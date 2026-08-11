Premium|Debt Trap : कर्ज गरज की सवय? ‘हप्ता परवडतो’ म्हणताना सापळा वाढतोय

सई डिग्रजकर - sai_a8@rediffmail.comपूर्वी कर्ज हा आत्यंतिक आर्थिक गरज भागवण्याचा आधार होता. आता अनेकदा ते इच्छांना लगेच पूर्ण करण्याचे साधन बनले आहे. ‘ आत्ता खरेदी करा, नंतर पैसे भरा’ ही संकल्पना इतकी सामान्य झाली आहे, की वाट पाहणे, बचत करून खरेदी करणे किंवा एखादी गोष्ट काही महिने पुढे ढकलणे हे जणू जुन्या पिढीचे किंवा कालबाह्य तत्त्वज्ञान वाटू लागले आहे. यातूनच कर्जाच्या जाळ्यात आपण गुरफटत आहोत. त्यामुळे कर्ज ही नक्की गरज आहे, सवय आहे, की आर्थिक सापळा आहे, याकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.क काळ होता, जेव्हा मोठी खरेदी म्हणजे अनेक महिने बचत, घरात चर्चा, गणित आणि मगच निर्णय घेतला जात असे. त्यामुळे वस्तूची किंमत, गरज आणि आर्थिक क्षमता यांचा विचार स्वाभाविकपणे होत असे. आज चित्र पूर्ण बदलले आहे. मोबाइल घ्यायचा असो, टीव्ही, फर्निचर, सुट्टीचे पॅकेज, उच्च शिक्षण, लग्नाचा खर्च किंवा अगदी दैनंदिन वापराच्या वस्तू; एकूण किंमत किती आहे यापेक्षा दरमहा किती हप्ता भरावा लागेल, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरू लागला आहे. दरमहा भरावी लागणारी रक्कम ही केवळ पैसे भरण्याची सोय राहिलेली नाही; ती अनेकांच्या जीवनशैलीचा भाग बनली आहे. किंमत परवडते की नाही, यापेक्षा हप्ता परवडतो का, हा प्रश्न आज अनेकांच्या खरेदीचा केंद्रबिंदू बनला आहे.‘‘सर, महिन्याला एवढाच हप्ता बसेल...’’‘‘मॅडम, बिनव्याजी हप्ता उपलब्ध आहे...’’‘‘फक्त आधार कार्डवर त्वरित कर्ज मंजूर...’’.Premium|Farmers' Struggle : संघर्षाला पूर्णविराम नाही; शेतकरी आणि सामान्य माणसासाठी लढा कायम.अशा ऑफर इतक्या सहजपणे समोर येतात, की निर्णयही सहज वाटू लागतो. ‘‘महिन्याला एवढेच पैसे तर भरायचे आहेत,’’ असा विचार मनात येतो आणि वस्तूची एकूण किंमत पाहणं थांबतं. लक्ष केवळ दरमहा भराव्या लागणाऱ्या रकमेवर केंद्रित होतं. हप्ता लहान वाटतो; पण त्यामागचं एकूण आर्थिक चित्र अनेकदा नजरेआड राहतं. यातूनच कर्जाच्या विळख्यात आपण गुरफटत आहोत.रिझर्व्ह बँकेची आकडेवारी काय सांगते?रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२५ अखेर वैयक्तिक कर्जांमध्ये वार्षिक सुमारे १४ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. गृहकर्जाचा हिस्सा अजूनही सर्वांत मोठा असला, तरी वैयक्तिक वापरासाठीची कर्जे, वाहनकर्जे, ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठीची कर्जे आणि क्रेडिट कार्डवरील थकबाकी सातत्याने वाढताना दिसत आहे. डिजिटल कर्ज, प्री-अप्रूव्ह्ड ऑफर्स, ‘बाय नाऊ, पे लेटर’ आणि काही मिनिटांत मिळणारे कर्ज यामुळे पैसा उपलब्ध होणे पूर्वीपेक्षा खूपच सोपे झाले आहे. विशेषतः तरुणांमध्ये डिजिटल लोन ॲप, ‘बाय नाऊ, पे लेटर’ आणि क्रेडिट कार्डवरील सहज उपलब्ध मर्यादा यामुळे खर्च करण्याचा निर्णय अधिक वेगाने घेतला जातो; पण त्याचे आर्थिक परिणाम अनेकदा नंतर लक्षात येतात. आर्थिक सर्वसमावेशनाच्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा असला, तरी त्याचबरोबर आर्थिक शिस्तीचे महत्त्वही अनेक पटींनी वाढले आहे.आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी...अनेक आर्थिक नियोजक एक साधा निकष सांगतात. सर्व कर्जांचे एकत्रित हप्ते हे मासिक उत्पन्नाच्या सुमारे ३० ते ४० टक्क्यांच्या मर्यादेत असतील, तर आर्थिक ताण तुलनेने कमी राहतो. अर्थात, हा काटेकोर नियम नाही. प्रत्येकाची परिस्थिती वेगळी असते. मात्र, स्वतःच्या आर्थिक क्षमतेचा अंदाज घेण्यासाठी हा एक उपयुक्त मापदंड ठरू शकतो. कारण कर्ज मिळणं सोपं झालं म्हणजे ते फेडणंही तितकंच सोपं होतं, असं नाही.समजा, एखाद्या व्यक्तीने १० लाख रुपयांचे वाहनकर्ज घेतले. त्याचा व्याजदर नऊ टक्के आणि कालावधी सात वर्षे आहे. अशा परिस्थितीत दरमहा सुमारे १६,१०० रुपयांचा हप्ता भरावा लागतो. पहिल्या नजरेत हा आकडा फारसा मोठा वाटत नाही. अनेक पगारदार व्यक्तींना तो सहज परवडणारा वाटू शकतो. मात्र, सात वर्षांच्या शेवटी त्या व्यक्तीने एकूण किती रक्कम भरलेली असेल? ती रक्कम आहे सुमारे १३.५१ लाख रुपये. म्हणजे मूळ कर्जाच्या रकमेव्यतिरिक्त जवळपास ३.५१ लाख रुपये केवळ व्याज म्हणून गेलेले असतात.यात चुकीचं काहीच नाही. व्याज हे कर्जाचं नैसर्गिक मूल्य आहे; पण निर्णय घेताना आपण या एकूण खर्चाचा विचार करतो का? बहुतेक वेळा उत्तर ‘नाही’ असंच असतं. कर्जाचा खरा खर्च अनेकदा व्याजामुळे मोठा वाटत नाही; तो मोठा वाटतो, कारण आपण फक्त दरमहा भरायची रक्कम पाहतो आणि एकूण किंमत विसरून जातो. खरं आव्हान एका कर्जात नसतं. ते अनेक छोट्या-छोट्या हप्त्यांमध्ये दडलेलं असतं. घराचा हप्ता, कारचा हप्ता, मोबाइल, फर्निचर, वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्डचं बिल... या प्रत्येकाचा स्वतंत्र विचार केला, तर तो फार मोठा वाटत नाही; पण हे सगळे मिळून उत्पन्नाचा मोठा भाग गिळू लागतात. पगार खात्यात जमा होतो आणि काही दिवसांतच विविध हप्त्यांमुळे त्यातील मोठा भाग खर्च झालेला असतो. पुढचा महिना सुरू होण्याआधीच पुढच्या पगाराची वाट पाहणं सुरू होतं. हे आर्थिक संकट नसतं; पण आर्थिक स्वातंत्र्यही नसतं. आज अनेकांचं आर्थिक आयुष्य जणू हप्त्यांच्या भोवती फिरू लागलं आहे. उत्पन्न वाढतं, खर्च वाढतो, कर्ज घेण्याची क्षमता वाढते आणि त्याचबरोबर हप्त्यांची संख्याही वाढत जाते. बाहेरून सर्व काही सुरळीत दिसतं; पण एखादा अनपेक्षित खर्च, नोकरीतील बदल किंवा उत्पन्नात खंड पडला, की हीच व्यवस्था अचानक ताण निर्माण करू शकते. म्हणूनच प्रश्न फक्त इतकाच नाही, की ‘‘हप्ता परवडतो का?’’ खरा प्रश्न असा आहे, की ‘‘तो भरल्यानंतरही तुमच्याकडे आर्थिक मोकळीक उरते का?’’ याचा अर्थ प्रत्येक कर्ज टाळावं, असाही नाही..प्रत्येक कर्ज सारखं नसतं...प्रश्न कर्ज घेण्याचा नसतो; ते कोणत्या कारणासाठी घेतलं जातं, याचा असतो. कारण प्रत्येक कर्ज सारखं नसतं. काही कर्ज भविष्यात मूल्य निर्माण करतं, तर काही कर्ज फक्त आजची इच्छा पूर्ण करतं. या दोन्हींतला फरक समजून घेणं हे आर्थिक शहाणपणाचं पहिलं पाऊल आहे. उदा. शिक्षणामुळे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता असेल, व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जातून भविष्यात आर्थिक मूल्य निर्माण होणार असेल किंवा स्वतःचं घर दीर्घकालीन स्थैर्य देणार असेल, तर त्या कर्जाकडे वेगळ्या नजरेने पाहता येतं. दर दोन वर्षांनी नवा मोबाइल, गाडी किंवा केवळ आकर्षक ऑफर दिसली म्हणून घेतलेली महागडी वस्तू यासाठी दरमहा भरावी लागणारी रक्कम हा प्रत्यक्षात खर्चच असतो. ती भविष्यात उत्पन्न निर्माण करत नाही; उलट पुढच्या अनेक महिन्यांचं उत्पन्न आधीच खर्च करून टाकते.