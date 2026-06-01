अर्थभान : फक्त पैसा नाही, आयुष्याचा समतोलही हवा!

डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकआजची तरुण पिढी फक्त पैशांच्या मागे लागली आहे, अशी ओरड आपण अनेकदा ऐकतो, मात्र अलीकडेच झालेल्या एका जागतिक सर्वेक्षणाने हा समज चुकीचा ठरवला आहे. जनरेशन झेड (नव्या पिढीतील तरुण) आणि मिलेनियल्स (नवसहस्रक पिढी) ही पिढी महत्त्वाकांक्षी नक्कीच आहे; पण त्यांची महत्त्वाकांक्षा 'फक्त जास्त पैसा आणि पद' यापुरती मर्यादित नाही, असे डेलॉइट या जागतिक कंपनीच्या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. या सर्वेक्षणात ४४ देशांतील सुमारे २२,५०० तरुण कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. या सर्वेक्षणानुसार, आजची तरुण पिढी 'वर्क-लाइफ बॅलन्स', मानसिक सुरक्षितता, लवचिकता आणि अर्थपूर्ण कामाला अधिक महत्त्व देते. करिअरमध्ये पैसा हवा आहे, प्रगती हवी आहे, पण हे सर्व मानसिक थकवा आणि सततच्या तणावाच्या किमतीवर नको, ही त्यांची भूमिका आहे..पैशाकडे पाहण्याची नवी दृष्टीनवी पिढी सततच्या गळेकापू शर्यतीत अडकण्यापेक्षा अर्थपूर्ण काम, मानसिक शांतता, वैयक्तिक आयुष्याचा समतोल आणि स्वतःच्या आवडीला महत्त्व देते. केवळ पगारवाढीसाठी आरोग्य, नाती किंवा आयुष्याची गुणवत्ता गमावण्याची त्यांची तयारी नाही. त्यामुळे ते नेतृत्व नाकारत नाहीत, तर जुन्या पद्धतीचे ताणतणावपूर्ण आणि अखंड काम म्हणजेच यश या विचारसरणीवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत..नेतृत्वात फारसा रस नाहीसर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या तरुणांपैकी फक्त सहा टक्के तरुणांनी त्यांच्या क्षेत्रात लीडरशिप रोलमध्ये स्वतःला पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यामागचे कारण म्हणजे नेतृत्वाच्या भूमिकांशी जोडलेले प्रचंड ताण, जबाबदाऱ्या, कामाचा दबाव आणि वैयक्तिक आयुष्याला वेळ न मिळणे. त्यामुळे अनेक तरुण कॉर्पोरेट शिडीवर चढण्याऐवजी 'स्थिर व टिकाऊ प्रगती' पसंत करतात..कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तरुण पिढीकृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) हाही या सर्वेक्षणातील महत्त्वाचा मुद्दा होता. सुमारे तीन-चतुर्थांश तरुण कर्मचारी त्यांच्या दैनंदिन कामात 'एआय' वापरत आहेत. मात्र, प्रशिक्षणाचा अभाव, स्पष्ट धोरण नसणे आणि योग्य साधनांची कमतरता यामुळे त्यात समस्या निर्माण होत आहेत असे सहभागी तरुणांनी सांगितले. मानसिक आरोग्याबाबत काही सकारात्मक बदल दिसले असले तरी तणाव आणि डिजिटल थकवा मोठ्या प्रमाणात आहे, जो पैशामध्ये मोजता येत नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे..आर्थिक ताणतणावया सर्वेक्षणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तरुण पिढीला भेडसावत असलेला आर्थिक ताण. वाढती महागाई ही तरुणांची सर्वात मोठी चिंता आहे. अनेकांनी आर्थिक अडचणींमुळे घरखरेदी, विवाह, उच्च शिक्षण किंवा कुटुंब वाढवण्याचे निर्णय पुढे ढकलले आहेत, असेही आढळले आहे. घरांच्या वाढत्या किमती, प्रवासाचा खर्च आणि कुटुंबीयांच्या जबाबदाऱ्या यामुळे कर्मचारी कोणत्या शहरात काम करायचे किंवा कोणती नोकरी स्वीकारायची, हे ठरवत आहेत. त्यामुळे कंपन्यांनी केवळ पगार वाढवण्यावर नव्हे, तर घरभाडे साह्य, लवचिक कामाची पद्धत आणि वास्तववादी लाभ योजना यावर लक्ष देणे आवश्यक ठरत आहे, असेदेखील या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. यातून एक महत्त्वाचा संदेश मिळतो, केवळ चांगला पगार असल्याने वैयक्तिक आर्थिक नियोजन होत नाही आणि मानसिक ताण कमी होत नाही. आपत्कालीन निधी, आरोग्य विमा, योग्य गुंतवणूक, निवृत्ती नियोजन आणि खर्चावर नियंत्रण या गोष्टी मानसिक शांततेसाठी तितक्याच आवश्यक आहेत. आर्थिक स्थैर्य हे फक्त पैशांशी संबंधित नसून, मानसिक आरोग्य, आत्मविश्वास आणि करिअर निर्णयांवरही थेट परिणाम करणारे आहे. हा या सर्वेक्षणाचा सर्वांत महत्त्वाचा संदेश म्हणता येईल.