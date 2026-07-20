सायबर सुरक्षा : ‘एपीके’चे अस्त्र

शिरीष देशपांडे, सीए व सायबर गुन्हेविषयक अभ्यासकअलीकडे सायबर गुन्हेगार लोकांना आरटीओ, कोर्ट, एमएनजीएल अशा विविध सरकारी खात्यांच्या नावांवर एसएमएस, ई-मेल किंवा सोशल मीडियावर मेसेजद्वारे किंवा जवळच्या व्यक्तींच्या अथवा प्रसिद्ध व्यक्तींच्या नावाने खोटे व्हॉट्सॲप मेसेज पाठवून त्याद्वारे ‘एपीके’ फाइल पाठवतात. मोबाइल गेममध्ये किंवा बक्षीस लागले आहे किंवा निवड झाली आहे, अशा संदेशांद्वारे फसव्या लिंक पाठविल्या जातात. निमंत्रण देण्याच्या बहाण्यानेसुद्धा अन्य धोकादायक फॉरमॅटमध्ये फाइल पाठवल्या जातात किंवा लिंक दिली जाते. अशा लिंकवर क्लिक केल्यावर ‘एपीके’ फाइल आपल्या मोबाइलमध्ये इन्स्टॉल केली जाते आणि सायबर गुन्हेगार आपल्या मोबाइलचा ताबा घेऊन, त्याद्वारे जीपे किंवा यूपीआय, बँक खात्याची माहिती आणि पासवर्ड चोरून पैसे काढून घेतात. अशा सायबर फसवणुकीपासून दूर राहण्यासाठी दक्षता घेणे गरजेचे आहे. .कोणत्याही मेसेजमधून, ई-मेलमधून अथवा निमंत्रणाद्वारे यावर क्लिक करा, उघडा, बघा, असा मेसेज असेल, तर त्यात दिलेल्या वेबसाइट, लिंक, एसएमएस लिंकवर क्लिक करू नका. अनोळखी व्यक्तीद्वारे कितीही आकर्षक मेसेज असला, तरी सावधगिरी बाळगा.अँड्रॉइड फोन किंवा इतर फोनची कार्यप्रणाली अद्ययावत असावी. आपला मोबाइल खूप जुना झाला असेल आणि त्यात अद्ययावत कार्यप्रणाली नसेल, तर नवा मोबाइल घेण्याचा विचार करा.मोबाइल वेळोवेळी तपासून त्यात असलेल्या सर्व ॲपची पडताळणी करावी. चुकून एखादे अनावश्यक ॲप डाउनलोड झाले असेल, तर काढून टाकावे.आपल्या मोबाइलमध्ये ‘अँटी मालवेअर’ डाउनलोड करावे. संगणकामध्ये अद्ययावत अँटी व्हायरस आहे, याची खात्री करावी.मोबाइल बँकिंग किंवा बँक व्यवहारासाठी वेगळा फोन ठेवावा. त्यात व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम आदी नसावे..शक्यतो सर्व आर्थिक व्यवहार लॅपटॉपवरून करावेत, जेणेकरून फोनमध्ये मालवेअर डाउनलोड झाले, तरीही बँक खाते सुरक्षित राहील.फोनमधील सेटिंगमध्ये अधिकृत नसलेले ॲप्लिकेशन काढून टाकावे.ई-मेलद्वारे ‘एपीके’ फाइल डाउनलोड होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे खात्री केल्याशिवाय ई-मेलवरून आलेल्या लिंकवर क्लिक करू नये.फोनवर आलेल्या निमंत्रणात एखादा फोन नंबर दिला असेल, तर खात्री असल्याशिवाय त्यावर फोन करू नका, कारण निमंत्रणच खोटे असेल, तर संपर्काचा नंबरही खोटा असू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.