Premium|Cooperative Credit Society : शिस्त, सातत्य, विश्वासार्हता... हेच पतसंस्थांच्या यशाचं गमक

अनिकेत कोनकरaniketbkonkar@gmail.com‘आज बँकांचं जाळं मोठं असलं, तरी पतसंस्था चळवळ फोफावत आहे. कारण ती समाजव्यवस्थेशी जवळून निगडित असलेली व्यवस्था आहे. कडक आर्थिक शिस्त, सातत्य आणि विश्वासार्हता यांमध्येच पतसंस्थांच्या यशाचं गमक आहे,’ असं स्पष्ट मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन मांडतात. पतसंस्था यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक बाबींच्या अनुषंगाने अॅड. पटवर्धन यांची मुलाखत....प्रश्न : आज बँकांचं जाळं सर्वत्र पसरलेलं आहे. त्यात सहकारी पतसंस्थांचं स्थान आणि महत्त्व नेमकं काय आहे?ॲड. पटवर्धन : बँकांच्या व्यवस्थेला सरकारचा पूर्ण पाठिंबा आहे. काही ठिकाणी सरकार स्वतःही भागधारक आहे. असं असतानाही सहकारी पतसंस्था चळवळ महाराष्ट्रात फोफावली आहे. महाराष्ट्रात आजच्या घडीला १३ हजार पतसंस्था असून, त्यांच्या सभासदांची एकूण संख्या तीन कोटींच्या आसपास आहे. यावरून पतसंस्थांचं महत्त्व समजतं. सहकार कायद्यात असलेली लवचिकता हे त्यामागचं एक महत्त्वाचं कारण आहे. पतसंस्था उभी करत असताना सभासदसंख्येची आणि कार्यक्षेत्राची मर्यादा असते. नंतर ती वाढवता येते. सभासदांमधूनच संचालक मंडळ निवडलं जातं आणि ते कारभार करतं. सभासदांमधली माणसंच कारभार चालवत असल्याने मर्यादित कार्यक्षेत्रातल्या सभासदांच्या गरजा, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक जडणघडण या सगळ्या गोष्टी त्यांना माहिती असतात. त्यामुळे ते लोकांशी चांगल्या प्रकारे जोडलेले असतात. बँकांमध्ये थेट अध्यक्षांना भेटता येत नाही. पतसंस्थांमध्ये मात्र सभासदांना संचालक मंडळ, अध्यक्ष, पदाधिकारी यांना कधीही भेटता येऊ शकतं. लाभार्थ्यांसाठीच्या सरकारी योजना थेट बँकांच्या माध्यमातून राबवल्या जातात. तरीही गेल्या पाच वर्षांमध्ये सांख्यिकीयदृष्ट्या पाहिलं, तर पतसंस्थांचं कामकाज दुपटीपेक्षा अधिक वाढलंय. याचं कारण पतसंस्था सभासदाला अधिक जवळच्या वाटतात. परिस्थितीनुरूप निर्णय घेण्याचे अधिकार पतसंस्थांना असतात. ही लवचीकता महत्त्वाची ठरते. पतसंस्थांमध्ये निर्णयप्रक्रियेचा वेग जास्त असतो. बँकांमध्ये निर्णयप्रक्रियेसाठी वेगवेगळ्या पातळ्या असतात. पतसंस्थांमध्ये मात्र जागच्या जागी निर्णय होतो..Premium|Education Career : सगळ्यात जास्त तरुण लोकसंख्या असूनही नोकऱ्या का मिळत नाहीत?.प्रश्न : पतसंस्थांकडे मोठ्या प्रमाणावर ठेवी येतात आणि कर्जवितरणाचं प्रमाणही मोठं असतं. त्यामागे कोणती कारणं आहेत?उत्तर : बँका, वित्तसंस्थांमधल्या ठेवींना विमासंरक्षण असलं, तरीही पतसंस्थांकडे मोठ्या प्रमाणावर ठेवी येतात. कारण पतसंस्था ही समाजव्यवस्थेशी जवळून निगडित असलेली व्यवस्था आहे. ती सरकारने निर्माण केलेली नसून, सभासदांनी स्वतःची म्हणून उभी केलेली व्यवस्था आहे, हा त्यातला मूलभूत फरक आहे. पतसंस्थांना कायद्याने दिलेल्या अधिकारानुसार, त्या राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा दोन टक्के अधिक आणि मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्याजदरापेक्षा एक टक्का अधिक व्याजदर ठेवींवर देऊ शकतात. त्यामुळेसुद्धा यामध्ये ठेवी ठेवणाऱ्यांची