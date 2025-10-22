Premium|Rural Economy Growth: अनुत्पादक पैसा उत्पादकतेकडे वळवण्यात सहकारी बँकांचे मोठे योगदान

विद्याधर अनास्करv_anaskar@yahoo.comनागरी सहकारी बँकांचा सर्वांत चांगला उपयोग हा तळागाळातील अनुत्पादक पैसा अर्थव्यवस्थेमध्ये आणण्यासाठी होत असतो. आजही ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक साक्षरतेच्या अभावामुळे अनेक जण बँकिंग प्रणालीपासून दूर आहेत. या सर्वांना बँकिंग प्रणालीमध्ये आणण्याचे अवघड काम सहकारी बँकिंगचे क्षेत्र करत आहे.नुकत्याच बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप (BCG), फिक्की (FICCI) आणि इंडियन बँक असोसिएशन (IBA) यांनी प्रसिद्ध केलेल्या ‘Charting New Frontiers’ या अहवालात, विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राची वाढ, एकूण देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा (जीडीपी) गतिमान राहिली पाहिजे, असे नमूद केले आहे. या अहवालानुसार बँकिंग क्षेत्राने जीडीपीपेक्षाही ३ ते ३.५ टक्के जास्त वेगाने प्रगती करण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली आहे.जीडीपी म्हणजे देशात एका वर्षात निर्माण होणाऱ्या वस्तु व सेवांची एकूण किंमत. ही किंमत वाढली म्हणजे देश समृद्ध होत आहे, असे मानले जाते. परंतु, उत्पादन, गुंतवणूक, उद्योगधंदे किंवा पायाभूत सुविधा यासाठी लागणारा पैसा हा बँकिंग प्रणालीमार्फत उपलब्ध होत असतो. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राच्या वाढीचा दर हा जीडीपीवाढीच्या दरापेक्षा जास्तच असला पाहिजे, हे संयुक्तिकच आहे. समाजातील अनुत्पादक पैसा स्वत:च्या माध्यमातून उत्पादकतेकडे वळविण्याचे महान कार्य बँका करीत असतात. आजही देशात ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिकांना बँकिंगच्या सवयी नाहीत. आजही ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक साक्षरतेच्या अभावामुळे अनेक जण बँकिंग प्रणालीपासून दूर आहेत. या सर्वांना बँकिंग प्रणालीमध्ये आणण्याचे अवघड काम सर्वांत जास्त उत्तमपणे कोण करू शकत असेल, तर सहकारी बँकिंगचे क्षेत्र होय. .व्यक्तिगत बँकिंग, सहज उपलब्धता आणि स्थानिक वातावरणाच्या जोरावर सर्वसामान्य लोकांना बँकिंग प्रणालीमध्ये आणण्याचे काम सहकारी बँकिंगचे क्षेत्र प्रभावीपणे करु शकते व करत आहे हे माहित असतानाही, केवळ व्यावसायिकतेच्या मुद्दयावर नागरी सहकारी बँकिंगचे क्षेत्र कमी करण्याचा घाट रिझर्व्ह बँकेच्या पातळीवर घातला जात आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे.त्रिस्तरीय रचनेचे उत्कृष्ट कार्यकेंद्र सरकारच्या धोरणांनुसार राष्ट्रीयीकृत बँका खेडेगावापर्यंत पोचल्या असल्या तरी ग्रामीण भागातील जनतेची बँकिंगसाठी पहिली पसंती ठरते ती सहकारी बॅंकाच. त्यानंतर आपल्या गरजा वाढल्यानंतर सहकाराचा हा ग्राहक काही वेळेस, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वळल्याचे आपण पाहिले असेलही. परंतु, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली सहकारी पतपुरवठा यंत्रणेतील त्रिस्तरीय रचना आजही उत्कृष्ठपणे काम करताना दिसत आहे. .Premium | Diwali Market : दिवाळीत बाजाराचा उत्साह पण कधीपर्यंत टिकेल?.