म्युच्युअल फंड : ‘कॉन्ट्रॅरियन इन्व्हेस्टिंग’मधील संधी

अभिजीत बोंगिरवार,व्यवस्थापकीय संचालक, ग्रोफिन वेल्थ प्रा.लि.कॉन्ट्रॅरियन इन्व्हेस्टिंग (Contrarian Investing) हे बाजारातील सध्याच्या प्रवाहाच्या किंवा लोकप्रिय भावनेच्या विरुद्ध जाणारे धोरण आहे. लोकप्रिय आणि वेगाने वाढणाऱ्या गोष्टी खरेदी करण्याऐवजी, कॉन्ट्रॅरियन गुंतवणूकदार बाजारातील अशा घटकांकडे पाहतात ज्यांचा बहुतांश लोक टाळाटाळ करत आहेत आणि तिथली नकारात्मकता किंवा निराशा अतिप्रमाणात आहे का, असा विचार करतात. यामागील मुख्य कल्पना सोपी आहे, बाजार नेहमीच मालमत्तेचे योग्य मूल्य ठरवतो असे नाही. जेव्हा एखादे क्षेत्र किंवा कंपनी लोकांच्या पसंतीतून उतरते, तेव्हा तिच्या शेअरच्या किमती मूळ मूल्यापेक्षा वेगळ्या होतात आणि याच फरकामध्ये संधी दडलेली असते..मूल्यांकनातील ही चूक अनेक कारणांमुळे होऊ शकते. मोठे आर्थिक बदल, नियामक बदल, उद्योगातील उलथापालथ किंवा केवळ काही काळाची कमकुवत कामगिरी यामुळे गुंतवणूकदार गर्दीच्या प्रवाहासोबत विक्री करू लागतात. बाजारातील भावना अनेकदा अतिरेक करतात. लोक अलीकडील वाईट बातम्यांनाच धरून ठेवतात आणि हे असेच कायम चालू राहील, असे गृहीत धरतात. एक कॉन्ट्रॅरियन गुंतवणूकदार तात्पुरती समस्या आणि कायमस्वरूपी समस्या यांमधील फरक ओळखण्याचा प्रयत्न करतो आणि जिथे बाजाराने या दोन गोष्टींमध्ये गल्लत केली आहे, तिथे संधी शोधतो..चक्रीय कारणांमुळे कामगिरी खालावलेली कंपनी आणि कायमस्वरूपी घसरण होत असलेली कंपनी यांमधील फरक ओळखणे, हेच कॉन्ट्रा इन्व्हेस्टिंगचे खरे कौशल्य आहे. यासाठी ताळेबंद व्यवस्थापनाची गुणवत्ता, कर्जाची पातळी आणि पुनर्प्राप्तीचा स्पष्ट मार्ग आहे, की नाही, यावर सखोल संशोधन करणे आवश्यक असते. या दृष्टिकोनात संयम खूप महत्त्वाचा असतो. कॉन्ट्रॅरियन दृष्टिकोन फलद्रूप होण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात, कारण असा गुंतवणूकदार सहसा बाजाराच्या आधी निर्णय घेतो. बाजारातील भावना बदलण्यापूर्वी खरेदी करणे म्हणजे असा काळ सहन करणे, जेव्हा तुमचा निर्णय चुकीचा वाटत असतो. पण याचा खरा परतावा तेव्हाच मिळतो जेव्हा चक्र उलटते आणि गर्दी पुन्हा त्या शेअरकडे परतते..कॉन्ट्रॅरियन इन्व्हेस्टिंग हे दीर्घकालीन दृष्टिकोन असलेल्या आणि प्रवाहाविरुद्धचा विचार स्वीकारण्यास सक्षम असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी आहे. योग्य प्रकारे केल्यास, हे भविष्याची भाकिते करण्यापेक्षा बाजाराने भीतीपोटी किमती खूप खाली पाडल्या आहेत, हे ओळखण्यावर अधिक आधारित असते. आणि जेव्हा किमतीत आधीच अत्यंत वाईट परिस्थिती गृहीत धरली गेलेली असते, तेव्हा पुनरुज्जीवनाची शक्यता एक आकर्षक ‘जोखीम-परतावा’ संधी निर्माण करते..आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल कॉन्ट्रा फंडआयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल कॉन्ट्रा फंड (ICICI Prudential Contra Fund) याच तत्त्वज्ञानावर आधारित आहे. हा फंड गुंतवणूकदारांना संशोधन-आधारित आणि प्रवाहाविरुद्धच्या दृष्टिकोनातून बाजाराच्या विविध टप्प्यांवर चुकीचे मूल्य ठरवलेल्या संधी ओळखण्याची सुविधा देतो. मूल्यांकन, कर्ज गुणोत्तर, मालकी, वाढीची शक्यता आणि उद्योगातील बदल यावर शिस्तबद्ध लक्ष केंद्रित करून, हा फंड बाजारातील भावना बदलल्यावर मिळणाऱ्या संधींचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करतो. ही योजना (एनएफओ) २८ सप्टेंबर ते १२ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान सुरू राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.