संख्या मोठी असते. पतसंस्थेच्या ठेवींच्या व्याजातून ‘टीडीएस’ (उदगम करकपात) करावा लागत नाही, हाही एक लक्षणीय मुद्दा आहे. बँकांच्या मानाने पतसंस्थांचे व्यवस्थापकीय खर्च तुलनेने कमी असतात. त्यामुळे थोडासा जास्त व्याजदर देऊनही पतसंस्थांनी ठेवी जमा केल्या तरी त्या चांगल्या प्रकारचा नफा प्राप्त करू शकतात. पदाधिकारी, संचालक मंडळाची विश्वासार्हता, त्यांचं समाजाशी असलेलं जवळचं नातं यांमुळे पतसंस्था अधिक जोमाने वाढताना दिसतात. पतसंस्थांकडून फसवणूक झाल्याची उदाहरणंही असली, तरी ती अपवादात्मक आहेत. कागदपत्रांच्या बाबतीतही पतसंस्थांमध्ये थोडी लवचकिता असते. त्यामुळे पतसंस्थांमधली कर्जं वाढत आहेत..प्रश्न : महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष या नात्याने पतसंस्थांना यशस्वी होण्यासाठी काय सल्ला द्याल?उत्तर : आजच्या स्पर्धेच्या युगात जो प्रबळ असेल, तोच टिकेल. याचा विचार करून पतसंस्थाचालकांनी आपल्या कार्यक्षेत्राचा शक्य तेवढा संपूर्ण उपयोग कसा करून घेता येईल, त्या कार्यक्षेत्रात कोणत्या वित्तीय संधी दडलेल्या आहेत, त्यात आपण कर्जरूपी मदत करू शकतो असे व्यवसाय कोणते आहेत, चांगल्या प्रकारे परतफेड करतील अशा प्रकारचे संभाव्य ग्राहक शोधणं, याला महत्त्व आहे. पतसंस्थांमध्ये कायदेशीर गोष्टींबद्दलची जागरूकता फार कमी आहे. कागदपत्रांची, नियमांची आणि कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता, पोटनियमातील तरतुदींची अंमलबजावणी या बाबींना टाळून पुढे जाण्याचा मार्ग पतसंस्था अनेकदा अवलंबतात. सहकार कायद्यातील ढोबळ लागणारी कलमं, प्रामुख्याने पतसंस्थांचे पोटनियम पतसंस्थाचालकांनी मुखोद्गतच केले पाहिजेत. अनेक पतसंस्थांमध्ये कागदपत्रांचं रेकॉर्ड योग्य पद्धतीने ठेवलं जात नाही. त्यामुळे भविष्यात अनेक अडचणी उद्भवतात. वसुलीचे प्रश्न अधिक गंभीर होतात. आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केलेली असणं, ती कागदपत्रं आणि शब्दरचना योग्य असणं, त्यात खाडाखोड नसणं, या बाबी पाळलेल्या असतील, तर कर्जाची वसुली चांगली होते. डिजिटल जमान्यात कोणते आर्थिक व्यवहार डिजिटल करायचे, कोणते करायचे नाहीत, आपल्याला कोणत्या मर्यादा आहेत, डिजिटल व्यवहारमाध्यम वापरण्याचा अधिकार आपल्याला कितपत झेपेल, याचा विचार करून संयत पद्धतीने पतसंस्थांनी ते करणं आवश्यक आहे. आर्थिक शिस्त ठेवणं सर्वांत महत्त्वाचं. ठेवींवर अव्वाच्या सव्वा व्याज देऊन मोठ्या प्रमाणावर ठेवी गोळा करून केवळ आकार वाढवत नेणं या गोष्टीला पतसंस्था अधिक भुलतात असं दिसतं. पतसंस्थांनी आपला आवाका लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसारच भांडवलनिर्मिती केली पाहिजे. त्या भांडवलाचा पुरेपूर वापर केला पाहिजे. असं केल्यास नफा वाढेल, आर्थिक स्थिती सुधारेल. केवळ सांख्यिकीय आकडेवारीच्या मागे धावण्याच्या दुष्टचक्रामध्ये पतसंस्थाचालकांनी अडकून चालणार नाही. व्यवहार्यतेचा अभ्यास करूनच कर्ज देण्यावर विशेष लक्ष द्यायला हवं आणि वसुलीचे विषय व्यवस्थित हाताळायला हवेत..Premium| Passive mutual fund : पॅसिव्ह म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक कशी आणि कधी करायची?.प्रश्न : स्वामी स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्थेच्या वाटचालीबद्दल थोडक्यात सांगा.