे माहेर चुकीचे आहे’ असे म्हणू नका. त्याऐवजी, ‘माझ्या आई-वडिलांचाही त्यांच्या नातीवर तितकाच अधिकार आणि प्रेम आहे. त्यांनाही या नात्याचा आनंद मिळायला हवा,’ ही तुमची भावना तिला शांतपणे समजावून सांगा. काही छोट्या कार्यक्रमांमधून त्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करा. सासर-माहेरचे एकत्र ‘गेट-टुगेदर’ करा. तिच्या आईवडिलांशी तुमचे नाते अधिक चांगले ठेवण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही तिच्या आईवडिलांसाठी काही केलेत, तर तिलाही तुमच्या आईवडिलांसाठी काही करण्याची इच्छा निर्माण होऊ शकते..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...लग्न झाल्यानंतर मुलांना पालकांचा आधार जरूर असावा, पण हस्तक्षेप नको. जर प्रत्येक निर्णयात तिसऱ्या व्यक्तीचा हस्तक्षेप वाढला, तर वैवाहिक नात्याची स्वायत्तता कमी होते, हे प्रत्येक पालकांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.मुलांसाठी दोन्ही आजी-आजोबांचे प्रेम महत्त्वाचे असते. एका बाजूचे नाते जपताना दुसऱ्या बाजूचे नाते तुटू देणे योग्य नाही. नात्यांमध्ये समतोल राखणे ही दोघांची जबाबदारी आहे. पत्नीनेही हे समजून घेणे गरजेचे आहे की जसा तिला तिच्या आई-वडिलांशी भावनिक संबंध ठेवण्याचा अधिकार आहे, तसाच अधिकार तिच्या पतीला त्याच्या आई-वडिलांबाबत आहे. समानता ही केवळ अधिकारांमध्ये नसून, नात्यांमध्येही असली पाहिजे. या सर्व गोष्टीबाबत तुमच्या पत्नीशी योग्य वेळी, योग्य वातावरणात, मोकळेपणाने बोला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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