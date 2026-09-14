सायबर सुरक्षा : ‘पासवर्ड’ची दक्षता महत्त्वाची!

शिरीष देशपांडे, सीए व सायबर गुन्हेविषयक अभ्यासकसायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता, डिजिटल व्यवहार करताना कोणत्या सुरक्षा उपायांचा अवलंब करता येईल, याची माहिती प्रत्येकाने घेणे आवश्यक आहे. पासवर्ड म्हणजे ‘परवलीचा शब्द’, ‘गुप्तशब्द’ किंवा ‘गुपित शब्द’. डिजिटल युगात आपली ओळख निश्चित करण्यासाठी पासवर्डचा वापर केला जातो. आपण इंटरनेट आधारित पोर्टल, वेबसाइट किंवा बँक खाते वापरताना यूजरनेम आणि पासवर्ड आवश्यक असतो. आपणच त्या खात्याचे अधिकृत वापरकर्ता आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी पासवर्डचा उपयोग होतो. त्यामुळे पासवर्ड ही आपल्या स्वसंरक्षणाची पहिली सुरक्षा रेषा आहे..आपला पासवर्ड जेवढा भक्कम असेल, तेवढी खात्याची सुरक्षा चांगली राहू शकते. आपले नाव, जन्मतारीख, मुलांची किंवा कुटुंबातील व्यक्तींची नावे, आद्याक्षरे किंवा वाहन क्रमांक यांचा पासवर्डमध्ये वापर टाळावा. उपलब्ध माहितीच्या आधारे या गोष्टींचा अंदाज लावणे सहजशक्य असते. ‘एबीसीडी १२३’ किंवा ‘१२३४५६’ यांसारखे सोपे पासवर्डही वापरू नयेत..पासवर्ड ठरवताना...१ बँक खाते, डी-मॅट खाते किंवा ई-मेलसाठी संबंधित संस्थेने दिलेल्या पासवर्डच्या सूचनांचे पालन करावे. पासवर्डमध्ये अप्पर केस, लोअर केस, विशेष चिन्ह आणि अंकांचा समावेश करावा.२ पासवर्ड लक्षात ठेवण्यासाठी एखाद्या वाक्यातील किंवा गाण्याच्या ओळीतील शब्दांची आद्याक्षरे घेऊन त्यात विशेष चिन्हे व अंकांचा अनोखा संयोग करता येतो. मात्र, प्रसिद्ध व्यक्तींची जन्मतारीख किंवा सहज उपलब्ध सार्वजनिक माहिती वापरणे टाळावे.३ एकच पासवर्ड अनेक खात्यांसाठी वापरू नये. एखाद्या खात्याचा पासवर्ड लीक झाल्यास इतर खात्यांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो. पासवर्ड चोरीला गेल्याची किंवा लीक झाल्याची शक्यता वाटल्यास तो तातडीने बदलावा..४ पासवर्डच्या जोडीला ‘२एफए’ (Two-Factor Authentication) किंवा दुहेरी प्रमाणीकरणाची सुविधा उपलब्ध असल्यास ती सक्रिय करावी. अनेक पासवर्ड लक्षात ठेवणे अवघड असल्यास विश्वासार्ह पासवर्ड मॅनेजरचा वापर करता येतो.५ नवा मोबाइल, संगणक, वाय-फाय राउटर किंवा अन्य उपकरण घेतल्यानंतर त्यातील डिफॉल्ट पासवर्ड तातडीने बदलावा. विशेषतः वाय-फाय राउटरचा पासवर्ड सुरक्षित ठेवणे आणि उपकरणांचे सॉफ्टवेअर अद्ययावत ठेवणे तसेच अनोळखी व्यक्तींना नेटवर्कचा पासवर्ड न देणे, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे..डिजिटल व्यवहार वाढत असताना सायबर सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. त्यामुळे वेगळा आणि कठिण पासवर्ड, दुहेरी प्रमाणीकरण आणि सुरक्षित डिजिटल सवयी यांचा अवलंब करून आपण सायबर गुन्ह्यांपासून स्वतःचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.