‘नाबार्ड’च्या अहवालानुसार शेतीकर्जाचे उद्दिष्ट गाठण्यात जिल्हा बँकांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा नेहमीच आघाडी घेतल्याचे चित्र दिसते. सन २०२४-२५ च्या ‘नाबार्ड’च्या वार्षिक अहवालात देशातील राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी अत्यंत चांगली कामगिरी नोंदविल्याचे नमूद केले आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा लक्षणीय आहे आणि या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकारातील या त्रिस्तरीय रचनेत ३४ राज्य सहकारी बँका आपल्या २१४० शाखांसह कार्यरत आहेत, तर ३५१ जिल्हा मध्यवर्ती बँका आपल्या १३,७५९ शाखांसह कार्यरत आहेत. सुमारे १ लाख ६ हजार प्राथमिक सेवा सोसायट्या देशातील सुमारे ६.५ लाख गावांना सेवा देत आहेत. त्यामुळे जीडीपीमध्ये सहकारातील या त्रिस्तरीय रचनेचे योगदान मोठे आहे. .‘नाबार्ड’च्या अहवालानुसार, आर्थिक आघाडीवर राज्य सहकारी बँकांच्या भागभांडवलात ७.७ टक्के वाढ होऊन ते रु. १०,३५१ कोटींवर पोचले आहे. जिल्हा सहकारी बँकांच्या भांडवलात ९.९ टक्के वाढ होऊन ते रु. १,६१,७०० कोटींपर्यंत पोचले आहे. कर्जविस्तार देखील मजबूत झाला आहे. राज्य सहकारी बँकांची कर्जे १०.९ टक्क्यांनी वाढून रु. २,९४,५७७ कोटींच्या घरात गेली आहेत, तर जिल्हा बँकांचा कर्जपुरवठा ११.४ टक्क्यांनी वाढून रु. ४,१३,१६१ कोटींच्या घरात गेला आहे. नफादेखील उत्साहवर्धक असाच आहे. ३४ राज्य बँकांपैकी ३२ राज्य बँकांनी रु. २६९१ कोटींचा नफा नोंदविला आहे. एकट्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने रु. ६१५ कोटी नफा कमावत ऐतिहासिक नोंद केली आहे. वाढीचा हा वेग जीडीपीच्या वेगापेक्षा जास्त आहे. सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा दुसरा भाग म्हणजे नागरी सहकारी बँकिंगचे क्षेत्र होय. विकसित अर्थव्यवस्थेमध्ये नगदी म्हणजे रोख रकमेचा वाटा हा ५ ते ७ टक्के असतो. भारतात मात्र रु. २७२ लाख कोटींमध्ये रु. ३८ लाख कोटी म्हणजे हा वाटा १६ टक्क्यांपर्यंत आहे. हा हिस्सा कमी करुन विशेषत: तळागाळातील जनतेचा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणायचा असेल तर नागरी सहकारी बँकिंगचे क्षेत्र विकसित करण्याकडे व त्यांना मजबूत करण्याकडे रिझर्व्ह बँकेने लक्ष दिले पाहिजे. परंतु, केवळ मजबूत सहकारी बँकांनाच प्रणालीमध्ये ठेवून आम्ही हे क्षेत्र मजबूत केल्याचा देखावा रिझर्व्ह बँक उभा करु पाहात असेल तर ते सर्वस्वी चुकीचे आहे..Premium|SIP investment discipline : ‘एसआयपी’मुळे गुंतवणूकदार अधिक शिस्तबद्ध.सन २००३ मध्ये देशात नागरी सहकारी बँकांची संख्या २०१५ होती ती आज १४७५ पर्यंत आली आहे. तसेच मध्यंतरी या बँकांचा शाखा विस्तार रोखून रिझर्व्ह बँकेने खूप मोठी चूक केली असेच म्हणावे लागेल. यामुळे नागरी सहकारी बँकांच्या ठेवी व कर्जांमध्ये म्हणावी तशी वाढ झाल्याचे दिसून येत नाही..आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील रु. २३४ लाख कोटी बँकिंग क्षेत्रात असताना त्यामध्ये नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा हिस्सा केवळ २.