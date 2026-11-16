Corporate Earnings: ‘कॉर्पोरेट अर्निंग्ज’चा धमाका!

-गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकभारतीय शेअर बाजारासाठी सध्या एक सकारात्मक संकेत दिसून येत आहे. देशातील कंपन्यांच्या तिमाही निकालांमध्ये अपेक्षेपेक्षा चांगली वाढ दिसत असून, कॉर्पोरेट क्षेत्राची कमाई पुन्हा मजबूत होत असल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत निकाल जाहीर केलेल्या १,३०३ कंपन्यांच्या आकडेवारीनुसार, विक्री, कार्यचालन नफा आणि निव्वळ नफा या तिन्ही निकषांमध्ये दमदार वाढ नोंदविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, जून २०२२ नंतरचा हा सर्वांत मजबूत निकालांचा हंगाम ठरला आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...नफ्यात २९.५ टक्क्यांची वाढ!कंपन्यांच्या सरासरीऐवजी ‘मेडियन’ वाढीचा विचार केल्यास, निव्वळ नफ्यात २९.५ टक्क्यांची वार्षिक वाढ झाली आहे. कंपन्यांच्या विक्रीत २२.५ टक्के, तर कार्यचालन नफ्यात २७.५ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे. विक्रीच्या तुलनेत नफ्याचा वेग अधिक असणे ही महत्त्वाची बाब आहे. यावरून केवळ व्यवसायाचा विस्तार होत नसून, कंपन्यांची नफा कमावण्याची क्षमताही सुधारत असल्याचे संकेत मिळतात. खर्चावरील नियंत्रण, वाढलेली कार्यक्षमता आणि सुधारलेले नफा मार्जिन यांचा त्यात वाटा असू शकतो..अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेतकंपन्यांचे निकाल हे अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचे महत्त्वाचे निदर्शक मानले जातात. विक्रीतील वाढीतून बाजारातील मागणी टिकून असल्याचे, तर नफ्यातील वाढीतून व्यवसायविश्वातील सुधारणा दिसून येते. देशांतर्गत मागणी, पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील विस्तार यांचा कंपन्यांना फायदा होत असण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वच क्षेत्रांत समान वाढ झाली आहे, असे मानणे योग्य ठरणार नाही.‘एफआयआय’ पुन्हा भारताकडे?भारतीय कंपन्यांच्या कमाईतील ही वाढ परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (एफआयआय) आकर्षक ठरू शकते. गुंतवणुकीचे निर्णय घेताना हे गुंतवणूकदार देशाची आर्थिक वाढ, कंपन्यांची कमाई आणि भविष्यातील नफ्याची क्षमता विचारात घेतात..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...दोन वर्षांच्या स्थिरतेनंतर तेजीचे नवे पर्व?गेल्या जवळपास दोन वर्षांच्या बाजारातील स्थिरतेनंतर कंपन्यांच्या कमाईत अशीच मजबूत वाढ सुरू राहिली आणि ‘एफआयआय’चा गुंतवणूक प्रवाह सकारात्मक झाला, तर बाजारात मोठ्या तेजीचा पाया तयार होऊ शकतो. भारतीय शेअर बाजार पुढील वर्षभर चांगली तेजी अनुभवू शकतो, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, त्यासाठी कंपन्यांची कमाई आणि परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ टिकणे आवश्यक आहे. तेजीचा फायदा सर्व कंपन्यांना समान प्रमाणात मिळेलच असे नाही. त्यामुळे क्षेत्रनिहाय आणि कंपनीनिहाय विश्लेषण महत्त्वाचे ठरेल.एकूणच, १,३०३ कंपन्यांच्या निकालांमधून दिसणारी नफ्यातील २९.५ टक्के, विक्रीतील २२.५ टक्के आणि कार्यचालन नफ्यातील २७.५ टक्क्यांची वाढ उत्साहवर्धक आहे. गुंतवणुकीच्या संधी शोधताना केवळ शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांकडे न पाहता कंपन्यांच्या प्रत्यक्ष कमाईतील वाढीवर लक्ष केंद्रित करणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.