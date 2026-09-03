Premium|Decluttering : ‘डी-क्लटरिंग’ जीवनशैलीचा मंत्र; कप्पा आवरा, मन मोकळं करा, व्यवसायात कार्यक्षमता वाढवा

चकोर गांधी - chakorgandhi@gmail.comआपण आयुष्यात आणि व्यवसायात सतत नवनव्या गोष्टी जोडत राहतो; पण नको असलेल्या गोष्टी काढून टाकण्याची सवय मात्र लावत नाही. परिणामी, मन गोंधळते, टेबल भरते, संगणकाचा डेटा वाढतो आणि निर्णयक्षमताही मंदावते. यशस्वी व्यावसायिकांची एक समान सवय असते, ते नियमितपणे आपला प्रत्येक ‘कप्पा’ आवरतात. कारण त्यांना माहीत असते, की अनावश्यक गोष्टी कमी केल्याशिवाय आवश्यक गोष्टींना जागा मिळत नाही.'कप्पा' हा शब्द केवळ कपाटातील किंवा टेबलातील जागेसाठी नाही. मनाचा कप्पा, खिशाचा कप्पा, कागदपत्रांचे नियोजन, संगणकातील डेटा, मोबाइलमधील माहिती, अगदी चाव्यांचा जुडगाही या संकल्पनेत येतो. साधा सिद्धांत असा आहे, की नको असलेल्या गोष्टी कमी केल्या, तर आवश्यक गोष्टी लगेच सापडतात. हा विषय वरकरणी अतिशय सोपा वाटतो; पण त्यामागे अत्यंत गहन अर्थ दडलेला आहे. हा सिद्धांत समजून घेतला आणि प्रत्यक्ष जीवनात व व्यवसायात अमलात आणला, तर त्याचे अनेक फायदे होतात. मनाला शांतता मिळते, कामातील गोंधळ कमी होतो आणि व्यवसायातील कार्यक्षमता वाढते..Premium|New EPF Scheme 2026 : नवी ईपीएफ योजना लागू; पीएफ, पेन्शन आणि पैसे काढण्याच्या नियमांत झाले मोठे बदल.डिजिटल कप्पाही महत्त्वाचा!आज बहुतांश माहिती डिजिटल स्वरूपात आहे. त्यामुळे संगणक आणि मोबाइलमधील गोंधळही वाढत आहे. महत्त्वाचे कागद स्कॅन करून योग्य फोल्डरमध्ये ठेवा. फोल्डरचे योग्य नामकरण करा. आवश्यक डेटाचा नियमित बॅकअप घ्या. अनावश्यक फाइल, फोटो, व्हिडीओ आणि डुप्लिकेट कागदपत्रे वेळोवेळी डीलीट करा. योग्य वेळी ही सवय लावली, तर डिजिटल गोंधळ कधीच वाढत नाही. मोबाइलमध्ये हजारो फोटो, शेकडो व्हिडीओ, असंख्य व्हॉट्सॲप संदेश आणि ई-मेल जमा होत असतात. म्हणून नियमितपणे फोटो, व्हिडीओ, ई-मेल आणि अनावश्यक संदेश हटवणे आवश्यक आहे. यासाठी नियोजन आणि शिस्त हवी.एक छोटा नियमआपल्या आयुष्यात रोज नवी वस्तू, नवी माहिती, नवा डेटा आणि नवे कागद येतच असतात. त्यामुळे नको असलेल्या गोष्टी नियमितपणे कमी करणे ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. एक साधा नियम करा. जुनी वस्तू काढल्याशिवाय नवे वस्तू घरात किंवा कार्यालयात आणायची नाही.महत्त्वाचा मंत्र‘कप्पा’ ही केवळ साठवण्याची जागा नाही; ती एक जीवनदृष्टी आहे. मनातील कप्पा, कपाटातील कप्पा, टेबलावरील कागद, खिशातील पाकीट, संगणकातील डेटा, मोबाइलमधील फोटो आणि ई-मेल, प्रत्येक ठिकाणी आवश्यक गोष्टी ठेवणे आणि अनावश्यक गोष्टी वेळोवेळी काढून टाकणे हीच यशस्वी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे. रोज काही मिनिटे या कामासाठी दिली, तर मनावरील ताण कमी होतो, वेळ वाचतो, कार्यक्षमता वाढते आणि व्यवसायात अधिक स्पष्टता व शिस्त निर्माण होते. लक्षात ठेवा, नको असलेल्या गोष्टी काढल्याशिवाय पाहिजे त्या गोष्टी मिळत नाहीत. म्हणून... सतत कप्पा आवरत राहा!‘डी-क्लटरिंग’ जीवनशैलीअनेक यशस्वी व्यक्ती स्वतःचे कपाट, टेबल आणि वैयक्तिक वस्तू स्वतः आवरतात. त्यांच्यासाठी ही केवळ स्वच्छता नसून, एक प्रकारचे ‘मेडिटेशन’ असते. एक साधा नियम लक्षात ठेवा... गेल्या एका वर्षात जी वस्तू वापरली नाही, ती पुढे वापरली जाण्याची शक्यता अत्यल्प असते. अशा वस्तू दान करा, पुनर्वापरासाठी द्या किंवा बाजूला काढा. नव्या वस्तूंना जागा निर्माण करा. आजच्या धावपळीच्या जीवनात कोणाकडेही संयम उरलेला नाही. वस्तू सापडली नाही, की नवी घेतली जाते आणि नंतर जुनीच पुन्हा सापडते. आजची तरुण पिढी ‘मिनिमलिस्ट’ जीवनशैलीकडे वळत आहे. मर्यादित कपडे, मर्यादित पादत्राणे आणि आवश्यक तेवढ्याच वस्तू ठेवण्याची सवय ही केवळ फॅशन नाही, तर प्रभावी व्यवस्थापनाची पद्धत आहे. या संकल्पनेला ‘डी-क्लटरिंग’ असे म्हणतात. या विचाराला जागतिक स्तरावर लोकप्रिय करण्याचे मोठे श्रेय जपानी लेखिका आणि व्यवस्थापन तज्ज्ञ मेरी कॉन्डो यांना जाते. त्यांनी या विषयावर अनेक सल्लागार तयार केले असून, ते लोकांना अनावश्यक वस्तू कमी करून अधिक सुव्यवस्थित जीवन जगण्यास मदत करतात.(लेखक प्रसिद्ध व्यवसाय सल्लागार आहेत. ९८२२०२५१०८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.