२८ टक्के इतकाच आहे. पूर्वी हा हिस्सा ६ टक्क्यांपर्यंत होता. यावरुन जीडीपीच्या वाढीमध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील सहकारी त्रिस्तरीय रचना यशस्वी होताना दिसत असली तरी शहरी भागातील नागरी सहकारी बँकांचा वेग मंदावलेला दिसतो, ही वस्तुस्थिती आहे. जीडीपीमध्ये सहकार क्षेत्राचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वाटा ८ ते ९ टक्के आहे. मी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे कृषी कर्जामधील सहकारी बँकांचा हिस्सा १७.१८ टक्के आहे. सहकारी सेवांशी जोडलेली लोकसंख्या जवळपास ६० कोटी इतकी आहे. मात्र, व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत सहकारी बँकांना भांडवल उभारणीत मर्यादा येतात, तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यामध्ये त्या व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत बऱ्याच मागे आहेत. या बँकांवर रिझर्व्ह बँक आणि राज्य सरकार यांचे दुहेरी नियंत्रण असल्यानेही व्यवसायवाढीवर त्यांना मर्यादा येतात. कृषी व लघु उद्योग क्षेत्रात त्यांना थकबाकी म्हणजेच अनुत्पादक कर्जाची समस्या भेडसावत असते. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या जीडीपीमध्ये आपला सध्याचा १० टक्के हिस्सा त्यांना वाढवायचा असेल तर त्यांनी डिजिटल बँकिंगचा विस्तार केला पाहिजे, कृषी, अन्नप्रक्रिया, दुग्धव्यवसाय, हरीत उर्जा प्रकल्पांना कर्जपुरवठा वाढविला पाहिजे. औद्योगिक कर्जपुरवठ्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे, शाश्वत विकासासाठी पर्यावरणपूरक गुंतवणूक व रोजगारकेंद्रित कर्ज योजना सुरु करणे गरजेचे आहे. .कर्जपुरवठ्यात लक्षणीय वाढ अपेक्षितजीडीपीच्या वाढीसाठी कर्जपुरवठ्यामध्ये लक्षणीय वाढ अपेक्षित असते. राष्ट्रीयीकृत बँकांचा क्रेडिट-डिपॉझीट रेशो हा ७७ टक्क्यांच्या जवळपास आहे. परंतु, गेल्या तीन वर्षांतील व्यावसायिक बँकांकडील ठेवींमधील वाढीचा दर घटत असल्याने कर्जामधील वाढीचा वेग देखील कमी झाला आहे, हे सोबतच्या कोष्टकावरुन आपल्या लक्षात येईल. मात्र, राज्य सहकारी बँकांचे हे गुणोत्तर ११४.७० टक्के, तर जिल्हा बँकांचे गुणोत्तर ८६.७० टक्के इतके आहे. परंतु, कर्जपुरवठ्यामध्ये वाढ होत असतानाही राज्य व जिल्हा बँकांनी आपल्या भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण अनुक्रमे १२.९ टक्के आणि ११.९० टक्के इतके मजबूत राखण्यात यश मिळविले आहे..अमेरिकेच्या ‘टेरिफ’वाढीमुळे भारताच्या जीडीपीवर थेट व अप्रत्यक्ष थोड्याफार प्रमाणात नकारात्मक परिणाम होणार, हे नक्की आहे. यामध्ये निर्यात कमी होणे, रोजगार घटणे, महागाई वाढणे, बँकांमधील अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण वाढणे या गोष्टींची शक्यता असल्याने या अवघड परिस्थितीला संधी मानून जर देशातील बँकिंग प्रणालीने जास्त वेगात कार्य केले, म्हणजे जन-धन सारख्या योजनांच्या माध्यमातून जनतेकडील अनुत्पादक पैसा अर्थव्यवस्थेत आणला तर अर्थव्यवस्था गतिमान ठेवण्याचे श्रेय बँकिंग प्रणालीला जाईल व याकामी आपल्या अंगभूत गुणांमुळे सहकारी बँकिंगचे क्षेत्र यामध्ये चांगली कामगिरी करु शकेल, असा विश्वास वाटतो.(लेखक ज्येष्ठ बँकिंगतज्ज्ञ आहेत.) 