उत्तर : पतसंस्थेने ३०० सभासद आणि १० हजार रुपयांचं भांडवल एवढ्यावर १९९१ मध्ये सुरुवात केली. १९९२-९३ मध्ये पतसंस्थेला पहिल्यांदा नफा झाला आणि तो ५९५१ रुपये एवढा होता. पहिल्या १० वर्षांत संस्थेचा आवाका जेमतेम पाच कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला; मात्र त्यानंतर संस्थेने कात टाकली. २०१३ मध्ये पतसंस्थेने ५० कोटी रुपयांच्या ठेवींचा टप्पा पार केला. त्यानंतरच्या १० वर्षांत आता संस्थेने ३५० कोटी रुपयांच्या ठेवींचा टप्पा पार केला आहे. तालुका कार्यक्षेत्रापासून प्रारंभ करत जिल्हा कार्यक्षेत्र, विभाग कार्यक्षेत्र आणि आता राज्य कार्यक्षेत्र असलेली संस्था म्हणून स्वामी स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहे. १७ शाखांच्या माध्यमातून पतसंस्थेने खेडोपाडी, तसंच पुणे महानगरातही आपल्या आर्थिक सेवा देऊन ग्राहकवर्ग जोडला आहे. आज सहाशे कोटी रुपयांहून अधिक संमिश्र व्यवसाय पतसंस्थेने केला आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, ३५० कोटी रुपयांच्या ठेवी, २६३ कोटींची कर्जं, १५२ कोटींची गुंतवणूक, २८ टक्के भांडवल पर्याप्ततेचं प्रमाण, आठ कोटी ३२ लाख रुपयांचा निव्वळ नफा, ९९.७१ टक्के वसुली, शून्य एनपीए अशी भूषणावह आर्थिक स्थिती गाठून संस्था मार्गक्रमण करत आहे. सभासदांची संख्या आता ४८ हजारांवर पोहोचली आहे..प्रश्न : कायद्याचा अभ्यास, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि वेगळेपणा याबद्दल काय सांगाल?उत्तर : संस्थेच्या स्थापनेपासून मी काम करतोय आणि गेली तीस वर्षं अध्यक्ष आहे. सुदैवाने मी वकील आहे आणि कायद्याचा अभ्यासक आहे. पतसंस्थेचं काम सक्रियपणे दीर्घकाळ करत असल्याने येणाऱ्या अडचणी, कायदेशीर तरतुदी याचं भान मला राखता आलं. त्यानुसार संस्थेच्या धोरणांमध्ये योग्य वेळी आवश्यक ते बदल करता आले. त्यामुळे आमची पतसंस्था अधिक प्रगतिशील राहिली. तंत्रज्ञानाचा वापर योग्य वेळी आम्ही सुरू केला. व्यवहार वाढत जातात तेव्हा सीबीएस बँकिंग आवश्यक असतं. ती यंत्रणा आम्ही जवळपास तीस वर्षांपूर्वी स्वीकारली. तेव्हा ती प्राथमिक अवस्थेत होती; पण पुढे ती प्रगत होत गेली. त्याचा योग्य तो फायदा आम्हाला झाला. रत्नागिरीत मशीनद्वारे पिग्मी गोळा करण्याची सुरुवातही स्वरूपानंद पतसंस्थेने केली. ती एक वेगळी ओळख झाली. त्यानंतर आता पिग्मी सॉफ्टवेअरचा वापर केला जातो. आमचा पिग्मी एजंट मोबाइलद्वारेच पैसे गोळा करतो. त्यामुळे अधिक पारदर्शकता आली. कायद्यानुसार सामाजिक मदतही गरजेप्रमाणे केली जाते. २० जून ते २० जुलै या यंदाच्या ठेववृद्धी मासात आमच्याकडे ३० कोटी आठ लाखांच्या नव्या ठेवी जमा झाल्या आणि एकूण ठेवी ३७९ कोटींच्या झाल्या. या महिन्यात ठेव ठेवणाऱ्या प्रत्येक ठेवीदारामागे ठरावीक रक्कम स्वतःच्या सोशल वेल्फेअर निधीतून बाजूला काढून ती संरक्षण मंत्रालयाला देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार, तीन लाख ६० हजार रुपये देण्यात आले. पतसंस्थेबद्दलची माहिती सभासदांपर्यंत प्रभावीपणे आणि सातत्याने पोहोचण्यासाठी आम्ही नुकतंच मासिकही सुरू केलं आहे..Premium|Investment: शेअर्समध्ये गुंतवून १ कोटीचे ११ कोटी करावे की घर घ्यावं..? सीए सांगतांयेत गुंतवणुकीविषयी..!.