बिनव्याजी हप्त्याचा सापळाआजकाल ‘बिनव्याजी हप्ता’ हा शब्द इतका लोकप्रिय झाला आहे, की अनेकांना तो सवलतीसारखा वाटतो. प्रत्यक्षात प्रत्येक व्यवहारात तो तसाच असेलच, असं नाही. काही वेळा व्याजाची रक्कम वस्तूच्या किंमतीत आधीच समाविष्ट केलेली असते. काही ठिकाणी रोखीने खरेदी केल्यास मिळणारी सवलत मिळत नाही, तर काही ऑफरमध्ये प्रक्रिया शुल्क किंवा इतर अटी असतात. त्यामुळे केवळ ‘बिनव्याजी’ हा शब्द पाहून निर्णय घेण्यापेक्षा संपूर्ण व्यवहार समजून घेणं आवश्यक आहे. यामागे केवळ अर्थशास्त्र नाही, तर मानसशास्त्रही काम करतं. मोठी रक्कम एकदम खर्च करण्यापेक्षा ती लहान-लहान हप्त्यांत विभागली, की आपल्याला खर्च कमी झाल्यासारखा वाटतो. हा मानवी स्वभाव आहे. म्हणूनच जाहिरातींमध्ये उत्पादनाची एकूण किंमत मोठ्या अक्षरात नसते; त्याऐवजी ‘‘फक्त एवढे रुपये दरमहा’’ हा संदेश ठळकपणे मांडला जातो. आपलं लक्ष एकूण खर्चापासून दरमहा भराव्या लागणाऱ्या रकमेवर वळतं आणि निर्णयही त्याच आधारावर घेतला जातो. यात अजून एक गोष्ट अनेकदा दुर्लक्षित राहते. आपल्या उत्पन्नाचा काही भाग हा भविष्यातील अनिश्चिततेसाठी राखून ठेवणं तितकंच आवश्यक असतं. नोकरी बदलू शकते, आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात, कुटुंबातील जबाबदाऱ्या अचानक वाढू शकतात किंवा आर्थिक परिस्थिती बदलू शकते. अशा वेळी बचत आणि आर्थिक लवचिकता उपयोगी पडते. पण प्रत्येक महिन्याचं उत्पन्न आधीच विविध हप्त्यांसाठी बांधून ठेवलं असेल, तर अशा परिस्थितीत पर्याय कमी उरतात. म्हणूनच आर्थिक नियोजनात एक साधा; पण महत्त्वाचा प्रश्न विचारला पाहिजे : ‘‘हप्ता भरल्यानंतर तुमच्याकडे किती रक्कम उरते?’’ हा प्रश्न अनेकदा ‘‘दरमहा किती हप्ता भरावा लागतो?’’ या प्रश्नापेक्षा अधिक महत्त्वाचा असतो.आपल्या आजूबाजूला दोन प्रकारची माणसं दिसतात. एक गट असा, ज्यांच्याकडे अनेक वस्तू असतात; पण जवळजवळ प्रत्येक वस्तूवर एखादा हप्ता सुरू असतो. दुसरा गट कदाचित थोड्या उशिरा खरेदी करतो; पण आर्थिकदृष्ट्या अधिक निर्धास्त असतो. दोघांपैकी कोण बरोबर आणि कोण चूक, असा प्रश्न नाही. प्रत्येकाची परिस्थिती वेगळी असते. मात्र, आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे फक्त जास्त उत्पन्न नव्हे; तर आपल्या उत्पन्नावर स्वतःचा ताबा असणं, हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे.आर्थिक स्वातंत्र्य टिकून राहते का?हप्ता हा शत्रू नाही. तो एक आर्थिक साधन आहे. योग्य वेळी आणि योग्य कारणासाठी वापरला, तर तो प्रगतीची वाट सोपी करतो; पण प्रत्येक इच्छेला हप्त्याची जोड मिळू लागली, की नकळत आपण भविष्यातील उत्पन्न आजच खर्च करू लागतो. ‘‘अंथरूण पाहून पाय पसरावेत.’’ ही म्हण प्रचलित आहे. आजच्या आर्थिक वास्तवात कदाचित तिचं रूप थोडं बदलण्याची गरज आहे. ‘‘हप्ता पाहून नाही, तर आर्थिक क्षमता पाहून निर्णय घ्यावेत.’’ कारण शेवटी प्रश्न हप्ता परवडण्याचा नसतो; तर तो भरल्यानंतरही मनःशांती, बचत आणि आर्थिक स्वातंत्र्य टिकून राहतं का, हा खरा प्रश्न असतो.कर्ज घेण्यापूर्वी स्वतःला चार प्रश्न नक्की विचारा... ही खरोखर गरज आहे, की क्षणिक इच्छा?हा खर्च स्वीकारल्यानंतरही नियमित बचत करता येईल का?एखाद्या महिन्यात उत्पन्न कमी झालं, तरी ही जबाबदारी सहज पेलता येईल का?हीच वस्तू मी रोख रकमेने विकत घेऊ शकलो असतो, तरी घेतली असती का?या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरं अनेकदा योग्य निर्णयाकडे घेऊन जातात.(लेखिका चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत. ८३०८२२७८१२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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