प्रश्न : स्वरूपानंद पतसंस्थेच्या या यशाचं रहस्य नेमकं काय आहे?उत्तर : पतसंस्थेने सहकार क्षेत्रात राहूनही व्यावसायिक दृष्टिकोन विकसित केला आणि स्वावलंबनाचा मार्ग स्वीकारला. साधारणपणे पतसंस्था स्थापन होतात, त्या मध्यवर्ती बँकेकडून त्यांचं भागभांडवल किंवा बॅलन्सशीटच्या प्रमाणात बसू शकेल एवढं कर्ज उचलतात आणि आपले व्यवहार चालू करतात. स्वरूपानंद पतसंस्थेने सुरुवातीपासूनच सभासदांना साद घालून त्यांच्याकडून गरजेनुसार ठेवी घेण्याचं काम केलं. त्या ठेवींतून कर्जवितरण केलं आणि त्या कर्जांची वसुली वक्तशीर होईल याकडे कटाक्षाने लक्ष दिलं. त्यामुळे पैसा फिरण्याचं चक्र उत्तम पद्धतीने गतिमान होत गेलं. संस्थेची आर्थिक ताकद सातत्याने वाढत गेली. सुरुवातीच्या काळात दोन हजारांपासून १५ हजारांपर्यंत कर्जं दिली जायची. कर्जांची ही मागणी लक्षात घेऊन त्या प्रमाणात ठेवी गोळा करायचो. त्या वेळी भागभांडवलात १० टक्के कपात करायचो. त्या रकमेतून एखादं कर्ज वितरित होईल का याचा विचार करायचो. ज्यांनी दोन हजारांचं कर्ज घेतलं, ते पुढच्या महिन्यात दोनशे रुपयांचा हप्ता भरायला लागले. त्यातून कर्जवितरण केलं जाऊ लागलं. वितरित केलेला पैसा वसूल करण्यासाठी यंत्रणा लावणं, मग ते चक्र अधिक वेगवान करत नेणं अशा पद्धतीने पतसंस्थेने काम केलं. सुरुवातीच्या काळातच पिग्मी योजनाही सुरू केली. त्यातूनही चांगल्या प्रकारचं खेळतं भांडवल आम्हाला प्राप्त झालं. कर्जवितरणाचं प्रमाण वाढलं, तरी थकबाकी होणार नाही, याचा प्रयत्न कसून केला. ज्या भागातल्या ठेवी, कर्जं जास्त होती, अशी ठिकाणं हेरून हळूहळू शाखा वाढवल्या. हळूहळू कार्यक्षेत्राचा तालुक्यापासून राज्यापर्यंत होत गेला. निधी व्यवस्थापन करताना संस्थेने प्रचंड विश्वासार्हता, पारदर्शकता आणि वक्तशीरपणा जोपासला. गेली २८ वर्षं पतसंस्था दर वर्षी ३१ मार्च रोजी आपले हिशेब सार्वजनिकरीत्या घोषित करते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विश्वासार्हता प्राप्त झाली. कोविड महासाथीच्या काळापर्यंत संस्थेच्या सर्व शाखांची वसुली १०० टक्के होती. सध्या सर्व शाखांच्या वसुलीचं प्रमाण ९९.९२ टक्क्यांपर्यंत आहे. गेली २४ वर्षं संस्थेची वसुली ९९ टक्क्यांच्या वर आहे. २००९मध्ये पतसंस्थांना ‘एनपीए’चे (अनुत्पादक कर्जं) निकष लागू झाले. त्या दिवसापासून पतसंस्थेचा निव्वळ एनपीए शून्य राहिलेला असून, हा एक विक्रम आहे. पात्रता पाहूनच कर्जं दिली जातात. कागदपत्रं आणि दिलेले निकष सांभाळत पतसंस्थेने व्यवहार केले. दिलेल्या कर्जाचा योग्य उपयोग होतोय की नाही, याकडेही पतसंस्थेने लक्ष ठेवलं. अर्थकारणात परखडता आवश्यक असते. ती कडक शिस्त आम्ही पाळली. वसुलीयंत्रणा कायम कार्यक्षम ठेवली. विक्रमी वसुलीमुळे संस्थेचं उत्पन्न वाढत राहिलं. कर्जवितरणाचं आणि वसुलीचं गुणोत्तर चांगलं राहिल्याचा फायदा आम्हाला झाला. पैशांचा पुरेपूर वापर करत असल्याने त्यावर मिळणारा परतावा चांगला असतो. त्यामुळे उत्पन्न आणि साहजिकच नफा वाढतो. त्यामुळे संस्थेची आर्थिक ताकद वाढत गेली. ३४ वर्षांच्या आर्थिक मंथनातून पतसंस्थेने ४८ कोटी रुपयांचा स्वनिधी तयार केला. (मुलाखतकार हे रत्नागिरीस्थित पत्रकार आहेत. ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.